De nye årgange fra Piemonte — Barolo Riserva 2016

Riserva-vinene frigives først to år efter den normale Barolo, og det er derfor 2016-årgangen, som frigives nu.

2016 startede med en mild, våd vinter, hvilket betød, at vandreserverne blev godt fyldt op. Foråret ventede lidt på sig, og knopskydning og blomstring skete sidst i maj, hvilket var omkring to uger senere end 2015. Juni og juli var meget normale måneder med temperaturer over 30 grader men også kølige nætter. Derfor ingen stress blandt vinstokkene, da vandreserverne var store. Høsten foregik uden regn i den første del af oktober. Den fenoliske modning var høj, og æblesyren var under ét gram, hvilket indikerer fuld modning. Kvantiteten var god, og man kunne derfor tillade sig at grønhøste for at sikre en bedre kvalitet af druerne. Kvaliteten er helt i top, og 2016 vurderes som en af de bedste i Piemonte i mange år. Mere klassisk og friskere end 2015 og en årgang på mange måder som 2007 og 2001. Det ser man også på niveauet, som er ganske højt blandet stort set alle vine. Det ekstra års fadlagring mærkes tydeligt, og det er derfor vine, som skal ligge nogle år endnu, inden de nydes. De bedste vine formår at få frugten frem i vinene, og at få fadet integreret, uden at man lægger mærke til det. Nogle overgør dog fadet, og den ekstra fadlagring, som riserva-vinene får, er ikke altid et plus for kvaliteten af nebbiolo.

De bedste Barolo Riserva 2016 vine

Cavallotto Barolo Riserva Bricco Boschis 2016 96

Suenson | 1199 kr.

Flot og intens duft af violer. Pæn intensitet, koncentration og masser af kraft og har mange år foran sig. Elegant og vellavet.

Livia Fontana Barolo Riserva Bussia 2016 95

IlVino | 575 kr.

Flot og intens næse. Elegant og flot lavet med velintegrerede tanniner. Lyse røde bærnoter, tobak og vanilje.

Fratelli Serio e Battista Borgogno Barolo Riserva Cannubi 2016 94

Philipson Wine | 380 kr. tilbudspris

Flot og let moden næse med rosenblade. Også flot struktur med en pæn koncentration, velintegrerede tanniner og begyndende tertiære noter.

Brezza Giacomo e Figli Barolo Riserva Sarmassa 2016 94

Vinova | ukendt pris kr.

Flot og intens floral næse. Kompleks, stadig med masser af kraft og har mange år foran sig. Flot længde og meget præcis.

Costa di Bussia Tenuta Arnulfo Barolo Riserva Bussia 2016 94

Ukendt | ca. 300 kr.

Meget floral i næsen. Kompleks med masser af florale noter, lakrids og bitre sorte bær. Pæn balance og længde.

Andre gode Barolo Riserva 2016

Virna Borgogno Barolo Riserva 2016. 93

Giacosa Fratelli Barolo Riserva Scarrone 2016. 93

Rocche Costamagna Barolo Riserva Rocche dell’Annunziata 2016. 93

Aurelio Settimo Barolo Riserva Rocche dell’Annunziata 2016. 93

Cascina Sot Barolo Riserva Bricco San Pietro 2016. 93

Ettore Germano Barolo Riserva Lazzarito 2016. 93