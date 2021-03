De varme sydfranske vine

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Gérard Bertrand er en stor mand med stor karisma. Han var tidligere kendt og elsket i Frankrig som rugbyspiller. Som 22-årig overtog Gérand Bertrand som 3 generation roret i Domaine de Villemajou efter at hans far George gik bort efter en ulykke. Siden er det gået stærkt og han har siden opkøbt yderlige femten vinhuse. Alle ligger de i det sydfranske vindistrikt, hvor han kender terroiret til bunds.

Her arbejdes der med udgangspunkt med økologiske eller biodynamike vinmarker. Det er tidskrævende, men en del af Gérard Bertrands filosofi omkring vindyrkning. Han har derfor i dag små 200 arbejdere i markerne og produktionen til at arbejde på de over 2000 hektar i Corbières, Minervois og Côteaux de Languedoc. Derudover arbejder man med over 8000 hektar i tæt samarbejde med lokale vinbønder.

Det var ikke overraskende Ruldof Steiner og siden vinmageren Nicolas Joly, som inspirerede Gérard til at gå den biodynamiske vej i starten af 1990’erne. Og nu er stort set hovedparten af markerne konverteret til enten økologisk eller biodynamisk. Senest er han også begyndt at arbejde med orange vine samt vine uden tilsat svovl.

Lidt utraditionelt for området har Gérard primært valgt at plante internationale druesorter som Cabernet Sauvignon, Merlot og Chardonnay. Druesorter, som alle trives fremragende i klimaet, men som der ikke er tradition for at dyrke i distriktet, hvorfor de aldrig kan nå en bedre klassifikation end Vin de Pays, selv om vinen reelt er klasser bedre end mange AOP’ere.

Gérard Bertrand præsenterede en række af sine nye vine for pressen i februar. Ikke alle vine er tilgængelige i Danmark endnu. Vinene forhandles af H.J. Hansen Vin.

Gérard Bertrand Prima Nature Chardonnay 2020. Ukendt pris.

Naturvin. Let oxideret næse. Fyldig med abrikos, moden fersken og smørblomst. Syren ikke så frisk grundet malolaktisk fermentering. Bliver lidt tung i afslutningen. 87

Gérard Bertrand Pollinat’ Chardonnay 2020. Ukendt pris.

Fra Cevennes. En meget let og frugtig chardonnay. Limefrugt, bivoks og fersken. Simpel men imødekommende. Frugtig afslutning. 88

Gérard Bertrand Cigalus 2019, Aude Hauterive. 349 kr.

Jorden på vinmarken Cigalus består af en blanding af ler og kalksten, hvilket gør den særdeles velegnet til at holde på vandet i det ellers tørre klima. Chardonnay, viognier og sauvignon blanc. Masser af fadpræg i næsen. Fyldig med en fed tekstur. Seriøs vin som gør det bedst med mad. Abrikos, fersken og vanilje i smagen. Flot struktur især syren og en lang vedvarende afslutning. 93

Gérard Bertrand Pollinat’ Grenache Rosé 2020. Ukendt pris.

Lys i farven. Jordbær i duften. Meget frisk og drevet af røde bær. Imødekommende med en frugtig afslutning. 88

Gérard Bertrand Source of Joy Rosé 2020. Ukendt pris.

Blend af grenache, syrah og cinsault. 30% fad. Yderst flot næse. Pæn dybde og masser af bærintensitet. Elegant, velbalanceret med en flot lang sprød afslutning. 90

Gérard Bertrand Clos du Temple Rosé 2019. 1899 kr.

Måske verdens dyreste rosé. Blend af forskellige druer. 8 ha med gl. stokke på jordbund af limsten og skifer. Meget intens duft af stenfrugt. Abrikos, hvide ferskner og citrusnoter i smagen. Man fornemmer fadnoter i smagen men yderst velbalanceret. Yderst flot vin med en lang afslutning. 93

Gérard Bertrand Orange Gold 2020. Ukendt pris.

Orangevin lavet på en række forskellige druer med lang skindkontakt. Meget kompleks næse. Flot gylden farve. I smagen æblepie, orange og limefrugt. Let tørt tanninbid. Krydret let bitter afslutning. God til ost vil jeg mene. En af de bedre orangevine jeg har smagt. 90

Gérard Bertrand Prima Nature Syrah 2019. Ukendt pris.

Naturvin på syrah. Masser af bærintensitet i næsen. Frugtig og meget ligefrem i stilen. Saftig og imødekommende og skriger nærmest drik mig. Simpel men vellavet. 89

Gérard Bertrand Chateau L’Hospitalet 2018, La Clape. 349 kr.

Syrah, grenache og mouvedre. Flot ekspressiv næse. Masser af brombær, violer, tobak og vanilje i smagen. Masser af lag og kompleksitet. Lang krydret afslutning. Yderst flot vin og flot eksponent for Sydfrankrig. 93

Gérard Bertrand Clos d’Ora 2017, Minervois-la- Liviniére. 2.079 kr.

Syrah, mouvedre, carignan og greanche. Nærmest sort med intense bærnoter i duften. Meget intens og ekspressiv med brombær, sort peber, tobak og vanilje. En koncentreret meget tæt vin med en meget lang vedvarende afslutning. 95

