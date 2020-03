Det polerede Napa

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Siger man Californien og vin, vil man utvivlsomt som det første nævne Napa Valley: Dalen lidt nord for San Francisco, som er blevet synonym med de bedste vine fra Californien. I Californien produceres 90% af al vin i USA, og den årlige produktion er på 4 milliarder flasker fra et areal på 231.000 hektarer. Hertil kommer spisedruer og rosiner fra et lige så stort område. Napa Valley udgør kun 7%, men der er ingen tvivl om, at tager man de mest kendte californiske vine, så kommer hovedparten herfra. Mere end 500 vinhuse har til huse i dalen, hvor der er 18.400 hektarer vinmarker og stort set ingen ledig jord. Priserne er høje, og det er næsten umuligt at købe jord— eller sagt på en anden måde: Man skal i dén grad have pengepungen i orden. Det betyder også, at druerne er dyre. Det er ikke ualmindeligt at kiloprisen for Napa Valley cabernet sauvignon er omkring 30 kroner.

Historien

Yount var nok den første, der plantede vin her, ved Yountville nær Napa by i 1838. Men det var nok nærmere hans svigersøn Rutherford (en anden lille landsby), som blev den første kendte med sine 400 hektarer nogle år senere. Sidst i 1800-tallet var her allerede omkring 150 vingårde, hvoraf flere stadig lever, nogle dog mere af navn end af gavn. Første kommercielle vingård blev startet af Charles Krug i 1861.

I 1920 ramte forbudstiden USA, og dalen blev hårdt ramt. Mange måtte lukke, og kun få overlevede ved at sælge druer eller levere altervin, som stadig var tilladt. Og da forbuddet blev ophævet i 1936, tog det da også mange år, før området kom helt tilbage. Gennembruddet kom i 1976, hvor Napa tog verden med storm i den berømte Pariser-smagning: De californiske vine slog i en større blindsmagning en række af de bedste franske vine.

Dette var da også startskuddet til en revolution i området, og hundreder af vinhuse åbnede op gennem 1980’erne og 1990’erne; og turismen voksede i takt med udviklingen. I dag gæster årligt 4,5 millioner den blot 32 kilometer lange dal, som også gennemkøres af Napa Valley Wine Train. Turisttoget transporterer de besøgende op gennem dalen, mens de kan sidde og nyde vinene fra de marker, de passerer. Vinhusene er prætentiøse, og man fornemmer med det samme, at turisme er en væsentlig del af forretningen i Napa. Smagerum og faciliteter er absolut i top, og der er en stor skare af personale til at guide de besøgende. Men vinmageren eller andre, som er involveret i produktionen, skal man nok ikke forvente at se, hvis man ikke har lavet en helt speciel aftale.

Storheden og skønheden

Til gengæld er udsigten storslået i dalen, som er blandt de flotteste vinområder på denne jord. Den bakkede dal indhyllet i vinmarker er som taget ud af et maleri. De mest kendte vine fra Napa laves på druerne cabernet sauvignon og chardonnay. I alt 16 AVA’er ligger i dalen, hvor de mest kendte er Rutherford, Stags Leap og Oakville. Og lad mig bare afsløre, at mange af vinene er ganske forrygende og har et meget højt niveau. Priserne er høje, men kvaliteten følger også med. Eneste anke er måske manglen på karakter. Mange af vinene minder meget om hinanden og har det typiske, polerede oversøiske udtryk. Men det er svært at sætte en finger på meget, der trækker ned. Til gengæld ælder vinene særdeles flot, både cabernet sauvignon og chardonnay. Og da der er mindre variation i årgangene end i Frankrig, er mulighederne for at købe til kælderen derfor store, hvilket man bør unde sig selv.

Vigtigste AVA’er

Rutherford: Central AVA midt i Napa. Kendt for især cabernet sauvignon, og det er her, man finder en række af de ældste og historiske vinhuse. 1.750 ha

Stags Leap: Varm men med kølige eftermiddagsbriser. Kendt for silkebløde og elegante cabernet vine. Lille men anerkendt med kun 540 ha. Bedste producent: Sahfer’s

Oakville: Cabernet-land med kendte producenter som Screaming Eagle, Mondavi og Opus One, hvilket betyder, at en række af de dyreste vine fra Californien kommer herfra. 2.100 ha

St. Helena: En af de varmeste og tørreste AVA. Godt 2.700 ha. Bedste producenter: Spottswoode, Charles Krug og Raymond.

Los Carneros: Sydligeste AVA i Napa og deles med Sonoma. Er et af de tørreste områder i Sonoma med næsten konstant blæst. Alligevel har området et gunstigt klima takket være havets kølende effekt og den tunge tåge, der hænger over jorden formiddag og aften. De betingelser er gode for chardonnay og pinot noir. En del mousserende vine laves her.

