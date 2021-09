Disse danske restauranter har det bedste vinkort

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Det svenske firma Star Wine List har siden 2017 uddelt priser for de bedste vinkort i Sverige og i 2019 blev de første priser også uddelt i Danmark. I dag arbejder virksomheden i over 30 lande med kåring af de bedste vinkort.

Det er et dommerpanel med en række af de mest anerkendte sommelier i verden som står for voteringen. Og der kigges på mange faktorer men også alsidig geografisk og i vintyperne som præsenteres. Der kåres i en række forskellige kategorier, hvor den mest prestigefyldte er Grand Prix hvor vinderen senere konkurrerer med vinderne fra de andre lande.

I denne uge blev de bedste vinkort fra danske restauranter kåret.

De danske vindere i 2021

Special Jury Prize: Terroiristen

Best by the Glass List: Bar’Vin

Best Sparkling List: Geranium

Best Austrian List: Geranium

Best short List (mindre end 200): Amass

Best medium List (200-600): Brace

Grand Prix: Geranium