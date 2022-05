Det Åbne Danmarksmesterskab i blindsmagning 2022 er afgjort

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Søndag d. 22. maj afholdtes finalen i Det Åbne Danmarksmesterskab i blindsmagning. Det var niende gang at konkurrencen, der arrangeres af René Langdahl Jørgensen og Thomas Ilkjær i regi af Vinakademiet, løb af stablen, og i år var der for første gang indledende semifinaler.

Som sidste år var Tivoli/NIMB hovedsponsor, og finalen foregik derfor i den flotte Axelborg-sal i København. Her dystede 54 tremands-hold om æren og en plads ved VM. De 15 var direkte kvalificerede fra sidste års finale og resten havde kvalificeret sig via en af semifinalerne i Aalborg, Odense, Aarhus og København.

Hovedrundens bestod som sædvanligt af 12 vine (se vedhæftet liste) og efter en finaledel mellem de tre bedste hold hvor der skænkedes yderligere tre vine kunne holdet ”The Three Muscadets” bestående af Ali Amidi, Janice Wang og Domen Prešern lade lade sig hylde som de nye danmarksmestre. Det er første år holdet deltager, men de havde allerede gjort opmærksom på sig selv med en sikker topplacering i Aalborg-semifinalen med den højeste score i alle semifinalerne.

Første halvleg

1.Cuvée Prestige Edizione44 Extra Brut NV, Ca’delBosco, Franciacorta. Italien -chardonnay og pinot nero

2.Chardonnay 2018, Ramey Wine Cellars, Russian River Valley, Californien. USA

3.Ribollagialla2018, Damijan, Venezia Giulia. Italien

4.Morgon CorceletteCailloux 2020, Daniel Bouland, Bourgogne. Frankrig–gamay

5.Cote RotieLa Giroflarie2018, Patrick Jasmin, Rhône. Frankrig–syrah og viognier

6.Argentino2019, Catena Zapata, Mendoza. Argentina -malbec

Anden halvleg

7.Nana 2018, Bodega Attis, Rias Baixas. Spanien –albariño

8.Gewurztraminer Classic 2018, Hugel, Alsace. Frankrig

9.Chianti ClasssicoRiserva 2018, Castello di Monsanto, Toscana. Italien–sangiovese og canaiolo

10.Château Langoa-Barton 2005, Saint-Julien, Bordeaux. Frankrig –cabernet sauvignon og merlot

11.She’sElectric 2021, ThistledownWines, McLaren Vale. Australien–grenache

12.Recioto della Valpolicella 2019, Brigaldara, Veneto. Italien–corvina og corvinone

Der var point at få for både land, region, distrikt, druesort(er), årgang, producent og evt. typebetegnelse, og før finalen skilte blot fire point holdene.

I finalen skænkedes:

CHATEAUNEUF-DU-PAPE BLANC 2017, DOMAINE DU VIEUX-TELEGRAPHE

BAROSSA VALLEY SHIRAZ RWT BIN 798 2018, PENFOLDS

VINTAGE PORT 2019, NIEPOORT

Penfolds-vinen havde ingen af holdene styr på, mens det gik meget bedre med de to øvrige vine. Afgørende blev det, at vinderholdet korrekt identificerede den første vin som en Chateauneuf-du-Pape. Andenpladsen gik til Spanish Connections bestående af Jonas Tofterup, Hans Werge og Thomas Rydberg. Det var fjerde gang holdet var i finalen – og fjerde gang de måtte tage til takke med 2. pladsen! Vinea beståede af Erik Gadsbøll, David Andreasen og Daniel Gamborg førte inden finalen, men måtte tage til takke med tredjepladsen. The Three Muscadets kan nu se frem imod at deltage ved VM arrangeret af det franske vinmagasin