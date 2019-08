De nye årgange fra Barbaresco

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Barbaresco ligger små 15 km fra Barolo, sydøst for Alba. Vinene herfra har altid stået lidt i skyggen af vinene fra Barolo. Dels fordi området kun er halvt så stort, men også fordi vinene er en smule mere tilgængelige og lettere i stilen end i Barolo. Dette skyldes især, at jordbunden har mere næring, hvilket giver blødere tanniner og derfor mere tilgængelige vine; men også at Barbaresco ligger en anelse lavere end Barolo området. Endvidere lagrer man vinene kortere tid end i Barolo. I Barbaresco frigives vinene efter minimum 26 måneder, heraf minimum 9 på fad, mens man i Barolo venter til efter 3 år. En riserva fra Barbaresco lagrer lidt over 4 år mod 5 år i Barolo.

Det var uden tvivl Gaja, som satte området på landkortet i hele verden, og sammen med det lokale kooperativ, Produttori del Barbaresco, har de på hver sin måde været med til at sikre området dets omdømme sammen med producenter som Bruno Giacosa, La Spinetta, Albino Rocca, Castello di Neive og Ceretto.

Det var 2016 årgangen, som senest blev præsenteret. På papiret igen en fremragende årgang efter den også flotte 2015, og det viste hovedparten af vinene også. 2016 startede med en mild, våd vinter, hvilket betød, at vandreserverne blev godt fyldt op. Foråret ventede lidt på sig, og knopskydning og blomstring skete sidst i maj, hvilket var omkring to uger senere end 2015. Juni og juli var meget normale måneder med temperaturer over 30 grader men også kølige nætter. Og derfor ingen stress blandt vinstokkene, da vandreserverne var store. Høsten foregik uden regn i den første del af oktober. Den fenoliske modning var høj, og æblesyren var under 1 gram, hvilket indikerer fuld modning. Kvantiteten var god, og man kunne derfor tillade sig at grønhøste for at sikre en bedre kvalitet af druerne. Kvaliteten er helt i top, og 2016 vurderes som en af de bedste i Piemonte i mange år. Mere klassisk og friskere end 2015 og en årgang på mange måder som 2007 og 2001.

Vinene var generelt meget klassiske i udtrykket med et rimeligt tannin- og syrebid. Vinene viste modenhed, og gennemgående var balancen flot. De gode vine har en intens, flot næse med violer, som fortsætter med en høj kompleksitet med mange lag i smagen. Mange har det med at bruge en del fad, hvilket kunne mærkes på de unge vine. På en række af vinene tror jeg nok, at fadet skal integreres sig med tiden, men igen var der også en del, hvor fadet stak for meget ud. 2016 er klart en årgang, jeg vil anbefale at man køber til kælderen, mens 2015 måske vil modne lidt tidligere og i sine unge år er mere imødekommende.

5 gode Barbaresco 2016

Albino Rocca Barbaresco Ronchi 2016

Adriat Vinimport | 375 kr.

Intense røde bær i duft og smag. Jordbær, hindbær, violer og lette krydderier. Meget elegant og flot vin med en pæn afslutning. 94

Castello di Verduno Barbaresco 2016

Ukendt | ca. 200 kr.

Elegant i stilen med masser af jordbær og hindbær i duften. Flot syre, bløde tanniner og en flot, vellavet vin. 93

Cascina Morassino di Bianco Roberto Barbaresco 2016

Ukendt | ca. 250 kr.

Yderst elegant med masser af røde bær i duft og smag. Pænt balanceret med en pæn koncentration og længde. 93

Musso di Musso Valter Barbaresco Pora 2016

Ukendt | ca. 250 kr.

En fyldig og fadpræget vin men flot og velintegreret. Sorte bær, lakrids, kamfer og vanilje i smagen. Pæn længde. 93

Alessandro Rivetto Barbaresco 2016

Supermarco | 199 kr.

Flot og ren frugt. Præget af røde bær men med pæne tanniner og godt syrebid. Velbalanceret med en pæn afslutning. 92

