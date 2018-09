En flaske whisky til over 400.000 kr.

Senest er en 12 års Port Ellen ‘Queen’s Visit’ 1980 blevet solgt for 400.000 kr. Flasken blev aftappet for at markere Queen Elizabeth II besøg den 9 August 1980. Man mener, at kun 40 flasker blev aftappet og primært foræret til hoffet. Tidligere er 2 tilsvarende flasker blevet solgt på auktion for lidt under 100.000 kr. stk.

På samme auktion blev en flaske The Macallan 50 year-old solgtfor 450.000 kr. En aftapning der er fra marts i år hvor den kostede 225.000 kr., hvilket fortæller alt om den prisudvikling der pt. sker for sjældne whiskyer.

Tidligere I år blev en 1967 15 års Laphroaig 1967 solgt for 500.000 kr. og en flaske Bowmore 1966 ‘Samaroli Bouquet’ for lidt over 450.000 kr.

Kom til stor Spansk Vinfestival 14+15 september

Kom til stor Whisky & Rom festival 26+27 oktober

Kom til stor Tysk vinfestival d. 25 oktober - læs mere her.