Elegancen fra det Nordspanske

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Dominio de Atauta ligger i det østlige Ribera del Duero med vinmarker, der ligger i 1.000 meters højde. Atauta blev etableret så sent som i i 1999, da en vinhandler fra Madrid kunne se potentialet og købte 600 mindre parceller. Han ansatte en fransk vinmager for at skabe en mere elegant og anderledes stil end det man ellers så i området. En stil præget af på den ene side potente vine men også meget elegante med mineralske noter i udtrykket. Måske de mest elegante vine, man finder i området i dag. I dag er det vinmageren Jaime Suárez der står bag vinene og en af hans første opgaver var at lancere en række enkeltmarksvine i meget små mængder, blandt andet La Roza og San Juan. Mængden er lidt større på den også fremragende Llanos del Almendro.

Dominio de Atauta 2016. Pris 275 kr. tilbudspris

Fra forskellige plots med primært ældre stokke. 12-14 mdr. på både nye og bruge franske fade. Det der især kendetegner vinen, er friskhed og elegance. Selvom det er en kraftig vin, har den en flot syre, begrænset fadsmag og en flot ren frugt. Bestemt en af de bedste årgange af denne vin. Flot balanceret med en lang let krydret afslutning. 93

Dominio de Atauta Llanos del Almendro 2012. Pris 900 kr. tilbudspris

Nordvendt enkeltmark med ældre stokke, 100% tempranillo. 16 måneder på franske fade. En kraftig men samtidigt meget elegant vin. Masser af koncentration og dybde. Sorte bær, mokka, mineralske noter og vanilje i smagen. Meget lang, vedvarende afslutning. Yderst flot vin. 95

Dominio de Atauta La Roza 2013. Pris 2300 kr. tilbudspris

Fra tre plot i La Roza med vinstokke der efter sigende er mere end 160 år gammel. 19 mdr. på brugte franske fade. Masser af røde bær og roser i duften. Yderst elegant og flot balanceret – meget atypisk med sin elegance og florale noter. 2013 var et køligt kritisk år men netop for denne vin giver den elegance og får nærmest burgundiske noter. En imponerende flot og elegant vin. 96

Dominio de Atauta San Juan 2013. Pris 2300 kr. tilbudspris

Blev oprindeligt kun solgt i Puerto Rico deraf navnet. Fra 7 mikroplot på i alt under en ½ hektar med vinstokke mere end 140 år gamle! Biodynamisk med 20 mdr. på brugte franske fade. Roser i duften. Let parfumeret også i smagen med brombær, roser, mocca og let toastpræg. En yderst flot og elegant vin som med sine 13,8% alkohol bestemt er i den lette ende i området. 95

Vinene føres af Erik Sørensen Vin

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Kom til Spansk Vinfestival 5+6 november - læs mere her

Kom til Italiensk vinfestival 18+19 september - læs mere her. AFLYST

Kom til Whisky & Rom festival 23+24 oktober - læs mere her AFLYST