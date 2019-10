Den kæmpende lillebror

Montepulciano ligger i det sydøstlige Toscana og er måske en af de smukkeste byer i Italien. Rundt om byen finder man vinmarkerne, der danner området Vino Nobile di Montepulciano (DOCG). Det er et forholdsvis lille distrikt med knap 100 vinbønder, som tilsammen dyrker 1.200 hektar vinmarker. Hovedparten af vinmarkerne til Vino Nobile ligger i den vestlige og højeste del af distriktet i op til 600 meter. De bedste marker ligger omkring 300 meter over havets overflade på sydøstvendte skråninger med en jordbund, som overvejende består af sand, grus og ler. Især underområdet Cervognano er anerkendt for sine vine. Klimaet varierer med vinmarkernes beliggenhed og er køligere, jo længere man kommer over havets overflade.

Trods sit historiske ry som en af Toscanas store vine, har både område og vine siden 1970’erne stået i skyggen af naboen, nemlig Brunello di Montalcino. Dels er antallet af producenter i Montalcino meget højere, og dels har gruppen af eliteproducenter været konstant stigende i Montalcino. I Montepulciano er eliten en mindre gruppe bestående af nogle få, kendte producenter samt en lille håndfuld nye, stilsættende gårde, der er kommet frem siden midten af 90’erne. Men der er også klimatiske forskelle mellem de to områder. Vino Nobile er køligere og modningstiden for sangiovese er kortere end i Montalcino. Det betyder, at man i køligere år kæmper mere med grønne noter i vinene, samt at tanninerne godt kan blive strammere end i Brunello vinene.

Reglerne foreskriver, at en Vino Nobile di Montepulciano minimum skal indeholde 70% sangiovese, som her kaldes prugnolo gentile. Her adskiller vinene sig markant fra Brunello, som er 100% sangiovese. Høstudbyttet må maximalt være 8 tons per hektar. Endvidere er en række andre druer tilladte som hjælpedruer. Udviklingen går dog mod en højere andel af sangiovese, og flere af de bedre producenter benytter merlot, cabernet sauvignon og syrah i større stil i stedet for canaiolo, som tidligere var den foretrukne drue ved siden af sangiovese. De internationale druer benyttes ofte for at give farve, struktur og flere sorte bæraromaer. Canaiolo benyttes ofte for at give blødhed, colorino for farve, mammolo for florale noter og malvasia nera for mørke bæraroamer. Vinene skal lagre i 2 år, før de frigives, og i 3 år for riserva. Endvidere skal minimum alkoholprocenten for en riserva være en halv procent højere og er derfor 13%.

Der benyttes altid fade i vinene men mange forskellige typer. Poliziano benytter f.eks. både franske barriques, de større tonneaux (600l) samt de slavonske botti, som indeholder 2-3.000 liter. Oftest benyttes dog ikke nye fade i de gængse Vino Nobile vine. De nye fade bruges oftest i de special cuvéer, som en række huse laver.

Flere har omlagt produktionen til økologisk eller biodynamisk. Den første var Avignonesi, som i 2009 begyndte processen mod at blive biodynamisk, og i dag er blandt de 10 største biodynamiske huse i verden (165 ha). Men også Salcheto er anerkendt for sine økologiske vine og minimale brug af svovl.

Vino Nobile di Montepulciano er normalt en kraftigere vin end Chianti Classico vinene, den har mere hård frugt, mere tannin og ofte en livlig syre. På mange måder minder den om Brunello-vinene men er oftest mere rustik i udtrykket. Det er derfor også en vin, som med fordel kan lagres 8-10 år eller længere. Det betyder også, det måske er den sværeste at smage, når de nye årgange frigives. Ofte er vinene lukkede, har hårde tanniner og kan også virke en smule reduktive.

2016 er det år som frigives i år. Året startede meget mildt, og der var kun ganske få dage, hvor man kom ned omkring frost. Der faldt rimeligt med nedbør, og vandreserverne var pænt fyldt op, da foråret kom. Maj og juni var dog en del køligere end normalt, og det var først omkring 21. juni, at varmen rigtig kom. Intens regn betød en noget uregelmæssig blomstring, og der var også en del pres på druesætningen grundet det fugtige vejr som medførte råd. Sommeren var en anelse køligere end normalt, mens september var gennemsnitlig. Det var derfor en lidt længere modningstid for druerne end i 2015. Høsten startede i slutningen af september, og hovedparten blev høstet i første halvdel af oktober. Årgangen må derfor betegnes som en meget klassisk årgang med en mørk farve, pæn syre og masser af sorte bærnoter. En pæn fenolisk modning men også en årgang, hvor det var hårdt arbejde i marken for at sikre kvaliteten.

Det var 2015, som blev præsenteret for riserva vinene. Bestemt en flot årgang, men med overraskende stor variation mellem producenterne. I mange år har jeg syntes mange af vinene var til den rustikke og desværre også urene side. Det er blevet væsentligt bedre, og riserva vinene var blandt de bedste, jeg har smagt i mange år fra Montepilciano. Ganske frugtige med bløde tanniner. Men meget imødekommende, saftige og lækre vine, som allerede nu er ganske drikbare. Måske ikke en årgang, der kan ligge for længde, dertil savner jeg mere tanninstruktur i vinene.

10 gode vine

Dei Vino Nobile di Montalcino 2016. 93

Vin & Vin | 200 kr.

Meget frugtig og ligefrem i udtrykket. Intens og pæn koncentration. Vellavet, saftig med røde bær, tobak, krydderier i smagen. Lang, flot afslutning. En af de bedste nogensinde fra Dei.

La Ciarliana Selezione Vigna Scianello 2015. 93

Adriat Vinimport | 249 kr.

Fyldig med en pæn koncentration og intensitet. Der er masser af nyt fad, men den bærer det pænt. Sorte bær, tobak og vanilje. Stor længde og potentiale.

Salcheto Vino Nobile di Montalcino 2016. 92

Vildmedvin | 249 kr.

Svampe og sorte kirsebær i duften. Intens og tanninrig vin, som med fordel kan gemmes. Flot koncentration, velintegreret fad og en lang, tør afslutning.

Poliziano Vino Nobile di Montalcino 2016. 92

Domaine Brandis | 199 kr.

Modne jordbær i duften. Vellavet og kompleks vin med pæn fylde. Sorte kirsebær, let parfumeret, tobak og toast i smagen. Lang, krydret afslutning.

Bindella Vallocaia Vino Nobile di Montalcino Riserva 2015. 92

Nobile vin | 238 kr.

Koncentreret vin med intense mørke bærnoter i duft og smag. Velbalanceret med fadet men en vin, der bør lagre. Tør, krydret afslutning.

Tenuta Trerose Vino Nobile di Montalcino Riserva 2015. 92

Amka | ukendt pris.

Lys i farven med roser i næsen. Elegant i udtrykket med røde bærnoter, lakrids, peber, roser og vanilje. Vellavet med en pæn, krydret afslutning.

Il Molinaccio La Spinosa Vino Nobile di Montalcino 2016. 91

Quist Vine | 199 kr.

Masser af florale noter i duften. Pæn koncentration og intensitet. En flot struktur og især syre. Violer, sorte kirsebær, tobak og vanilje i smagen. Elegant i udtrykket.

Boscarelli Vino Nobile di Montalcino Riserva 2015. 91

Suenson | 279 kr.

Yderst flot næse. Fyldig vin med noget fadpræg. Mørke bær, lakrids, peber og vanilje. Vellavet med en mørk, toastet afslutning.

Fattoria La Braccesca Vino Nobile di Montalcino 2016. 90

Wine.dk | 179 kr.

Sorte bær i duften. Frugtig i udtrykket med let bitre mørke bær, krydderier og toastpræg. En del tanniner, men de er velintegrerede. Lang, krydret afslutning. Pæn og klassisk.

Casale Daviddi Annate Precedenti 2015. 90

Furesø vin | 145 kr.

Frugtig, ligefrem vin med masser af røde bær. Fadet velintegreret. Krydret, lang afslutning. Meget imødekommende i udtrykket.

