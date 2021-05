De sorte vine

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Som det sydligste af rødvinsområderne i det nordlige Rhône finder man Cornas. Et lille men absolut spændende og overset område, som på mange måder kan målet sig med Hermitage og Côte Rôtie, omend man her finder mere muskuløse vine.

Der er lavet vin i Cornas gennem årtusinder, og det var romerne, som byggede de første terrasser til vinstokkene. I år 1100 kunne man læse om kirken i Cornas omringet af vinstokke. Og i 1700-tallet under Karl den Store kan man læse om de sorte, kraftige Cornas-vine.

Hovedparten af de mange vinmarker er anlagt på terrasser på sydvendte stejle granitskråninger. De første blev lavet i begyndelsen af 1900-tallet. På dette tidspunkt var også naboområdet Saint-Péray, som ligger ganske tæt, en væsentlig faktor og især kendt for sine mousserende vine på marsanne og rousanne. Dette skyldes, at man i dette område har en hel del kalk i jordbunden, hvilket gør den velegnet til de lyse vine.

Men de to verdenskrige var hårde for områderne og især Saint-Péray, som endte med at have under 30 hektarer plantet med vin. Så galt gik det ikke i Cornas, men mange opgav vinmarkerne i den periode. Men alligevel blev man i 1938 en officiel AOC i Frankrig. Efter krigen blev der primært dyrket druer tæt på byen, som blev solgt til kooperativer i Saint-Péray. På dette tidspunkt arbejdede man med højt udbytte, og vinene var rustikke i udtrykket. Men i 1960’erne kom en række unge vinmagere til, såsom Alain Voge og Auguste Clape, som så mulighederne i bedre kvalitet. De var derfor bannerførende for genplantning af en række marker for at øge kvaliteten og sænke udbyttet. Man ser derfor i dag en del marker på omkring 60 år, men til gengæld ikke så mange, der er ældre end det. Den nye generation flaskede selv små mængder og solgte resten til kooperativerne, men i 1970’erne begyndte flere selv at producere alt og sælge også til eksport. Især Alain Voge fik godt fat i det amerikanske marked.

Fremgangen fortsatte, og en ny generation kom til med bl.a. Jean Luc Colombo og Thierry Allamand i 1980’erne. De så anderledes og mere moderne på vinfremstillingen men stadig med respekt for terroir. Desuden begyndte de at udvide området med flere terrasser men også med marker længere væk fra floden, oppe på plateauet i over 250 meters højde, hvor man kan arbejde med syrah med mere traditionelle opbindingssystemer.

Cornas er et forholdsvist nemt område at overskue, da det udelukkende ligger omkring byen af samme navn ved floden. Mod nord finder man naboen Saint Joseph og mod syd Saint-Péray. Stokkene finder man typisk lige over byen i 125–450 meters højde.

Da man ligger sydligt har man en del indflydelse fra Middelhavet, hvilket giver højere temperaturer og de seneste år også en række voldsomme sommerbyger, som man tidligere kun så i det sydlige Rhône. Men man har de senere år set højere temperaturer, især om sommeren op mod høsten. Derudover er nedbøren faldet voldsomt, specielt i efterår og vinter, og man har flere gange de senere år kæmpet med tørke. Især i 2017. Man er derfor begyndt at godkende kunstvanding i nogle år.

Vinmarkerne ligger på stejle mindre bakker formet som et amfiteater med vest- og sydvestvendte marker. Det beskytter markerne mod den hårde mistralvind. Vinmarkerne er plantet på smalle, lidt ustabile terrasser, kendt lokalt som "chaillées". Jorden er hovedsageligt granit med en sandet lerjord, kendt som “gores", på toppen.

Mange af de bedste skråninger, såsom Les Renards i syd, er godt beskyttet mod den kolde nordvind og nyder nogle af de bedste positioner i det nordlige Rhône.

Cornas går for at være en af Frankrigs mørkeste, kraftigste og barske vine. Det er ikke vine for nybegyndere! Der kan være stor forskel på stilen, dog har alle det kraftige udtryk til fælles. Man mener da også, at Cornas betyder ristet. De bedste vine kommer utvivlsomt fra skråningerne. Men der produceres i stigende grad vin fra plateauet, som kvalitetsmæssigt ligger langt bagefter. De har hverken stilen eller styrken, som har defineret Cornas gennem et par tusinde år. Men også den sydlige placering betyder, at temperaturen generelt er væsentligt højere end i Côte Rôtie og Hermitage.

Cornas er en næsten sort, fyldig, maskulin og rustik vin, altid med et meget højt indhold af garvesyre. Vinen er altid lavet 100% på syrah, og tilsætning af viognier er ikke tilladt som andre steder. Hvor mange andre appellationer har moderniseret vinfremstillingen, laver man i Cornas vin, som man altid har gjort. Vinen er således hverken klaret eller filtreret, og bundfald er reglen. En Cornas bør gemmes 7-12 år, før den drikkes. Efter cirka 15 år har den mistet stort set alt sin frugt men stadig ikke al garvesyren. I de første 5-10 år er vinen præget af brombær, tjære og peber. I takt med at den modner, skifter aromaen til tertiære duftnoter som trøffel og saddellæder.

Vinene fra Cornas er ikke billige men stadig billigere end Côte Rotie og Hermitage, hvilket ofte gør dem til et virkelig godt køb, hvis man vil smage den tunge ende af Nordrhône.

Vi kan som forbrugere se frem til en række fremragende år, også i Cornas. Efter et par svære år fik man i 2015 en varm og fremragende balanceret årgang. 2016 var meget klassisk og nok den sidste kølige årgang, der har været. Stadig koncentrerede men med en flot friskhed. 2017 var meget varm og tør, så mængderne er små men vinene ganske flotte, og det er primært denne årgang, man møder nu. 2018 er dog frigivet mange steder og er en koncentreret flot årgang med masser af intensitet. 2019 har lidt af det samme men med en anelse bedre syre og struktur. Den begynder vi at se i slutningen af året. 2020 følger mønstret og bliver koncentreret, men med en flot syre og overraskende lavere alkohol end de tidligere årgange.

Alain Voge. Importør: Le Terroir du Vin

Alain Voge overtog driften af familiens ejendom i 1965 og begyndte hurtigt at sælge sine vine selv efter en uenighed med en lokal vinhandler. I 1970'erne var han en del af en lille håndfuld producenter, der hjalp med at opbygge Cornas på ny. I 1990'erne blev hans vine især eftertragtet i USA og senere mere globalt. På dette tidspunkt trådte Alain lidt tilbage og udnævnte i 2006 Albéric Mazoyer som direktør og derefter Lionel Fraisse i 2018. Alain Voge døde i efteråret 2020. Grundlaget har de sidste 50 år været de samme 12 hektarer, som Alain Voge overtog fra sin far. Først blev man økologisk certificeret og siden begyndte man at arbejde biodynamisk (certificeret fra 2016). Ud over Cornas laver Voge også en smule Saint-Joseph, Côtes du Rhône og ikke mindst nogle fine hvide i Saint-Péray.

Auguste Clape. Importør: Bichel

Auguste Clape, tidligere borgmester i Cornas, begyndte at lave vin under eget navn i 1949 og har altid været regnet for en reference i Cornas. Familien har besiddelser i marker med meget gamle stokke. Arbejde i mark og kælder foregår efter familiens ældgamle traditioner: Modne druer høstet i hånden, vinificering uden afstilkning og uden tilsætning af gær, lang tids lagring på en kombination af cementtank og 50 år gamle foudres, 1.200-liters fade, som man kender dem fra Alsace. Auguste døde i 2018, og domænet drives af sønnen Pierre-Marie og hans søn Olivier.

Jean Luc Colombo. Importør: Vinens Verden

Jean-Luc & Anne kastede deres kærlighed og entusiasme på Cornas for mere end 30 år siden. De kommer begge fra Provence, hvor de gennem en række år har arbejdet som ønologer. Men de faldt for Cornas og valgte at slå sig ned her for at arbejde med syrah i den granitholdige jordbund. Der arbejdes økologisk, og man mærker tydeligt familiens hjerte for naturen og især bierne. Datteren Laure er en vigtig del af huset nu og har derudover sine egen lille vingård med sin mand i naboområdet Saint-Péray. Ud over Cornas arbejdes der med indkøbte druer fra Saint-Péray, Saint Joseph og Condrieu. Specielt enkeltmarksvinen Les Ruchet fra Cornas imponerer.

Domaine Tunnel. Importør: Thewinecompany.dk

Domaine du Tunnel blev etableret i 1994 af Stéphane Robert i Saint-Péray og producerer vin fra Saint Joseph, Cornas og Saint-Péray. Domainet producerer vin på sølle fem hektarer og arbejder økologisk med forholdsvist lave udbytter. Domainet arbejder efter bæredygtige og økologiske principper. Vinmarken i Cornas er kun 3,5 hektarer stor, men stokkene er 55 år i gennemsnit— og en enkelt parcel står med stokke på over 100 år. Huset bedste vin, Cornas Vin Noir, er en mikroproduktion fra parcellen “Les Eygats” samt en naboparcel til den berømte ”Vieilles Fontaines” med stokke på mere end 100 år.

Thierry Allamand. Importør: Otto Suenson

Kommer i modsætning til mange andre ikke fra en vinfamilie men er opvokset i Cornas. Plantede sine første 0,26 hektar i 1961, men det var først i 1991, at han begyndte at aftappe i eget navn. Thierry arbejder med lave udbytter og benytter ingen nye fade. Kun naturgær og små mængder af svovl. Det er terroirvine med stort T. Vinene er meget efterspurgte og sælges ofte allokerede. Specielt vinen Reynard hører til i den absolutte top i Cornas.

Vine, der er værd at prøve fra Cornas

Auguste Clape Cornas 2018 96

Alain Voge Cornas Les Vielles Fontaines 2018 96

Domaine de Tunnel Cornas Vin Noir 2018 95

Jean-Luc Colombo Cornas Les Ruchets 2018 95

Alain Voge Cornas Les Vielles Vignes 2018 94

Jean-Luc Colombo Cornas La Louvée 2018 94

Alain Voge Cornas Les Vielles Vignes 2018 93

Domaine de Tunnel Cornas 2018 93

Auguste Clape Cornas Renaissance 2018 93

Cave du Tain Cornas Arènes Sauvages 2018 93

Alain Voge Cornas Les Chailles 2018 92

Jean-Luc Colombo Cornas Terre Brulées 2018 92

Chapoutier Cornas Temenos 2018 92

Christophe Pichon Cornas Allégorie 2018 91

Alain Voge Cornas Les Chailles 2018 91

Cave du Tain Cornas Noble Rives 2018 91

Chapoutier Cornas Les Arénes 2018 90

Cave du Tain Cornas 2018 89

