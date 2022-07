De nye årgange fra Piemonte — Barolo 2018

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Barolo siges at være vinenes konge og kongernes vin! Større kan det vist ikke blive.

Barolo vinene kommer fra marker omkring den mindre landsby Barolo i Piemonte. Druen er altid og kun nebbiolo, og ofte er vinene som unge lukkede og præget af barske tanniner. Men allerede efter et par år begynder de at åbne sig med meget komplekse duft- og smagsindtryk.

Der er fem kommuner med hver sin Barolo stil. La Morra med sine elegante og lettere vine. Vinene fra Barolo by, som minder om La Morra, men ofte har lidt mere struktur og kraft. Castiglione Falletto, som er meget holdbare og mere fyldige vine. Montforte d’Alba med sine meget kraftfulde og lagringsværdige vine og endeligt vinene fra Serralunga d’Alba, som er de mest kraftige og tanninrige. Men spørger man de lokale, vil flere sige, at man skal gemme en Barolo mindst 10 år, før man begynder at overveje at drikke den. Og det er ikke ualmindeligt, at hvis skal man ud og spise med en af de lokale, så ringer de ned om morgen og får vinene åbnet, så de er klar til om aftenen. Med de senere års varmere klima kombineret med arbejdet i kælderen er mange vine dog allerede klar til at blive nydt allerede kort efter de er frigivet.

I Barolo har man gennem årtier typisk produceret vin med lang maceration (lang skindkontakt), lave fermenteringstemperaturer og med lagring på store (brugte) botti. Ofte slavonske fade på 10.000 liter. Hurtigt blev tilhængerne af disse principper kaldt traditionalisterne. Modernisterne derimod gik i gang med at lave vin med kort maceration, højere gæringstemperaturer og anvendte gerne nye små 225-liter fade af fransk eg. Endvidere sørgede de for at skære udbyttet i vinmarkerne markant ned, for at kvaliteten af druerne skulle blive højere.

Det var især vinmagere som Elio Altare, Chiara Boschis, Roberto Voerzio, Marco de Grazia og Giorgio Rivetti, som var forgangstroppen for denne revolution. Gruppen kaldte sig Barolo Boys (på trods af, at den også bestod af den kvindelige vinmager Chiara) og benyttede dette i promoveringen af den nye stil fra området. Revolutionen stod på i næsten tre årtier og var genstand for en indædt kamp mellem modernisterne og traditionalisterne. Især dokumenteret med den indædte traditionalist Bartolo Mascarelli, som fra sin kørestol tordnede forbandelser mod den nye stil. Men freden har lagt sig igen. Flere af modernisterne er begyndt at begrænse brugen af især nye barriques, og en række af traditionalisterne er begyndt at lagre i brugte barriques. Så lige så langsomt nærmer man sig hinanden igen. Og resultatet er, at kvaliteten måske aldrig har været set højere end netop nu.

Hovedparten af producenterne laver under 10.000 flasker årligt, og der er kun ganske få helt store. Så oftest er det familier, som flasker under deres eget navn og har gjort det gennem årtier. Nye generationer kommer til, og især de senere år har man set et generationsskifte i en del af de kendte familier. Et skifte, som også varsler nye tider for området.

2018-årgangen

Hvert år i maj samles vinjournalister fra hele verden til at smage den nye årgang fra Barolo og Barbaresco i Alba midt i Piemonte. Her får man mulighed for at smage godt 400 nebbiolo-vine, som netop er frigivet. Det var 2018-årgangen, som senest blev præsenteret. 2018 startede med en våd vinter med masser af sne, hvilket betød, at vandreserverne blev godt fyldt op. Foråret var lunt med en normal knopskydning og senere blomstring midt i maj. I starten af juni kæmpede man en del med regn og dermed råd. Man var derfor nødt til at sprøjte ofte. Juni og juli var meget varme måneder med temperaturer over 30 grader stort set hver dag. Men ingen stress blandt vinstokkene, da vandreserverne var store. Høsten foregik uden regn og omkring 8-10 dage tidligere end gennemsnittet. Kvantiteten var god, men mængderne var mindre grundet hedebølgen i 2017, som betød en del stress for planterne, og som først skinnede igennem året efter. Det kombineret med en lidt atypisk lun januar og efterfølgende kulde betød, at høstudbyttet blev en smule mindre end normalt.

Vinene var generelt forholdsvis imødekommende og rimeligt fyldige. De viste modenhed, fine tanniner og gennemgående var balancen flot. De gode vine har en intens, flot næse med violer, som fortsætter med en høj kompleksitet med mange lag i vinen. Mange har det med at bruge en del fad, hvilket kunne mærkes på de unge vine. På en række af vinene tror jeg nok, at fadet skal integreres vel med tiden, men der var også en del, hvor fadet stak for meget ud. Men 2018 er en årgang, jeg klart mener, man bør købe til kælderen, men som omvendt ikke skal ligge for mange år, da tanninstrukturen er blødere end f.eks. 2016. Måske en årgang, der i stilen minder mig om 2009. Fyldig men stadig med en flot struktur. Især vinene fra Barolo by imponerede mig, og specielt vinen fra Cannubi-marken stod stort set alle flotte. Herefter var det især Serralunga-vinene, som strålede, dog med sine kraftige tanniner. La Morra og Monforte vinene-var mere jævne efter min oplevelse, men selvfølgelig er der enkeltproducenter, som stort set altid præsterer.

12 gode Barolo’er fra 2018

G.D. Vajra Barolo Bricco delle Viole 2018 96

Vinspecialisten | 650 kr.

Meget floral med rosennoter. Pæn fylde med røde kirsebær og krydderier. Flot balance og længde.

Boroli Barolo Cerequio 2018 96

Gallo Vini | 699 kr.

Lys, fin og elegant. Meget frugtig i stilen, nærmest feminin. Yderst flot vin med en lang og vedvarende afslutning.

Giuseppe Rinaldi Barolo Brunate 2018 95

Flere steder | set til ca. 2.500 kr.

Klassisk udtryk med tanninbid og bagved en mørk frugt, kamfer og tobaksnoter. Flot struktur.

L”Astemia Pentita Barolo Cannubi 2018 95

Piemonte Vine | 500 kr.

Flot og intens næse. Kraftfuld og yderst balanceret med masser af dybde. Lang og vedvarende afslutning.

Giacomo Borgogno & Figli Barolo Cannubi 2018 95

Ukendt | ca. 800 kr.

Rosenblade i duften. Meget floral og elegant i udtrykket. Flot balance og masser af kompleksitet. Lang afslutning.

G.D. Vajra Barolo Baudana 2018 95

Vinspecialisten | 599 kr.

Masser af violer i næsen. Flot struktur med florale noter, sorte bær og krydderier. Velintegrede tanniner og en lang, elegant afslutning.

Vietti Barolo Lazzarito 2018 95

Vinoble | ca. 1600 kr.

Violer i duften. Harmonisk og velbalanceret med røde bærnoter, tobak og vanilje. Flot længde, meget elegant.

Mauro Molino Barolo Conca 2018 94

Theis Vine | 570 kr.

Masser af rosenduft. Velbalanceret med en pæn fylde. Imødekommende med en flot struktur.

Rinaldi Francesco & Figli Barolo Brunate 2018 94

Ukendt | ca. 400 kr.

Flot næse med violer. Velbalanceret med flot bærintensitet og fin tannintruktur.

Fratelli Serio e Battista Borgogno Barolo Cannubi 2018 94

Philipson Wine | 250 kr. tilbudspris

Mørke, krydrede noter, medicinskab, lakrids og sorte bær. Kraftfuld med en pæn tanninstruktur.

Barale Fratelli Barolo Castellero 2018 94

Laudrup Vin| 598 kr.

Flot floralt og elegant udtryk. Imødekommende med venlige tanniner og masser af bærintensitet.

Cavallotto Barolo Bricco Boschis 2018 94

Suenson | 649 kr.

Flot og intens næse med kirsebærnoter. En del tannin men også flot koncentration, der kan bære det. Pæn dybde og længde.

Andre gode Barolo 2018

Batasiolo Barolo Brunate 2018. 94

Cagliero Barolo Terlo 2018. 94

Reva Barolo Ravera 2018. 94

Barale Fratelli Barolo Bussia 2018. 94

Giacomo Fenocchio Barolo Bussia 2018. 94

Conterno Fantino Barolo Ginestra 2018. 94

E.Pira & Figli Barolo Mosconi 2018. 94

Negro Angelo & Figli Barolo Baudana 2018. 94

Bugia Nen Davide Fregonese Barolo Cerretta 2018 . 94

Casa E. di Mirafiore Barolo Lazzarito 2018. 94

Bugia Nen Davide Fregonese Barolo Prapò 2018 . 94

Marengo Mario Barolo Brunate 2018. 93

Alberto Ballarin Barolo 2018. 93

Gagliasso Mario Barolo Rocche dell’Annunziata 2018. 93

Alessandria Fratelli Barolo Monvigliero 2018. 93

E.Pira & Figli Barolo Cannubi 2018. 93

Reva Barolo Cannubi 2018. 93

Rinaldi Francesco & Figli Barolo Cannubi 2018. 93

Bric Cenciurio Barolo Coste di Rose 2018. 93

Marchesi di Barolo Barolo 2018. 93

Monchiero Fratelli Barolo Rocche di Castiglione 2018. 93

ArnaldoRivera Barolo Rocche di Castiglione 2018. 93

Giacomo Fenocchio Barolo Villero 2018. 93

Abrigo Fratelli Barolo Ravera 2018. 93

Grimaldi Giacomo Barolo Sottocastello di Novello 2018. 93

Silvano Bolmida Barolo Bussia 2018. 93

Poderi Luigi Einaudi Barolo Bussia 2018. 93

Podere Ruggeri Corsini Barolo Bussia 2018. 93

Poderi Colla Barolo Bussia 2018. 93

Tenuta Rocca Barolo Bussia 2018. 93

Cascina Adelaide Barolo Bussia 2018. 93

Diego Conterno Barolo 2018. 93

Diego Conterno Barolo Le Coste di Monforte 2018. 93

Brovia Barolo Brea 2018. 93

Paolo Manzone Barolo Meriame 2018. 93

Luigi Vico Barolo Prapò 2018. 93

Arnaldo Rivera Barolo Vigna Rionda 2018. 93