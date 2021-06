Don Maximiano i flere årgange

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Det er ikke hver dag man får mulighed for at smage en af Chiles mest ikoniske vine i 5 årgange og så endda helt tilbage til den første vin fra 1984. Vinen er Don Maximiano fra vinhuset Viña Errazuriz.

Viña Errazuriz blev grundlagt i 1870 af Don Maximiano, da denne købte et stykke goldt jord i Aconcagua-dalen. Men det krævede hårdt arbejde at skulle forvandle ørkenen til vinmarker, hvor der kunne dyrkes druer. I dag ejer Viña Errazuriz 350 ha vinmarker med en produktion på over 4 millioner flasker årligt, hvoraf 90% eksporteres. Viña Errazuriz' øverste chef er Eduardo Chadwick, som er femte generation efter grundlæggeren Don Maximiano og en af Chiles mest respekterede vinpersonligheder.

Jeg har selv mødt ham ved flere lejligheder og det er en yderst sympatisk person, men også en dygtig og visionær personlighed.

Firmaets mål er ikke bare at producere Chiles bedste vin og man har da også fire vine som er blandt de absolut bedste. Viñedo Chadwick på cabernet sauvignon, La Cuembra på syrah, Kai på carmenere samt Don Maximiano. Der arbejdes ikke overraskende økologisk, hvilket i den grad giver mening i Chile som har et meget favorabelt klima for vinproduktion.

Don Maximiano Founders Reserve er på Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Malbec, Carmenère og lagret 20 måneder på nye fade af fransk eg. Ofte med omkring 65-70% cabernet. Jeg smagte 1984, 1990, 2011, 2013 og 2017. Og det især interessant at se om de chilenske vine også holder med alderen, for det har netop været et kritikpunkt for de oversøiske vine.

2017 udgaven tog jeg med i en større blindsmagning op mod andre oversøiske og franske vine. Den klarede sig fint og endte midt i feltet. Personligt havde jeg den i den bedste tredjedel og den imponerende mig med en virkelig flot næse, dens imødekommenhed og en meget præcis struktur. 95

2013 er et køligere år og det klæder vinen som står rank og stadig med masser af vitalitet i smagen. Stadig domineret af primær frugt og kun en smule aldring fornemmes. Kunne meget let forveksles med en stor Bordeaux i udtrykket. 94

2011 var en koncentreret og der er en del mere cabernet sauvignon (75%) i denne årgang hvilket viser sig i en flot struktur som holder den lidt varme årgang oppe. Den er meget blød og rund nu, men har masser at byde på endnu. Vil sige den er i sit bedste drikkevindue lige nu. 93

1990 havde lidt skæve noter og anelse volatil i udtrykket. Domineret af tertiære noter med masser af læder, tobak og tørrede frugter. Meget tør især i afslutningen. 85

1984 er den første årgang af Don Maximiano og nu 37 år! Stadig flot friskhed i vinen selvom det er de tertiære noter der dominerer. Stadig fint balanceret og selvom den måske har set bedre tider står den overraskende flot nu. 89

Så skal man konkludere ud fra disse frem vine må det være at Don Maximiano egentlig holder bedre end forventet men ikke kan hamle op med de bedste Bordeaux vine når det gælder lagringspotentiale. Men jeg ville ikke være bekymret for at gemme de nyere årgange 15-20 år, især hvis årgangen ikke er for varm. Til gengæld vil jeg nok heller ikke gemme vinene meget mere, da de ikke mister for meget når den primære frugt forsvinder.

