Disse druesorter er steget og faldet mest

Et nyt studie har set på forskellige druers udbredelse

Forfattere Kym Anderson og Signe Nelgen har kigget på de forskellige druers udbredelse og netop publiceret deres resultater. Det er et større studie, men ser man nærmere på de mest kendte druer er der sket en stor ændring i beplantningen de seneste 20 år.

Undersøgelsen viser blandt andet, at de franske sorter stadig er dominerende over hele verden og at de udgør 68% af alle vinmarker i den nye verden. En stigning fra 59% i år 2000. Derimod er de spanske sorter faldet fra 5% til 3%, men de italienske sorter stadig udgør 2% i den nye verden.

Den største vækst står den spanske drue Tempranillo for. Den er steget med over 100% på de 16 år. Dette skyldes dog især at en anden spansk drue Airén i samme periode er faldet med 45%. Denne drue benyttes blandt andet i produktionen af spansk brandy.

Største vækst (2000-2016)

Tempranillo (93,370ha – 219,379ha) +126,009ha

Cabernet Sauvignon (223,074ha – 310,671ha) +87,597ha

Syrah (102,490ha – 181,185ha) +78,695ha

Sauvignon Blanc (65,190ha – 124,700ha) +59,510ha

Chardonnay (145,543ha – 201,649ha) +56,106ha

Merlot (213,368ha – 266,440ha) +53,072ha

Pinot Noir (68,810ha – 105,480ha) +36,670ha

Pinot Gris (18,893ha – 48,570ha) +29,677ha

Største fald (2000-2016)

Airén (387,978ha – 203,801ha) -184,177ha

Mazuelo (127,692ha – 47,312ha) -80,380ha

Graševina (92,306ha – 24,384ha) -67,922ha

Garnacha Tinta (216,349ha – 150,096ha) -66,253ha

Bobal (100,128ha – 59,189ha) -40,939ha

Monastrell (76,304ha – 51,930ha) -24,374ha

Catarratto Bianco (50,711ha – 28,613ha) -22,098ha

Cayetana Blanca (55,776ha – 36,401ha) -19,375ha

