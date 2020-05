Dobbelt whisky-guld til dansk destilleri

Nye danske guldmedaljer i San Francisco World Spirits Competition for spiritus

Både Braunstein Single Malt whisky og Braunstein Danica Peated Whiskey vandt dobbelt guld i San Francisco World Spirits Competition. Nyheden skabte stolthed og glæde på mikrodestilleriet på Køge Havn, da resultaterne fra San Francisco blev offentliggjort for nylig.

”Vi kan virkelig mærke krisen, men vi har aldrig mistet troen på fremtiden. Nu har vi så fået den fornemme smagsvurdering på to af vores whiskyer, og det er god markedsføring og et godt rygstød. Vi er meget stolte over den anerkendelse” siger Michael Braunstein.

Konkurrencen i San Francisco har en 20-årig historie og i år deltog over tre tusind forskellige spiritusser, der blev bedømt af 40 højprofilerede ekspertdommere, som blindsmager for at sikre en objektiv evaluering. Når samtlige dommere placerer en whisky i guldkategorien, så kalder man det en dobbelt-guld.

Det blev også til guld til Braunstein Danica Gin og Braunstein Library Collection 20:1. Også Aalborg Taffel akvavit fik guld, mens Braunstein Library Collection 19:2 og Braunstein Edition 11 fik sølv. Der var også sølv til Stauning Peat Single Malt Whisky og Stauning Curious Whisky. Endelig fik Stauning Malted Rye Whisky samt Aalborg snapsene Dild, Nordguld og Jubilæums akvavit bronze.

