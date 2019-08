Dette vinland foretrækker danskerne

Nye tal fra VSOD viser at fransk vin er på vej frem igen

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Danmark importerede i 2018 cirka 156 mio. liter vin, hvilket svarer til en mindre stigning på èn procent i forhold til 2017. En del af dette reeksporteres, men omvendt købes der stadig en del vin hos vores naboer. Totalt set svarer det til at hver enkelt i Danmark over 18 år i gennemsnit drikker 34 liter vin årligt.

I 2018 forekom størst vækst i importen af amerikanske og franske vine med en stigning på henholdsvis 34 procent og 10 procent i forhold til 2017. Importen fra Chile faldt mest med 17 procent i forhold til 2017.

Ligesom i de seneste år topper Italien som det mest populære vinland. Frankrig, Spanien og Sydafrika deler alle tredjepladsen, mens Chile nu er nede som det fjerde mest populære vinland herhjemme. Rødvin udgør fortsat 66 procent af vinimporten – med italiensk rødvin som den klare favorit, mens hvidvin udgør 33 procent - med Frankrig i spidsen. Uden for top 10 ses der især fremgang for Østrig og Portugal.

Vi drikker også mere portvin som i det seneste år er steget med 21% i forhold til 2017. Også mousserende vin er steget, dog kun med 2%.

De populæreste vinlande:

1 Italien 22,1 %

2 Frankrig 12,5 %

3 Spanien 12,4 %

4 Sydafrika 12,1 %

5 Chile 10,8 %

6 Australien 6,8 %

7 Tyskland 5,9 %

8 USA 4,9 %

9 Argentina 2,7 %

Andre 9,6 %

Kilde: VSOD’s Importstatistik

Kom til spansk vinfestival 13+14 september - Læs også om de spændende Masterclasses

Kom til stor Whisky & Rom festival 25+26 oktober - læs mere her