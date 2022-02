DM i Blindsmagning udvider

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Foto: Mikkel Jul Hvilshøj

Siden 2014 har René Langdahl Jørgensen og Thomas Ilkjær hvert år stået bag Det Åbne Danmarksmesterskab i Blindsmagning. De seneste år har 54 tre-mands hold dystet mod hinanden ved et enkelt event, men i år udvides konceptet. Der afholdes først fire ”semifinaler” i Aalborg, Aarhus, Odense og København, og herfra kvalificerer de bedste hold sig videre til den store finale d. 22. maj på Axelborg i København.

”Vi har oplevet en stigende interesse for arrangementet, og ønsker at give flere hold mulighed for at prøve kræfter med deres blindsmagningsevner. Samtidig har vi længe gerne villet udbrede konkurrencen geografisk og give dygtige blindsmagere fra hele landet bedre vilkår for at være med”, siger Thomas Ilkjær. ”Sidste år forsvandt billetterne på 1½ minut, og vi synes det er mere fair, hvis finaledeltagelse afgøres af smageevner snarere end et hurtigt tryk på tastaturet. Med udvidelsen håber vi, at der vil være plads til i hvert fald de fleste, som gerne vil være med.”

De første semifinaler afvikles i Aarhus og København d. 20. marts kl. 14.15 og de to sidste i Odense og Aalborg d. 3. april kl. 14.15. I Aarhus samarbejdes der med Mr. Ruby Vin, i Aalborg med Tech College Aalborg og i Odense med Lalou Vinbar. Der vil være i alt 120 pladser i semifinalerne, hvor der kæmpes om i alt 40 finalepladser. Billetsalget begynder d. 4. februar kl. 10 på https://dmblindsmagning.nemtilmeld.dk/

