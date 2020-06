Dette vinland foretrækker danskerne

Nye tal fra VSOD viser, at iæsr australsk vin er på vej frem

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Danmark importerede i 2019 cirka 161 mio. liter vin, hvilket svarer til en mindre stigning på tre procent i forhold til 2018. En del af dette reeksporteres, men omvendt købes der stadig en del vin hos vores naboer. Totalt set svarer det til at hver enkelt i Danmark over 18 år i gennemsnit drikker 32 liter vin årligt.

I 2019 forekom størst vækst i importen af australske, østrigske og chilenske vine med en stigning på henholdsvis 28, 19 og 17 procent i forhold til 2018. Importen fra Sydafrika faldt mest med 17 procent i forhold til 2018.

Ligesom i de seneste år topper Italien som det mest populære vinland. Spanien er nu oppe som nummer 2 efterfulgt af Chile og Frankrig, mens Sydafrika nu er nede som det femte mest populære vinland herhjemme. Rødvin udgør fortsat 68 procent af vinimporten – med italiensk rødvin som den klare favorit, mens hvidvin udgør 32 procent - med Chile i spidsen.

Kigger på udelukkende på værdien af vinene topper Frankrig dog med 28% efterfulgt af Italien med 25%. Dette skyldes i høj grad at prisen på fransk vin er væsentlig højere end vine fra f.eks. Chile, Spanien og Sydafrika.

Vi drikker også mere portvin som i det seneste år er steget med 40% i forhold til 2018. Mens mousserende vin er faldet med 5%.

De populæreste vinlande:

1 Italien 22,3 % (4%)

2 Spanien 12,9 % (8%)

3 Chile 12,3 % (17%)

4 Frankrig 11,8 % (-2%)

5 Sydafrika 9,8 % (-17%)

6 Australien 8,4 % (28%)

7 Tyskland 5,2 % (-13%)

8 Argentina 4,9 % (-1%)

9 USA 2,6 % (9%)

10 Portugal 1.2% (10%)

11 New Zealand 0,9% (6%)

12 Østrig 0,5% (19%)

Andre 7,2 %

Kilde: VSOD’s Importstatistik

Kom til Italiensk vinfestival 18+19 september - læs mere her..

Kom til Spansk Vinfestival 5+6 november - læs mere her

Kom til Whisky & Rom festival 23+24 oktober - læs mere her