Den store omlægning

På vej ned fra Bilbao i Baskerlandet kommer man til den lille by Elciego, hvor især det imponerende vinhus Marques de Riscal tårner frem i udkanten af byen. Vi er på grænsen mellem Baskerlandet og La Rioja. Her er vinmarkerne omkring byen domineret af kalk og er en del af Rioja Alavesa. Netop denne jordbund er velegnet til vine, som skal lagre længere, grundet den højere pH i jorden.

Marques de Riscal blev opført i 1858 af D. Guillermo Hurtado de Amézaga. I 1862 kom den første flaske vin, i øvrigt som den første Rioja, som blev flasket. I 1895 blev Marqués de Riscal det første ikke franske vinhus, som fik tildelt The Diploma of Honor of the Bordeaux Exhibition. Et diplom, man stadig finder på etiketten på vinene.

Igennem den spanske borgerkrig i 1936-39 og 2.verdenskrig var man heldige, at der ikke var meget fokus på denne del af Rioja, og hverken vinproduktionen eller salget blev specielt hårdt ramt. Det betyder bl.a., at huset i dag har et bibliotek med mere end 100.000 vine tilgængelige helt tilbage fra 1862 og indtil i dag. Og selvom det er meget gamle vine, viste en smagning af samtlige årgange for nogle år siden, at vinene fremstår flotte selv over 100 år efter. Jeg fik selv mulighed for at smage Gran Reserva 1966, som stadig havde frugt, en yderst flot syre og dermed friskhed. En vin, jeg aldrig ville have gættet til 55 år gammel.

I 1972 startede man med produktion af hvidvine i Rueda og var en af de første til at plante sauvignon blanc i området. En drue, som i dag, sammen med verdejo, er rygraden i produktionen i Rueda. For som vinmager Luis Hurtado forklarer, var man ikke tilfredse med det, som de grønne druer i Rioja kunne udrette, når det gjaldt produktion af unge, friske vine.

I dag er det sjette generations Luis Hurtado de Amezaga Hamparzoumian, som er vinmager. Man råder over 540 hektarer og har desuden kontrol over mere end 900 hektarer, hvor der totalt produceres over 10 millioner flasker årligt, så det er en stor produktion. Primært fra Rioja, men også en del hvidvin fra Rueda. De seneste år har man været i gang med en omfattende genplantning af mere end 200 hektarer marker, man overtog for ti år siden fra Pernod Ricard. Vinstokkene er tempranillo, men kvaliteten af den klon, der benyttes, var ikke tilfredsstillende, så man besluttede at genplante det hele, hvilket er et kæmpeprojekt. Men i stedet for at hive vinstokkene op har man i stedet podet materiale fra gode tempranillo stokke til de eksisterende stokke for at udnytte det kolossale rodnet. En ganske imponerende proces, hvor man skærer små snit fra eksisterende stokke og sætter den fast på rodfæstede stokke med tape. Og når de så har integreret sig med denne vinstok, klippes den helt ned, og den nye plante kan allerede et år efter give frugt af en kvalitet som en vin med omfattende rodnet. Man kan derfor allerede inden for få år få druemateriale i en kvalitet, som kan benyttes i husets populære reserva vine.

I 2000 fik man Frank O. Gehry til at tegne det nuværende vinhus som også består af et luksushotel og flere restauranter. Det åbnede i 2006, og Marques de Riscal er da også i dag et af de mest besøgte vinhuse i Spanien med over 100.000 besøgende årligt.

En række spændende vine fra Marques de Riscal:

Marques de Riscal Finca Torrea 2017. Pris ukendt.

Fra druer dyrket omkring ejendommen. 90% tempranillo, 10% Graciano. 18 måneder på franske fade. Frugtigt udtryk og idéen med denne vin er netop at vise den mere moderne side af Rioja, hvor frugten dominerer mere, og vinene frigives yngre. Masser af brombær, tobak, mokka og krydderier i udtrykket. En flot koncentration og balance. Alk.: 14,5% 91

Marques de Riscal XR 2016. Pris ukendt.

XR er et blend af 91% Tempranillo og 9% Graciano og modnet 26 måneder på amerikanske fade. Altså en del mere end Gran Reserva normalt, som er mininum 12 måneder på fade og 24 måneder på flaske. Vinene kommer fra 50 år+ gamle stokke. Masser af fadnoter i duften. Klassisk reserva, men hvor frugten kommer til sin ret med brombær, mokka, tobak og vaniljenoter. Flot balance og lang afslutning. Alk.: 14% 92

Marques de Riscal Gran Reserva 2014. 349 kr.

Flot og klassisk Rioja næse med masser af vanilje. Koncentreret med brombær, tobak, læder og masser af fadpræg i smagen. Yderst flot balanceret. Lang og vedvarende afslutning. Overbevisende Gran Reserva. Alk.: 15% 93

Baron de Chirel Reserva 2012. 500 kr.

Blend af tempranillo og cabernet sauvignon fra 80 år+ gamle stokke. Laves kun i udvalgte årgange og modner udelukkende på franske fade. Helt sort. Tætte mørke bær i duften. En intens og koncentreret vin, moderne i stilen men stadig med et tydeligt fadpræg. Masser af sorte bær, peber, tobak, mørk chokolade og vanilje i smagen. Yderst flot Rioja i den højere ende. Alk.: 14% 94

Vinene distribueres i Danmark af Hans Just.