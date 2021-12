De sprøde vine

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Et par hundrede kilometer syd for Paris finder man Loiredalen, også kendt som Paris’ baghave. Et område med imponerende slotte og kendt for, at byboerne fra Paris tager derhen for at få et pusterum for storbyen. Området er samtidigt Frankrigs tredjestørste vinområde, kun overgået af Bordeaux og det sydlige Frankrig. Men vinene er ikke specielt kendte på vores breddegrader, og for de fleste er det kun ved vinene fra Sancerre og Pouilly-Fumé, at der ringer en klokke. Måske skyldes det det store antal af områder i Loiredalen, og ikke mindst at der benyttes mange forskellige druer, og at vinstilen derfor varierer en hel del mellem de mange områder.

Klimaet er køligt, og det medfører syrerige vine— spinkle og ikke den vintype, som bredden af danskere foretrækker. Hertil savnes koncentrationen og den ofte mere imødekommende stil fra de varmere vinområder. Omvendt er det herfra de meste klassiske sauvignon blanc-vine kommer. Vine, som i dag er referencevine for en række af de mange sauvignon blancs, man finder fra de oversøiske lande.

Selve Loire er opdelt i tre dele. Dels Pays Nantais, kendt for muscadet-vinene; Anjou-Saumur, kendt for de røde cabernet franc-vine og rosé-vinene fra Anjou; samt Tourraine, som især er kendt for vinene på chenin blanc med den mest kendte region Vouvray— og så længst mod øst Centre Loire, som vi her vil se nærmere på.

I Centre Loire har man dyrket vin i over 2.000 år, og området dækker over de otte AOC’er: Sancerre, Pouilly-Fumé, Menetou-Salon, Reuilly, Coteaux du Giennois, Châteaumeillant og Pouilly-sur-Loire. Herudover dækker området de to IGP’er Côtes de la Charité og Coteaux de Tannay.



Sancerre

Byen Sancerre ligger på en bakketop på venstre bred af den øvre Loire, og fra byen kan man majestætisk skue ud over vinmarkerne og floden. Her har byen ligget siden år 582, og selv for over 240 år siden skrev den lokale præst Poupart, at der næppe eksisterer et så varieret terroir som rundt om Sancerre. Byen har endvidere givet navn til en af Frankrigs mest berømte vine lavet på sauvignon blanc. Men det var først efter vinlusens hærgen omkring år 1900, at druen rigtigt blev udbredt. Før denne var det især druen chasselas, som man stødte på— en frugtig og meget umiddelbar drue, som var populær i hele Frankrig og derudover er kendt fra naboen Schweiz. Men da man skulle genplante vinmarkerne, havde man andre steder i Frankrig allerede plantet druen og fået succes, så man indså, at man måtte genopfinde området og finde en ny drue. Denne endte med at blive sauvignon blanc.

Sancerre-vinene begyndte især at opnå stor popularitet i 1970’erne; men man vidste allerede noget tidligere, at man havde fat i noget rigtigt, for hvidvinene betød, at Sancerre blev en officielt AOC i 1936. Og senere, i 1959, kom de røde til. Det var netop byens beliggenhed tæt på floden, som kunne benyttes til transport, men også den gunstige topografi og dræning, der gjorde området populært. Sauvignon blanc fra Sancerre blev i 1960’erne introduceret på bistroerne i Paris som en slags hvidvinsækvivalent til Beaujolais. Men det var først i slutningen af 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne, at Sancerre blev betragtet som en stor vin og kunne ses på restauranter rundt om i verden.

Der dyrkes sauvignon blanc og pinot noir i 14 forskellige kommuner i Sancerre, primært i bakker mellem 220 og 400 meters højde på sydvendte skråninger. Her opnår man en ideel modning af druerne, omend man de senere år er begyndt at eksperimentere med højere beliggende og mere nordvendte marker grundet den globale opvarmning. De 14 byer er Bannay, Bué, Chavignol, Crézancy, Menetou-Ratel, Ménétréol, Montigny, St-Satur, Ste-Gemme, Sancerre, Sury-en-vaux, Thauvenay, Veaugues, Verdigy og Vinon. Mens vinen virkeligt har sit højsæde i Bué og Chavignol, hvor blandt andet producenten Henri Bourgeois befinder sig.

Jordbunden

Man skal ikke have talt med mange vinmagere, før man forstår, at netop jordbundens betydning er af kolossal betydning for områdets vine. Man opererer med tre forskellige jordbundstyper: Dels de hvide, vestlige marker med ler- og kalkstensjord med Kimmeridge-mergel. Dette finder man især omkring byen Chavignol. Vinene fra disse marker er ofte fyldige og kraftige i udtrykket. Fra vest mod byen Sancerre er der et højt indhold af grus samt kalksten, og der produceres her mere delikate vine. Og endelig helt tæt på byen Sancerre, som er rige på flint (silex) og giver længerevarende og meget mineralske, nærmest parfumerede vine.

Klimaet

Området er præget af et kontinentalt klima med kolde vintre, oftest med frost og sne samt varme somre med temperaturer i gennemsnit på 26 grader. Der falder årligt mellem 600-800 mm regn, hvilket betyder, at man sjældent har problemer med tørke. Derimod kan frost i foråret være et stort problem. Især i år har man været hårdt ramt: Det er egentlig ikke frosten, som er problemet, for det har man ofte i april, men en usædvanlig varm februar og marts betød, at knopskydningen startede tidligt, og da frosten kom, brændte den knopperne af. Der er store forskelle på, hvor hårdt frosten ramte. De hårdest ramte kan have mistet op mod 70%, mens andre ikke blev berørt; og dem, som har marker nærmest floden og skovene, er nok mindst ramt. En egentlig melding har man først til september, når høsten sker.

Høsten

Høsten sker for hovedpartens vedkommende maskinelt i slutningen af september. De bedre producenter høster dog med håndkraft. Især de røde høstes i hånden, da det er almindeligt at benytte en andel hele klaser i fermenteringen. De seneste år har været tricky, da det har været varme år. Og i 2019 så man sukkerindholdet stige så markant på få dage i september, at dem, som høstede før, lavede en vin på omkring 12,5%, mens dem, som ventede 4-5 dage, endte med vine på over 14%. Så netop at finde balancen mellem den smagsmæssige modning og sukker/syreindholdet er essentielt og en svær balance.

Sancerres popularitet har dog desværre også medført, at der også er kommet en større andel af middelmådig kvalitet. Og ofte ser man disse vine komme fra marker, hvor man overproducerer og derfor får vine, som kan fremstå ret spinkle. I særligt kølige år skal selv de bedste producenter arbejde hårdt for at opnå modning af druerne og undgå ubehagelige urteagtige aromaer og mangel på frugtintensitet. Dette kræver meget arbejde i marken med at fjerne ukrudt mellem rækkerne og fjerne blade, så druerne får optimalt sollys. Eller i de senere år sikre, at druerne ikke får for meget sol.

De fleste Sancerre-vine er klar til at drikke næsten lige så snart, de er aftappet, og de forbedrer sig sjældent ud over to eller tre år, selv om de bedste helt sikkert kan gemmes længere. De fleste benytter udelukkende stål i produktionen til fermentering og modning på gærresterne. Der fermenteres ved noget højere temperaturer, og mange benytter naturgær for ikke at udvikle alt for aromatiske noter. Oftest frigives vinene omkring otte måneder efter høsten.

Men der er nye metoder på vej. En af områdets nye stjerneskud, Claude Riffault, benytter udelukkende træfade til alle sine vine. Flere er også begyndt at benytte cement, bl.a. Mathieu Fleuriet, som ønsker mere mundfylde i sine vine ved at give dem en smule ilt, som de får på cementtankene.

Sancerre findes også i lyse, ofte forførende røde og rosé versioner lavet på pinot noir. De repræsenterer henholdsvis 10% og 6% af den samlede produktion. Rosévinene er lyse, slanke og syrerige med lyserøde bærnoter. Rødvinene er oftest lyse og drevet af frugten fremfor brug af megen fad. Vine, som er lavet til at drikke unge.

Pouilly-Fumé

På den anden side af Loire-floden finder man Pouilly-Fumé. Der er ikke som i Sancerre en by med navnet, så Pouilly-Fumé er en hvidvin altid lavet på sauvignon blanc. Arbejder man med andre druer, såsom chasselas, skal den klassificeres som Pouilly-sur-Loire. De godt 1.400 hektarer med vin finder man omkring byerne Garchy, Mesves-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire, St. Andelain, St Laurent l’Abbaye, St. Martin sur Nohain og Tracy-sur-Loire.

Nogen stor forskel er der ikke på Pouillyy-Fumé i forhold til Sancerre. Klimaet er naturligt det samme, og den største forskel er vel egentligt, at man i Pouilly-Fumé har en større andel af jordbund med flint. Det kan derfor være særdeles svært i en blindsmagning at skulle skelne en Sancerre fra en Pouilly-Fumé. Er vinen fra Pouilly-Fumé på en jordbund af flint, kan den have et lidt røget præg, hvilket kan være en differentiator.

Da de bedste vine oftest kommer fra denne jordbund, har de også en tendens til at kunne udvikle sig længere end en Sancerre. Jeg smagte flere eksempler på 6-8 år gamle Pouilly-Fumé-vine, som stod skarpe og flotte. Nogle af de fineste vinmarker ligger på skråningerne af St-Andelain nord for Pouilly-sur-Loire.

Andre områder i Centre Loire

Menetou-Salon

Nabo til Sancerre mod sydvest. Et område på 611 hektarer ved ti mindre landsbyer, hvor der produceres 2,6 millioner liter både hvid, rød og rosé. Jordbunden er primært kalksten, hvilket er velegnet til både sauvignon blanc og pinot noir. Vinene er frugtige, lidt simple i udtrykket, men kan være gode køb.

Quincy

Et ældre vinområde med historie med vinproduktion tilbage fra 1200-tallet. Godt 50 kilometer syd for Sancerre finder man Quincy med sine godt 321 hektarer fordelt på de to byer Quincy og Brinay. Der produceres udelukkende hvidvin, alt i alt 1,6 millioner liter.

Reuilly

Nabo til Quincy mod vest. Et mindre område fordelt over seks landsbyer og i alt 289 hektarer. Her produceres godt 1,2 millioner liter, både hvid, rød og rosé på primært sauvignon blanc og pinot noir.

Coteaux du Giennois

Et spændende og overset område, nabo til Pouilly-Fumé og løber langs floden mod nord— og med stort set samme jordbund som hos naboen. Et område på 203 hektarer, hvor der produceres 817.000 liter, og hvor både hvid, rød og rosé er tilladt. Hvidvinene er på sauvignon blanc, og de bedste kan sagtens konkurrere med naboens vine men til en noget lavere pris. Der er altså gode køb at gøre her. Rødvinene skal indeholde både gamay og pinot noir.

Châteaumeillant

Allersydligst finder man Châteaumeillant, som med sine kun 78 hektarer er et lille område, som producerer 153.999 liter, udelukkende rød og rosé. Da der er varmere her, arbejdes der også med f.eks. cabernet sauvignon ud over gamay og pinot noir.

Derudover finder man i Centre Loire de to IGT’er Côtes de la Charité og Coteaux de Tannay.

6 fremragende producenter



Joseph Mellot. Importør: Philipson Wine

Joseph Mellot har en historie, som strækker sig helt tilbage til 1513, og familien er derfor anerkendt i området. Familien er blandt de største jordbesiddere i Sancerre med over 100 hektarer, heraf de 50 i Sancerre og Pouilly-Fumé. I dag er det Catherine Mellot, som varetager driften af vingården, efter at hendes mand allerede som 44-årig gik bort. Familien driver også en populær restaurant og vinbutik i hjertet af Sancerre. På de bedste vine benyttes der egetræsfade til fermentering og modning. Bedste vin i min optik er Sancerre Le Grande Chatelaine.

Clement & Florian Berthier. Importør: Vintage Only

Femte generation, hvor de unge Florian og Clement har rykket huset væsentligt de senere år. Der arbejdes mest i Sancerre og Coteaux du Giennois. Florian tager sig af marker og produktion. Broderen Clement tager sig af salg og marketing. De producerer i dag næsten en kvart million flasker, dels fra egen druer og fra indkøbte. Der arbejdes stort set udelukkende med stålfade, og vinene er meget klassiske i udtrykket. Især Sancerre Les Chasseignes er imponerende.

Domaine Henri Bourgeois. Importør: Kjær & Sommerfeldt

Bourgeois-familien behøver ikke den store introduktion, da de givet er den mest berømte familie i Sancerre. Her er de nært forbundet med landsbyen Chavignol, der også lægger navn til den berømte gedeost, Crottin de Chavignol, der er blevet produceret her siden 1600-tallet. Igennem ti generationer har Bourgeois-familien arbejdet med vin og laver i dag en række af de bedste bedste og mest terriortro vine på over 72 hektarer og 124 parceller. I 2000 åbnede et helt nyt moderne vinhus i byen. Familien driver også hotel og en gourmetrestaurant. Familien driver også vinhuset Clos Henri i Marlborough på New Zealand. Der produceres en række forskellige vine, ikke kun fra Sancerre, men toppen er i min optik Henri Bourgeois Sancerre d’Antan og Henri Bourgeois Sancerre Etienne Henri.

Domaine Bernard Fleuriet & Fils. Importør: Philipson Wine

I 1980’erne blev ejendommen brugt til landbrug, men eftersom Bernard Fleuriet altid havde haft en passion for regionens vine, besluttede han i slutningen af 1980’erne at plante vinstokke på grundens bedste marker. I dag er han blandt områdets bedste med en topmoderne kælder. Der arbejdes på 25 hektarer vinmarker i Sancerre, økologisk dyrkede, og fem hektarer i Menetou-Salon. I dag laves vinene af sønnen Mathieu Fleuriet, og han arbejder udelukkende med cement til fermentering og modning. Sancerre Côte de Marloup er blandt de bedste.

Domaine Serge Dagueneau & Filles. Importør: Vinens Verden

Domaine Serge Dagueneau et Filles arbejder med 22 hektarer placeret på de sydvendte skråninger ned mod Loire-floden samt to hektarer i Côte de la Charité. I dag er det fjerde generations Valérie, der er ansvarligt for produktionen på vingården. Valerie er datter af Serge og leverer fremragende kvalitet til den helt rigtige pris. Der er ingen genveje til så højt et kvalitetsniveau. Gamle vinstokke, lave hektarudbytter og så skånsomme, naturlige metoder som muligt hele vejen igennem. Hertil kommer naturligvis Valeries engagement, indsigt og så en masse hårdt arbejde både med vinstokkene og i kælderen.

Domaine Claude Riffault. Importør: Catching Wines

Domaine Claude Riffault i Sury-en-Vaux er et familiedrevet domæne gennem fem generationer, nu i hænderne på Claudes søn Stéphane. Domainet råder over 15,3 hektarer fordelt på 33 parceller i seks forskellige ”lieux-dits” i det nordlige Sancerre. De fleste af parcellerne står på kalkholdig jord og producerer de lidt rigere vine, men Stéphane har også parceller på flint, der giver vine med en utrolig mineralitet og præcision. Siden 2017 har man været certificeret biodynamiske. Han arbejder udelukkende med fermentering og modning på egetræsfade, hvilket er meget utraditionelt. Men vinene er utrolig præcise, og jeg er ikke i tvivl om, at Stéphane Riffault er en af de nye stjerner i Sancerre.

10 fremragende vine

Berthier Les Chasseignes Sancerre 2017

Vintage Only | 250 kr.

Fra gamle stokke med meget lavt udbytte. Yderst flot dybde og koncentration. Flot, ren frugt og en meget interessant og kompleks vin. Mineralitet med orangemarmeladenoter. Flot længde. Alk.: 12,5% 95

Henri Bourgeois Sancerre d’Antan 2017

Kjær & Sommerfeldt | 435 kr.

Fra 85 år gamle stokke dyrket på flint. Gærer på små ældre træfade. Let fadpræg i duften. Yderst flot struktur med let røgede noter. Mineralsk i udtrykket, masser af dybde og en stor vin. Alk.: 14% 95

Henri Bourgeois Sancerre Etienne Henri 2016

Kjær & Sommerfeldt | 459 kr.

Opkaldt som en hyldest til Etienne Henri Bourgeois, som stod bag den første Sancerre lagret i nye egefade. Druerne til vinen kommer fra gamle vinstokke, dyrket på flint- og lerholdige jorder i Saint-Satur. En del fadpræg men en flot og fyldig vin med masser af substans og dybde. Alk.: 13% 95

Claude Riffault Sancerre Chailloux 2019

Catching Wines | 275 kr.

Enkeltmark på flint. Yderst flot og præcis vin med knivskarp balance. Domineret af stikkelsbær, citrus og mineralitet. Flot dybde og længde. Alk.: 14% 95

Joseph Mellot Sancerre Le Grande Chatelaine 2016

Philipson Wine | 250 kr. tilbudspris

Fermenteret og modnet 12 måneder på fade. Fyldig og flot balanceret med fadet. Hvide ferskner, blomster og vanilje. Lette modne noter og en flot vellavet vin. Alk.: 13% 94

Claude Riffault Sancerre Chasseignes 2019

Catching Wines | 220 kr.

Enkeltmark på kalksten. Strejf af trøffel i næsen. Flot og stringent i stilen med masser af mineralitet. Flot, lang og sprød afslutning. Ganske overbevisende vin. Alk.: 14% 94

Domaine Laporte Sancerre Le Grand Rochoy 2018

Vinoble | 249 kr.

Yderst flot og intens næse. Nydelig og meget klassisk Sancerre. Flot koncentration og kompleksitet. Alk.: 13% 93

Serge Dagueneau & Filles Pouilly–Fumé Clos des Chaudoux 2018

Vinens Verden | ukendt pris.

Enkeltmark med kalksten. Lidt skindmaceration, hvilket giver lidt mere i farven. Flot dybde og kompleksitet. En flot, klassisk og stringent vin. Alk.: 13,5% 93

Domaine Gerard Sancerre The Grand Roc 2016

Holte Vinlager | 230 kr.

Flot koncentration. En vin med masser af karakter og dybde. Fin balance og længde. Alk.: 13% 92

Cedrick Bardin Pouilly Fume Les Bernadats 2019

Sigurd Müller Vinhandel | 175 kr.

Enkeltmark med kalksten tæt på floden. Allerede modne noter nu. Flot dybde og længde. En ganske imødekommende og flot Pouilly-Fumé. Alk.: 13,5% 92

8 gode køb

Joseph Mellot Pouilly–Fumé Le Troncsec 2019

Philipson Wine | 160 kr.

Røget i næsen. Fadpræg, en flot og fyldig vin med fin struktur. Madvin med en lang afslutning. Ganske spændende vin. Alk.: 14% 93

Bouchie-Chatellier Pouilly-Fumé Les Adelins 2019

Kjær & Sommerfeldt | 129 kr. tilbudspris

Vegetal og højaromatisk næse med grønne æbler og nyslået græs. Smagen er præcis og ren, rensende og meget domineret af en mere sødmefuld og slikken frugt. Alk.: 13% 92

Antoine de la Farge Menetou-Salon 2019

Husted Vine | 149 kr. tilbudspris

Fersken i næsen. Flot koncentration og dybde i smagen. Rund og venlig med stenfrugt, lime og blomsternoter. Lang afslutning. Alk.: 13% 92

Henri Bourgeois Haute Victoire Quincy 2019

Kjær & Sommerfeldt | 119 kr. tilbudspris

Flot, ren næse med masser af citrus. Stikkelsbær, hvid peber og lette blomsternoter i smagen. Mange lag og en flot, lang afslutning. Alk.: 13% 92



Philippe Raimbault Sancerre Les Godons 2019

A Vinstouw | 189 kr. tilbudspris

Flot og stilren vin med karakter. Drevet af frugten med gule æbler og blomsternoter. Flot struktur og sprød afslutning. Alk.: 13,5% 91

Bernard Fleuriet et Fils Sancerre Tradition 2018

Philipson Wine | 140 kr. tilbudspris

Sødmefuld næse med dominerende præg af syrlige drops og en anelse vegetale undertoner. Smagen har en god fylde. Fint komponeret. Alk.: 13% 90

J de Villebois Pouilly-Fumé 2018

Otto Suenson | 145 kr. tilbudspris

Indsmigrende næse med granny smith æbler og fennikel. Smagen er præcis og fokuseret med grønne æbler og rabarberbolche. Fin, underliggende mineralitet og pænt skruet sammen. Alk.: 13% 90

Serge Dagueneau & Filles Les Montees de Saint Lay Pinot Noir 2018, IGP Cotes de la Charité

Vinens Verden | 149 kr.

Fermenteret delvist med stilke. Flot frugtig og meget ligefrem vin. Masser af røde bær. Pæn balanceret med en let krydret afslutning. Alk.: 14,5% 90