Et af de områder, alle snakker om, er Swartland. Området ligger 65 km nord for Cape Town og strækker sig over et areal større end Sjælland. Swartland betyder “det sorte land” og kommer fra busken “renosterbos", som på forskellige tidspunkter på året gør landskabet sort set fra oven. Oprindeligt var det primært kornmarker, man fandt i Swartland, men så kom vinen, og i mange år var området kendt for sin billige vin, ofte solgt som bulkvin. Når man kører gennem det store område, er det dog primært hvedemarker, der dominerer, og når man i marts efter vinhøsten brænder hvedemarkerne af for at gøre klar til næste sæson, er store dele af området indhyllet i røgtåger.

Swartland dækker et stort område, der omfatter vinmarkerne på nordsiden af ​​Paardeberg-bjerget i syd til Piketbergs sletter i nord. Den mindre ward Riebeekbergs og Kasteelberg-bjergene ligger i den østlige del af regionen, mens Darlings køligere område adskiller området fra Atlanterhavet. Darling var oprindeligt en del af Swartland men blev sit eget område i 2003. Swartland er i dag inddelt i seks wards: Malmesbury, Riebeekberg, Riebeeksrivier, St. Helena Bay, Paardeberg og Paardeberg South.

Klima og jordbund

Ud over bulkvin blev der også tidligere produceret en del søde vine. Vinene blev primært lavet på de røde druer pinotage, shiraz og cabernet sauvignon samt de grønne chardonnay, chenin blanc og sauvignon blanc. I dag er det ikke meget sød vin, der produceres. Mest kendte er nok Mullineuxs Straw Wine, som er lavet på tørrede druer.

Historien

For at blive kendt og velrespekteret skal alle områder igennem en større eller mindre revolution, og for Swartlands vedkommende var det en sauvignon blanc-vin fra det lokale kooperativ, der fik verdens øjne op for området i 1995. Denne vin ændrede med ét folks syn på det ellers mindre respekterede område nord for Cape Town. Og det ændrede også de lokales syn på vin, og i dag er området måske et af de mest dynamiske områder i Sydafrika.

En af dem, som netop smagte den famøse Sauvignon Blanc, var Charles Back fra Goats de Roam i Stellenbosch. Han kunne ikke tro sine egne smagsløg— at man i et så varmt område kunne lave så sprød en sauvignon, så han kørte nordpå til Klein Amoskuil nær Malmesbury og købte jord. Han startede med at rive de fleste vinstokke op, på nær sauvignon blanc, og plantede egne druer og kaldte sit vinhus for Spice Route. Han ansatte en af de unge, lokale vinmagere, og den første vin kom i 1998. Den unge vinmager var Eben Sadie. I øvrigt det første private vinhus i et område, som ellers var domineret af kooperativer.

Ud over at være innovativ var Back en stærk marketingperson og vidste, hvad der kunne sælges. Han valgte at plante en række Rhône-druer, da klimaet på mange måder minder om netop dette område. Det blev til grenache, syrah, mourvèdre, carignan, tannat, barbera, viognier, souzão og durif.

Tre årgange på Spice Route nåede Eben Sadie at lave, før han valgte at gå solo i 2001 med produktionen af en syrah-baseret vin kaldet Columella. En vin, som i dag er blandt de bedste vine i Sydafrika. Året efter kom Palladius, en hvidvin på chenin blanc, grenache blanc, clairette blanche, viognier, chardonnay, roussanne, sémilllon, palomino og flere mindre kendte druer, og som satte helt nye standarder for hvidvine i Sydafrika.

Swartland Independent Producers

Sadies succes har givet en række unge vinmagere blod på tanden, så de er flyttet til området og gået sammen i Swartland Independent Producers (SIP), som fra 2010 til 2016 arrangerede en lokal festival; og for at blive medlem skulle man producere naturligt, hvilket vil sige uden brug af kommerciel gær og uden brug af nogen form for tilsætning, sulfitter undtaget. Desuden må vinene ikke få mere end 25% lagring på fade, som skal være europæiske; og der er strenge krav til brugen af druer. Alle officielle SIP vine skal laves på et minimum af 90% carignan, cinsault, grenache, mourvèdre, pinotage, syrah eller tinta barocca for de røde; samt chenin blanc, clairette blanche, grenache blanc, groendruif, marsanne, muscat d’Alexandrie, muscat de Frontignan, roussanne, vallblaar eller viognier for de hvide. Lige nu er der 21 medlemmer, og det er i dén grad innovative vine, der laves, selvom det meste stadig kun drikkes i Sydafrika og endnu er ukendt udenfor. Men en række af vinhusene er dog ved at slå igennem som Eben Sadie, bl.a. Chris og Andrea Mullineux fra Mullineux Family Wines (2007), Adi Badenhorst fra AA Badenhorst (2007), Craig Hawkins fra Testalonga og Lammershoek (2009), Callie Louw fra Porseleinberg (2009), Donovan Rall fra Rall Wines (2008) og David og Nadia Sadie fra David&Nadia (2010).

Swartland er uden tvivl en af de fattigste regioner i Sydafrika, med en enorm arbejdsløshed samt hjemløshed. Alle gårdene, som er en del af SIP, gør et kæmpe arbejde også for at forbedre levevilkårene for de mennesker, som bor i regionen. Dette tilsammen med deres fokus på bæredygtighed gør, at dette reelt er den eneste region, som virkelig både er bæredygtige med henblik på produktionen af vin men også bæredygtig samfundsmæssigt. F.eks. kører David fra David & Nadia forbi Malmesbury hver eneste dag under høsten og samler op hjemløse, som han giver arbejde i marken, kost og logi gennem sommeren.

Kritikere påpeger dog, at de bedre steder i Swartland er for dyre at producere i, grundet klimaet. Det er omkring fem grader varmere end i Paarl, nedbøren er lav, og vand er en mangelvare. Gennemsnittet er kun 154 mm årligt flere steder, lidt højere nær bjergene. Det er svært at operere i de bakkede vinmarker, og derfor er produktion i større mængder svær. Området vil derfor primært være for de mindre vinmagere og dermed med en produktion, som er lille og med vine, som prismæssigt er i den høje ende, sammenlignet med andre vine i Sydafrika.

Så områdets fortsatte succes vil i høj grad afhænge af, om man får skabt en række andre vinmagere på højde med Eben Sadie og Adi Badenhorst. Vinmagere, som kan være bannerførere for dette spændende, nye område.

Fremragende vinhuse

AA Badenhorst

David & Nadia

Mullineux

Porseleinberg

Rall Wines

Sadie Family

Gode vinhuse

JC Wickens

Klovenburg

Leeuwenkuil

Terracura Wines

32 fremragende vine fra Swartland

AA Badenhorst Raaigras Grenache

Allesverloren Cabernet Sauvignon

Anthonij Rupert Cape of Good Hope Riebeeksrivier Caroline

Ashbourne Pinotage/Cinsault

Blackwater Cultellus Syrah

Boekenhoutskloof Syrah

Carinus Rooidraai Chenin Blanc

City on a Hill Chenin Blanc

David & Nadia Höe Steen Chenin Blanc

David & Nadia Grenache

Dewaldt Heyns Weathered Hands Chenin Blanc

Hogan Wines Chenin Blanc

Huis van Chevalerie Nuwedam Old Vine Chenin Blanc

JC Wickens Swerwer Chenin Blanc

Kloovenburg Riebeekberg Syrah

Lammershoek Mysteries Die Hardeblaar

Leeuwenkuil Heritage Syrah

Mother Rock Liquid Skin

Mullineux Chenin Blanc

Mullineux Schist Syrah

Porseleinberg Syrah

Rall Ava Syrah

Rall Cinsault

Riebeek Cellars RAAR Grenache Blanc

Sadie Family Columella

Sadie Family Treinspoor

Silwervis Cinsault

Spice Route Terra de Bron Grenache

Terracura Syrah

The Wine Thief Costa del Swart

Thorne & Daughters Tin Soldier

Wildehurst Chenin Blanc