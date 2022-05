DO Penedès annoncerer de første “Vi de Mas

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Denomination of Origin Penedès offentliggjorde i november 2021 nye regler for området. Fra 2025 skal alle druer være certificeret økologiske. Endelig blev betegnelsen ”Vi de Mas” som dækker over en vingård, godkendt hvis gården er anlagt sidst i 1800-tallet altså før vinlusen ramte området. De første 5 huse er nu blevet godkendt. Hvert vinhus kan have op til 5 vine med klassificeringen og er der vine som er specielt anerkendte internationalt kan de bære navnet “Gran Vi de Mas”. Vinstokkene skal endvidere være minimum 10 år gamle for ”Vi de Mas” og 25 år gamle for ”Gran Vi de Mas”. Endvidere skal høstudbyttet være 15% mindre end de gældende regler for DO Penedes. For Gran Vi de Mas gælder endvidere at de skal lagres minimum 8 mdr. for hvidvine og 20 mdr. for rødvinene.

De første vinhuse og vine som er godkendt:

Viladellops

Gran Vi de Mas “Parany Carinyena”

Vi de Mas “Turó de les Abelles Garnatxa Negra”

Vi de Mas “Finca Viladellops Xarel·lo 100%”

Vi de Mas “Finca Viladellops Selecció Garnatxa Negra”

Mas Rodó

Gran Vi de Mas “Mas Rodó Macabeu”

Vi de Mas “Mas Rodó Montonega”

Vi de Mas “Mas Rodó Cabernet Sauvignon”

Vi de Mas “Mas Rodó Reserva de la Propietat”

Sumarroca

Gran Vi de Mas “Bòria”

Vi de Mas “Marger”

Alsina & Sardà

Gran Vi de Mas “Finca la Boltana Xarel·lo”

Huguet de Can Feixes

Vi de Mas “Can Feixes Blanc Tradició”