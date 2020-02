Den stilfærdige vinmager fra Morey-Saint-Denis

I det nordlige Bourgogne finder man i byen Morey-Saint-Denis, Domaine Perrot-Minot. 4 generation af Perrot-Minot familien Christophe var i København sidste uge for at promovere deres vine, selvom det nu ikke er specielt nødvendigt for vinene er i en meget høj klasse og burde næsten sælge sigselv. Men Christophe som er norsk gift brugte lejligheden til at få lidt ferie i København og havde derfor sagt ja til at fortælle lidt om sine vine.

Perrot-Minot som kan dateres tilbage til midten af det 19. århundrede, men får først navnet Perrot-Minot da Marie-France Merme i 1963 gifter sig med Henri Perrot-Minot. Der har altid været respekt omkring familien i Bourgogne, men det er først efter 1993, da deres søn Christophe Perrot-Minot vender hjem til gården, at man formår at hæve gården til det næste niveau.

Christophe begynder at udvide med druer fra små lejede parceller i Chambertin og i Côtes de Nuits og det lykkes Christophe at købe Domaine Pernin Rossin i Vosne-Romanée. Domænet ejer således i dag totalt ca. 13 ha. af Bourgognes fineste marker i Gevrey-Chambertin, Morey-Saint-Denis, Chambolly-Musigny, Vosne-Romanée og Nuits-Saint-Georges. Herunder dele af 6 Grand Cru’er: Chambertin Clos de Bèze, Chambertin, Mazoyères-Chambertin, Charmes-Chambertin, Mazis-Chambertin og Chapelle-Chambertin. Produktionen er i dag beskedne 40.000 flasker fordelt på to generiske Bourgogne vine, 6 villages, 6 1. cru og 6 Grand Cru vine.

Huset arbejder økologisk og blev certificeret i 2016. Senest er er man på en række af markerne begyndt at arbejde biodynamisk. Blandt andet ved at benytte heste i vinmarken til at pløje. Der arbejdes med en grundig beskæring og meget lavt høstudbytte. Druerne håndhøstes, afstilkes og sorteres med en optikal scanner så kun de bedste druer benyttes. Dette begyndte man med i 2016 og har siden ifølge Christophe sent en markant forbedring af vinene. Den endelige vin lagrer på egetræsfade fra Tronçais og Bertrange skovene i Allier i op til 18 måneder for Grand Cru vinene. Perrot-Minot anvender kun op til 20% nye fade for ikke at lade fadpræget dominere og i de mindre vinen benyttes ingen nye fade. Senest er han begyndt at benytte glas til at modne vinene i for at få mindst mulig iltning inden vinene så blendes til den endelige vin.

Vinene er generelt yderst elegant og flotte. Helt fra basis Bourgogne vinene og helt op til Grand Cru vinene som dog er noget kraftigere og koncentrerede. Her er mine noter på de vine som blev smagt.

Domaine Perrot-Minot Bourgogne Rouge Gravières de Chaponnières 2017. 495 kr.

Flot intens og frugtig næse domineret af røde bær. Pæn balance og drevet af frugten. Pæn koncentration med en god friskhed. Meget ligefrem og klassisk. Ret pæn imødekommende Bourgogne rouge. 90

Domaine Perrot-Minot Vosne-Romanée Orme des Chalandins 2017. 1450 kr.

Dyb i farven. Intense hindbær noter i næsen. En del tannin men velintegreret med ribs, jordbærnoter. Yderst pæn balance og meget elegant i udtrykket. Flot afslutning. 93

Domaine Perrot-Minot Gevrey-Chambertin Justice de Seuvrées 2017. 1195 kr.

Blend af to marker på grænsen til Morey. Intens med mørke bærnoter. Koncentreret med let animalske noter, mærke bær og en flot struktur. Flot balance og fornemmer strejf fad, hvilket klæder vinen. Pæn dybde og længde. 92

Domaine Perrot-Minot Vosne Romanee 1. Cru Les Beaux Monts 2014. 1395 kr.

Flot mørk næse præget af sorte bær. Koncentreret og meget mørk i smagen. Pæn tanninstruktur og friskhed. En seriøs vin med mineralsk i eftersmagen. Flot balance. 94

Domaine Perrot-Minot Morey St- Denis 1. Cru. En Riotte 2012. 1050 kr.

Indbydende jordbærnæse. Yderst flot og kompleks vin med flint, ribs, jordbær i smagen. Meget klar nu med en flot dybde. Mange lag. Lang let tør afslutning. 94

Domaine Perrot-Minot Chambolle-Musigny 1. Cru. La Combe d’Orveau Ultra 2012. 2500 kr.

Sorte trøfler i næsen. Varm moden næse. Yderst velbalanceret og flot vin med mange lag og masser af komplekse noter i smagen. Klassisk flot chambolle! Lang moden afslutning. 95

Domaine Perrot-Minot Mazoyeres-Chambertin 2017. 4750 kr.

Intens floral i duften. Flot koncentration med en yderst flot balance hvor især friskheden slår igennem. Masser af dybde og lag. Meget lang og vedvarende afslutning. En stor vin! 97

Domaine Perrot-Minot Charmes-Chambertin 2014. 2295 kr.

Lys intens i duften med ribsnoter. Meget indbydende næse. Indbydende og meget klar nu. Masser af mineralske og røde bærnoter. Meget kompleks og flot vin. Meget elegant dame! 96

Domaine Perrot-Minot Chambertin-Clos de Beze 2011. Ikke til salg.

Meget mørk. Moden næse ikke voldsom intens. Fyldig og meget koncentreret. Mørke bærnoter, flint, rødt kød og strejf vanilje. Tæt og efter lidt tid åbner den sig flot med masser af komplekse noter. Stadig masser af saft og kraft og på ingen måde nået sin optimale drikkevindue endnu. Tør men flot vedvarende afslutning. 96

Domaine Perrot-Minot Mazoyeres-Chambertin 2006. Ikke til salg.

Mørke svampede noter I duften. Koncentreret tæt, stadig masser af frugt og bestemt ikke på vej ned. Anelse tørhed specielt i eftersmagen. Spændende flot vin. 94

Vinene føres i Danmark af flere bl.a. Løgismose.

