De sorte vine fra Nordspanien

Det er ikke uden grund, at Castilla y León er kendt som landet med de mange slotte. Når man rejser igennem det, ses enten velbevarede borge eller borgruiner, hvoraf de fleste stammer fra 1400-tallet med krigene mellem kristne og muslimer. Foruden at være et af de mest alsidige naturområder i Europa, er Castilla y León også kendt for enestående seværdigheder og gastronomi. Der bor godt to millioner i området, som udgør en del af Den Spanske Højslette, La Meseta, der ligger mellem de cantabriske kystbjerge og Sierra de Guadarrama. Mod vest har regionen fælles grænse med Portugal og Galicien. Castilla y León består fra nord til syd af provinserne León, Palencia, Burgos, Zamora, Valladolid, Soria, Salamanca, Segovia og Ávila. Regionshovedstaden er Valladolid, som— ud over at være en historisk og smuk by— i dag sammen med San Sebastián i øst har sat sig på tronen som Spaniens bedste tapasbyer. Andre seværdige byer er Ávila, Salamanca og Segovia (alle tre udnævnt til UNESCO verdensarv). Endvidere danner Castilla y León rammen om en del af pilgrimsruten til Santiago de Compostela.

Der er dyrket vin i Castilla y León langt tilbage i tiden. Oprindeligt var vin et privilegium for den spanske kongefamilie, biskopper og andre gejstlige samt de intellektuelle fra Salamancas universitet. Men da især Madrid gennem 1400- og 1500-tallet voksede kraftigt, oplevede vinene fra Castilla y León deres første storhedstid, da området hurtigt blev en vigtig leverandør til hovedstaden. En konsekvens af dette var derfor, at det blev nødvendigt at udvide arealet med vindyrkning. Vinene fra Castilla y León bærer præg af, at det stadig er de lokale, som nyder størstedelen af vinene. De er stadig meget autentiske, og til forskel fra Rioja i øst benyttes der her kun fadlagring i mindre omfang. Omvendt har især området Ribera del Duero fået mange til igen at vende øjnene mod Spanien. Dels grundet topvinene Vega Sicilia og Pingus, dels fordi området i 2012 blev kåret som årets vinområde i verden af det amerikanske vintidsskrift Wine Entusiast.

Ribera del Duero

Man finder Ribera del Duero lidt nord for Madrid. Her produceres noget af den bedste vin i Spanien. Området er gennemskåret af floden Duero, og de fleste vinmarker ligger i 700-850 meters højde. Jordbunden er præget af en løs og sandholdig jordbund med en stor andel af kalksten. Klimaet er kontinentalt, dog med lidt indflydelse fra Atlanterhavet. Det betyder, at det er meget varmt om sommeren med hård frost om vinteren. Især kan frost om foråret have stor virkning på vinene. Der er generelt stor forskel på temperaturerne mellem dag og nat, hvilket er med til at øge druernes modningstid og giver et højt syreindhold. Der falder ikke meget regn, og det falder mest om foråret. I gennemsnit 500 mm. Så de højtliggende vinmarker betyder, at modningssæsonen er kort sammenlignet med andre områder i Spanien. Først i juni kan man være sikker på, at der ingen nattefrost er, og allerede i starten af oktober begynder man at se frost igen. Det er derfor ikke helt nemt at sikre modningen af druerne, og vinbøderne må arbejde hårdt i markerne for at skabe optimale betingelser for druerne. Tinto del país-druen (lokal variant af tempranillo) dominerer, og i modsætning til i Rioja er der ikke tradition for at blande druerne, selv om nogle få i de senere år er begyndt at blande en smule garnacha, cabernet sauvignon, merlot og malbec i vinene. Men der skal stadig være minimum 75% tinta del pais i vinene. Omkring en tredjedel af stokkene er mere end 50 år gamle, og tre procent er over 100 år. Forrige år blev det godkendt at lave hvidvin som en officiel vin i området, men produktionen er stadig lille, og kun omkring 20 vinhuse laver i dag vin på druen albillo. Vinene er rimeligt fyldige med en flot syre, og de er velegnet til mad. Det at man ikke har produceret så meget hvidvin skyldes især, at området ligger tæt på hvidvinsområdet Rueda, og at mange af husene igennem flere år har lavet deres hvidvin der. Til gengæld støder man ofte på en rimelig fyldig rosévin, clarete, som den kaldes i området.

Vega Sicilia

Man har lavet vin her i flere tusinde år, men især huset Vega Sicilia har været bannerfører. Flere forsøgte sig op gennem 1960’erne og 70’erne, men de kunne ikke hamle op med Vega Sicilia, som havde ældre marker og sin helt egen måde at lave vin på. Desuden havde man på det tidspunkt så magtfuld en storebror i Rioja, at det var svært at overbevise eksportmarkederne om, at de skulle vælge vine fra det lille, ukendte distrikt. Først i 1980’erne lykkedes det Alejandro Fernández at slå igennem. Han gik mod den klassiske måde at lave vin på, byggede et moderne vinhus og ansatte en vinmager udefra ved navn Teófiles Reyes. Senere kom Peter Sisseck til med sin vin Pingus, som blev et symbol på det modere Ribera del Duero. Det satte gang i en bølge af modernisering både i vinmarkerne og i vinhusene— og det gav pote. I dag er vinene fra Ribera del Duero respekteret for deres egen stil, og området slås i dag med Rioja om at være det mest betydende i Spanien.

Ribera del Duero blev selvstændig DO i 1982, og man kan undre sig over, at området endnu ikke er blevet DOC ligesom Rioja og Priorat. Hovedbyen er Peñafiel, men størstedelen af vinhusene ligger omkring Aranda de Duero. For nogle år siden lancerede området vinruten Ruta del Vino, som går gennem byerne Valladolid, Aranda de Duero, Peñafiel og Burgos. De ældste vinhuse ligger omkring Peñafiel, hvor stilen på vinene er frugtigere og rundere som unge, og de modner flot. Omkring Roa ser man en mere stringent struktur og mere tanninholdige vine. Endelig er der omkring San Esteban de Gomaz en del vinstokke med egne rødder fra før vinlusens tid, og man finder en interessant dybde i vinene der.

Klassificeringen

Hovedparten af vinene er klassificeret som Cosecha, som både dækker over de unge vine med ingen eller kun lidt fadlagring, men også en række af de store vine med længere fadlagring, men hvor man vælger at frigive dem kort efter flaskning og derfor ikke kan klassificere dem som crianza eller reserva. Kun 5-10% klassificeres som reserva eller gran reserva, og disse kategorier er ikke nær så benyttet som i Rioja. Det betyder også, at det kan være sværere at navigere i vinene fra Ribera del Duero, det kræver større kendskab til producenterne.

Stilen

Op igennem 1990’erne, hvor vinene for alvor slog igennem, var de kendt for at være maskuline, kraftige med høj alkohol og intens brug af nye fade. Det var en stil, som især slog igennem i USA, drevet af Robert Parkers forkærlighed for denne stil. I dag er vægten ændret, så fokus er mere på terroir og på at udtrykke frugten mere direkte uden for meget fadpåvirkning. Det er tydeligt, at vinmagerne i dag har lært meget mere om, hvilket terroir de har med at gøre, det være sig både mikroklima, den specifikke jordbund, men også hvor højt vinmarkerne ligger, og hvilke opbindingssystemer, der fungerer bedst. Senest er flere grundet klimaforandringer begyndt at plante vinstokke højere og dermed køligere end tidligere. Samt ved genplantning ser man flere ændre på orienteringen af vinrækkerne for at få en mere ensartet eksposition og mindre sol på druerne end tidligere, hvor det gjaldt om at få så meget sol på druerne i løbet af vækstsæsonen som muligt.

Mange spørger ofte, hvad forskellen er på vinene fra Rioja og fra Ribera del Duero. Skal man simplificere, kan man sige vinene, at vinene fra Ribera del Duero er mere drevet af frugten, mere koncentrerede, ofte mere ekstraherede med en højere alkohol og nærmest sorte i farven. Men som med så mange andre vinområder er der stor forskel mellem de forskellige producenter, så et godt sted er at starte der.

10 fremragende vine

Hacienda Monasterio 2017

Sigurd Müller Vinhandel | 329 kr. tilbudspris

80% tempranillo, 15% cabernet sauvignon og 5% merlot. 18 måneder på franske fade (33% nye). Frisk floral næse. Flot intensitet med masser af sorte bær, mørk chokolade og vanilje i smagen. Det florale går igen i smagen, hvilket klæder vinen. Flot struktur. Lang afslutning. Alk.: 15% 93

Alion 2015

Sigurd Müller Vinhandel | 495 kr. tilbudspris

100% tempranillo. 14 måneder på franske fade (75% nye). Kødfuld i udtrykket med masser af brombær, mokka, tobak og vanilje i smagen. Bløde, venlige tanniner og en flot struktur. Man fornemmer et varmere år. Lang, krydret afslutning. Alk.: 15% 94

Ausàs Interpretacion 2016

Theis Vine | 330 kr. Tilbudspris

100% tempranillo. 16 måneder på franske fade (40% nye). Mørke noter og stadig en del tannin. Brombær, lakrids, tobak og vanilje i smagen. Flot dybde og masser af kompleksitet. Stadig ung i udtrykket med en lang afslutning. Alk.: 15% 95

Vina Pedrosa La Navilla 2015

Laudrup Vin | 299 kr. tilbudspris

Enkeltmark, 100% tempranillo. 20 måneder på franske fade. En del fad med ristede noter i duft og smag. Mokka, brombær, tobak og masser af vanilje i smagen. Alk.: 14,5% 94

Telmo Rodriguez Matallana 2013

Philipson Wine | 595 kr. tilbudspris

100% tempranillo, 20 måneder på franske fade. Køligere i stilen med sorte kirsebærnoter, mørk chokolade, rødt kød og vanilje. Flot balance og ret elegant i udtrykket. Flot struktur med en lang afslutning. Alk.: 14% 94

Pago de Carraovejas Reserva 2014

Theis Vine | 450 kr. Tilbudspris

Tinto fino (78%), cabernet sauvignon (15%) og merlot (7%), 18 måneder på franske fade. Yderst balanceret og imødekommende. Meget klassisk med brombær, mokka, krydderier og vanilje i smagen. Yderst flot struktur og lang afslutning. Alk.: 15% 94

Valduero Gran Reserva 2010

Winefriends | 450 kr. tilbudspris

100% tempranillo, 18 måneder på franske fade. Ikke ofte man støder på gran reserva vine i RdD. Silkeblød, venlig og meget imødekommende. Brombær, tobak, mokka og vaniljenoter i smagen. Yderst flot og vellavet vin. Den nærmest skriger “Drik mig!” Alk.: 14,5% 95

Emilio Moro Malleolus 2016

Theis Vine | 230 kr. tilbudspris

100% tempranillo fra gamle stokke i Pesquira-området. 18 måneder på franske fade. Masser af sorte bær i næsen. Pæn koncentration, omend syren står flot, og udtrykket er ganske balanceret og egentlig elegant. Moden i udtrykket men mere friskhed end i 2015, hvilket klæder vinen. Lang afslutning. Alk.: 14,5% 93

Corímbo 1 2014

Philipson Wine | 375 kr.

Rioja-huset Roda overtog i 2008 marker i La Horra. 18 måneder på franske fade. Masser af brombær i duften. Flot koncentration og meget moderne i udtrykket med en del fadpræg. Sorte bær, mokka, toast og animalske noter. Violer i eftersmagen. Lang afslutning. Alk.: 14,5% 93

Dominio de Atauta Llanos del Almendro 2012

Erik Sørensen Vin | 900 kr.

Nordvendt enkeltmark med ældre stoke, 100% tempranillo. 16 måneder på franske fade. En kraftig men samtidigt meget elegant vin. Masser af koncentration og dybde. Sorte bær, mokka, mineralske noter og vanilje i smagen. Meget lang, vedvarende afslutning. Yderst flot vin. Alk.:15% 95

