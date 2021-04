De nye årgange fra Douro

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Dourodalen er nok mest kendt for sine portvine, men der produceres også en række spændende hvid- og rødvine; og hvor man i mange andre vinlande har kastet sig over de internationale druer, har man her fokus på egne druesorter. Man mener, der findes ikke færre end 500 forskellige druesorter i Portugal, og rødvinene laves især på en række lokale druer, hvor de mest kendte er tinta roriz, touriga francesa og touriga nacional. Hvidvinene er oftest på donzelinho branco, gouveio, malvasia fina, rabigato og viosinho. I Douro er mere end 60 druesorter godkendt og dyrkes på de stejle skråninger ned mod Douro-floden. Hovedparten dyrkes af helt små landmænd, og der er mere end 21.000 af dem, hvor hovedparten dyrker under én hektar og sælger druerne videre.

Douro DOC er opkaldt efter den i vinhenseende ekstremt vigtige Douro-flod, som fortsætter ind i Spanien og går gennem de kendte områder Toro og Ribera del Duero.

Man opererer med tre delområder i Douro: Baixo Corgo, som er det køligste og mest regnfulde. Det er oftest de billigere vine, som kommer herfra. Cima Corgo er det største område, hvor størstedelen af de bedre vine kommer fra. Klimaet er her tørt og varmt. Douro Superior er dog den tørreste og varmeste del og grænser op mod Spanien. Hovedvægten er her på de røde vine, men de senere år er der produceret en del hvidvin, som dyrkes helt op mod den spanske grænse, hvor markerne ligger højt og dermed bevarer syren og friskheden i vinene.

Vinene fra Douro bærer prædikatet Denominação de Origem Controlada (DOC). Det næste niveau hedder Indicação de Proveniência Regulamentada (IPR), vine lavet i et præcist afgrænset område men med løsere krav til f.eks. de anvendte druesorter end DOC-vine. Lidt som Vin du Pays in Frankrig.

I 2019 arrangerede man for første gang nogensinde en samlet smagning med de netop frigivne årgange af både de tørre vine og portvine fra området. I alt 26 vinhuse deltog og præsenterede deres vine. Covid-19 satte en stopper for 2020-smagningen, men udvalgte medier, heriblandt DinVinGuide, fik i stedet vinprøver fra forskellige huse med de nyeste frigivne vine tilsendt. Det betyder 2018 og 2019 for hvidvinene og primært 2018 og 2017 for de røde.

2017–årgangen

2017-årgangen startede med en kold og tør vinter, hvor vinstokkene ikke fik fyldt vandreserven op. Foråret kom tidligt og var varmt, hvilket betød en tidlig blomstring og druesætning. Da sommeren også var meget varm og tør, betød det, at man flere steder høstede det tidligste i årtier. Høstudbyttet var meget lavt, hvilket gav en meget høj koncentration i druerne. Dette betød endvidere meget modne druer, masser af farve, høj alkohol men stadig med en pæn syre, da man kunne høste tidligt. En årgang, som for bordvinene vil være tidligt drikkemodne, men hvor tanninerne måske ikke er til at give vinene langt gemmepotentiale. Ikke et stort år for hvidvine, hertil var varmen for dominerende; men til gengæld et sublimt år for portvin.

2018–årgangen

2018 årgangen startede som året før med en kold og tør vinter. Men der kom masser af regn i foråret, hvilket medførte en senere blomstring. Sommeren bød på varme men også kølige perioder og især om natten, hvilket betød, at høsten først startede i september og løb ind i oktober. En årgang, som især var god for hvid- og rosévinene.

2019–årgangen

2019 årgangen startede med en mild og tør vinter. Det fortsatte i foråret og betød, at der potentielt kunne komme problemer med vandmangel. Sommeren bød på varme men også en smule nedbør, hvilket var vitalt for vinstokkene. Og især regn den 25. august lige før høsten var perfekt timing. Høsten startede i september og løb ind i oktober. En årgang, som især var god for hvid- og rosévinene.

De bedste hvidvine

Quinta do Crasto Superior White 2019 93

Portugisisk Vinkælder | 129 kr.

Fyldig med stenfrugt i næsen. Flot intensitet og markant fadpræg. Fersken, melon, smør og vanilje. Yderst vellavet og seriøs vin.

Quinta do Vallado Reserva Branco 2018 92

Philipson Wine | 200 kr. tilbudspris

Fersken i næsen. En ganske fyldig og vellavet vin med flintet udtryk og masser af intensitet i smagen.

Poças Branco da Ribeira White 2019 92

Løgismose | 395 kr.

Floral i næsen med ferskenpræg. Flot koncentration og meget ren i udtrykket. Flot balanceret med et let fadpræg, eksotisk stenfrugt og lyse krydderier. Pæn, rund afslutning.

Ramos Pinto Duas Quintas Reserva White 2019 91

Vinoble | 199 kr.

Lyse blomsternoter i duften. Frugtig med en pæn syre. Citrus, fersken og blomsternoter i smagen. Pæn og sprød afslutning.

De bedste rødvine

Wine & Soul Pintas Red 2018 95

Atomwine.dk | 299 kr.

Flot, tæt næse med sorte kirsebær. Flot koncentration tæt af sorte bær, peber, kølige krydderier og vanilje. Lang og vedvarende afslutning.

Quinta do Vale Meão Red 2018 95

Jyskvin.dk | 649 kr.

Modne jordbær i næsen. Flot koncentration og masser af lag. Skovbær, varme krydderier, garrique og vanilje. Kompleks og yderst flot vin.

Quinta Vale D. Maria 2018 94

Atomwine.dk | 399 kr.

Modne jordbær i næsen. Ekspressiv med masser af umiddelbar skovbærsmag, kølige krydderier og vanilje. Mange lag og en flot og kompleks afslutning.

Niepoort Batuta 2018 94

Portugisisk Vinkælder | 499 kr.

Lys med røde bær i næsen. Nærmest burgundisk i stilen med jordbær, ribs, urter og vaniljenoter. Spændende og anderledes vin.

Prats & Symington Chryseia 2017 94

Kjær & Sommerfeldt | 499 kr.

Flot, kompleks næse. Moderne og ren i udtrykket med sorte bær, lakrids, peber og vanilje. Yderst vellavet med en lang afslutning.

Quinta do Crasto Reserva Old Vines 2017 94

Portugisisk Vinkælder | 219 kr.

Violer i duften. Intens i udtrykket med masser af sorte bær i smagen. Mange lag og stor kompleksitet. En yderst flot årgang fra Crasto.

Quinta do Vallado Field Blend 2018 93

Philipson Wine | 200 kr. tilbudspris

Diskret i næsen. Fyldig og krydret i smagen med masser af varme krydderier, sorte bær og vanilje. Flot struktur og saftig afslutning.

Andre gode rødvine

Quinta da Gaivosa (Alves de Sousa) 2017 93

Quinta dos Murças (Esporão) Reserva 2015 93

Poeira 2017 92

Quinta do Noval Reserva 2018 92

Symington Family Estates Quinta Do Vesuvio 2018 91

Casa Ferreirinha Callabriga 2018 90

Duorum Vinhos Reserva Old Vines 2018 90

Lavradores de Feitoria Meruge 2017 90

Quinta da Romaneira Reserva 2018 90

Quinta da Pedra Escrita 2017 90

Quinta Nova Terroir Blend 2018 89