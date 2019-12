En tredjedel af Adelaide Hills vinmarker tabt i skovbrande

Ifølge tal fra The Guardian er omkring 1.100 ha med vinstokke brændt ned af skovbrande som ramte Adelaide Hills i South Australia d. 20. december. I alt 25.000 ha jord blev brændt i ilden, hvoraf de 1.100 ha var vinmarker.

Jared Stringer, næstformand i vinregionen Adelaide Hills fortæller, at tabet svarer til 794.000 flasker vin eller omkring 100 mio. kr. Men dertil skal det medregnes, at det tager mange år at plante nye vinmarker og få druer som kan benyttes til vinproduktion.

Følgende vinhuse er ramt: Anderson Hill, ArtWine, barristers Block, Bird in Hand, Emmeline vine, Geoff Weaver, Henschke, New Era vinmarker, Nova Vita vine, Petaluma, riposte vine, Simon Tolley vine, Tilbrook Estate, Tomich Wines, Turon vine og Vinteloper. Blandt de hårdest beskadigede var Tilbrook Estate, som har mistet deres vingård, lager og udhuse.

Også Stephen og Prue Henschke fra Henschke vine har udtalt, at skader på deres ejendom har været "betydelige" og vil "kræve en langsigtet genplantnings plan". Også en række af de ældste Pinot Noir marker i Adelaide Hills plantet i 1983 af Tim Knappstein er ødelagte.

