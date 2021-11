Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Har man prøvet Famous Grouse eller Cutty Sark tidligere, har man indirekte stiftet bekendtskab med Tamdhu. Langt hovedparten blev nemlig benyttet i disse blends, og først i 1976 lancerede man en 8 års single malt, og i 2005 kom yderligere en 18 års og en 25års, men ellers har fokus været på blended.

Historien starter tilbage i 1896, hvor Tamdhu Distillery Company byggede destilleriet anført af William Grant, og de første fade blev fyldt året efter. Navnet betyder “den lille mørke bakke” og henviser til en mindre bakke tæt på destilleriet. Placeringen ved siden af Knockando var ikke tilfældig, for jernbanen kørte her, og det var perfekt for transport af fadene til andre dele af Skotland. Arkitekten var Charles Doig, og da Tamdhu åbnede, skrev man, at ”it is perhaps the most efficient and designed distillery of its era”. Store ord, når man tænker på hvilke andre kendte og store destillerier, der åbnede på det tidspunkt.

I 1899 var William Grant dog nødt til at sælge Tamdhu til Highland Destillers grundet finansielle problemer; men de måtte lukke det ned i 1927, og destilleriet var lukket i næsten to årtier, indtil det åbnede igen lige efter krigen i 1948.

Her erstattede man gulv maltning med ti Saladin-kasser, som hver kunne indeholde 22 tons malt. En Saladin-kasse bruges til maltbyg. Den består af en stor rektangulær beholder, ofte omkring 50 meter i længden med et sæt lodrette skruer fastgjort til en overligger. Tværstangen bevæger sig vandret hen over beholderens længde, mens skruernes bevægelse flytter byggen fra bunden til toppen. Kombineret med mekanisk luftstrøm af køling over byggen giver dette mulighed for, at lag af byg mellem 60 og 80 cm dybde kan vendes to eller tre gange om dagen. Skruerne flyttes og drejes af et system af remskiver og bælter. Et meget effektivt system til at malte uden at man skulle benytte megen gulvplads og arbejdskraft. Det var i øvrigt det sidste destilleri i Skotland, som bevarede denne form indtil 2010.

I 1970’erne voksede Tamdhu en del og udvidede destilleriet med fire nye kedler, hvilket mere end fordoblede produktionen. Man begyndte endvidere at satse på modning udelukkende i ex-sherryfade. En stil, som de stadig er kendt for.

I 2010 besluttede ejeren Edrington dog at lukke destilleriet, og to år senere solgte man til Ian Macleod Distillers, som også ejer Glengoyne, og i 2012 åbnede man Tamdhu igen. Nye washbachs, nye lagerhuse og et ”kundehus” blev bygget, og man lancerede en 10 års single malt. Der er ikke noget besøgscenter, og destilleriet er derfor åbent for publikum under Speyside whiskyfestival.

I dag består produktporteføljen af en 12 års, en 15 års samt en cask strength. En limited 50 års blev lanceret i 2017 samt et par udgaver til lufthavne: Ámbar 14 års samt Gran Reserva First Fill. Stilen er meget frugtig med honning og æblenoter og tydeligt præget af mondingen på sherryfade. Næste år kommer en 18 års som en del af den faste portefølje. Der frigives løbende batches og Batch no. 6 bliver frigivet sidst i 2021. Endelig er der planer om en 60 års inden for de næste år.