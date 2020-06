Det drikker danskerne

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks whiskymagasin Whisky & Rom og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Den danske bruttoimport af spiritus og likør var i 2018 på 15,7 mio. liter ren alkohol, hvilket er en mindre stigning på blot 1 procent i forhold til 2018. En del af dette eksporteres dog videre til andre lande og med i beregningen er heller ikke spiritus som købes uden for landets grænser.

Whisky er den mest populære spiritus, men oplevede igen i 2019 en nedgang i salget. Vodka har også set et pænt fald, mens væksten i importen af gin fortsætter selvom den er stilnet betydelig af i 2019 i forhold til årene før.

Rom derimod ser ud til at stagnere efter i flere år at have vækstet. ”Andet” kategorien er stor og her indgår bl.a. alkoholsodavand, shots, akvavit, snaps, bitter, grappa, brandy, arrak, ouzo og calvados. Denne kategori er vokset næsten 30% fra 2018.

Den danske eksport af spiritus og likør faldt med cirka 8 procent og udgjorde 4,6 mio. liter ren alkohol i 2019. Det er stadig whisky som er den mest eksporterede spiritus fra Danmark foran vodka.

Kategorier

Whisky 18%

Vodka 13%

Gin 11%

Rom 8%

Cognac 1,5%

Tequila 1%

Armagnac <1%

Likør 9%

Andet 38%

Kilde: VSOD’s Importstatistik

