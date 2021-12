Den ældste skotske single malt til salg

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

En 80 års Glenlivet fra Gordon & Macphail er kommet til salg hos Juuls for 1 mio. kr. Marketingchef Jakob Bunch fortæller det er lykkes at få fat på en enkelt flaske som nu er sat til salg til en pris på 1 mio. kr. Sælges den til prisen vil det være den dyreste flaske whisky solgt herhjemme. Det var 3 februar 1940 hvor George Urquhart sammen med sin far John fyldte råspritten fra Glenlivet på et sherryfad fra Gordon & Macphail. I alt 250 karafler blev der fyldt og sat til salg. Alkoholprocenten er 44,9%.