De ukendte hvidvine fra Gardasøen

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

De fleste forbinder Veneto og vinene tæt på Gardasøen med rødvin og især er Amarone vinene blevet folkeeje. Men der produceres også en række fremragende hvidvine. De fleste fra Lugana i den sydligste del af Gardasøen, men lige nordfor tæt på Bardolino finder man Custoza. Zonen bliver ofte kun kaldt Custoza, og navnet er taget fra byen Custoza, som er kendt for at være en dramatisk skueplads for Italiens uafhængighedskamp.

Tidligere betragtede mange Bianco di Custoza som en ‘hvid Bardolino’ og et billigere alternativ til Soave DOC. Men især de senere år er der sket en stor udvikling og vinene nærmer sig, dog stadig til en væsentlig billigere pris.

Bianco di Custoza DOC laves på et blend af forskellige druer. Minimum 70% af de tre druer: Trebbianello, Garganega og Bianca Fernanda og max. 30% af følgende: Malvasia, Riesling Italico, Pinot Bianco, Chardonnay eller Manzoni Bianco.

Der er forskellige klassificeringer som Custoza, Custoza Riserva, Custoza Superiore, Custoza Spumante and Custoza Passito. Riserva klassificeringen er lige lanceret og vil typisk have fad og blive introduceret i 2022. I Superior arbejdes med lavere udbytte fra de bedste marker og med minimum 11% alc.

Vinene er meget frugtige i udtrykket, har en pæn fylde og velegnet til lette retter f.eks. fisk og fjerkræ.

Le Tende Custoza 2020 88

Ukendt | ca. 60 kr.

Nordligste producent tæt på Gardasøen. Blend af de primære druer, økologisk dyrket. Citrus, pæn ligefrem og frugtig vin. I smagen melon og limefrugt. Fin syre og sprød afslutning. Alc.: 12,5%.

Gorgo Custoza San Michelin 2020 89

Lahvino | 100 kr.

Enkeltmarksvin på Trebbiano Toscano 35%, Garganega 30%, Tocai 5% og Cortese 30%. Mørk med moden abrikos i næsen. Fyldig med masser af intensitet i smagen af stenfrugt, tropisk frugt og lime. Flot struktur og en madvin. Alc.: 13%.

Cantina di Custoza Custodia Custoza Superiore 2019 88

Ukendt | ca. 90 kr.

Kooperativ. Mørk krydret næse. Pæn koncentration. Masser af moden stenfrugt, limefrugt og florale noter. Madvin med en pæn lang afslutning. Alc.: 13%.

Cavalchina Amedeo Custoza Superiore 2019 90

Ukendt | ca. 80 kr.

Garganega 40%, Fernanda 30%, Trebbianello 15% og Trebbiano Toscano 15%. Flot floral næse. Fyldig med masser af abrikos, hasselnød og limefrugt i smagen. Flot balanceret med en finlang krydret afslutning. Alc.: 13,5%.

Monte del Frà Cà del Magro Custoza Superiore 2018 91

Propperiet | 139 kr.

Garganega, Trebbiano, Riesling, Tocai Friulano, Chardonnay og Sauvignon Blanc. Masser af hvide ferskener i duften. Flot balanceret med en virkelig fin syre. Masser af stenfrugt med lime og florale noter. Pæn lang afslutning. Alc.: 13%

Le Vigne di San Pietro Sanpietro Custoza Superiore 2017 90

Ukendt | 180 kr.

Garganega, trebbianello, trebbiano, cortese og manzoni bianco. Fermenteret og modnet 5 mdr. på fad. Vanilje og fersken i duften. Meget intens i smagen med masser af moden stenfrugt og vanilje. En klar madvin men spændende vin. Alc.: 13%