England har nu flere destillerier end Skotland

Nye tal fra Wine and Spirit Trade Association (WSTA) viser, at England for første gang nu har flere destillerier end naboen mod nord Skotland

England har i alt 160 registrerede destillerier mod 150 i Skotland. Og det går stærkt i England, hvor 31 nye destillerier åbnede i 2018 mod 11 nye i Skotland. I alt 361 destillerier findes der i Storbritannien. En stor del af de nye destillerier er gin producerende, da det er forholdsvis nemt og hurtigt at producere og ikke kræver lagring som whisky. Whisky tager minimum 3 års lagrings inden det kan sælges som whisky. Traditionelt har Skotland været storebror i forhold til England da landet er kendt for sine kendte skotske whiskymærker men også gin som Gordon’s, Tanqueray og Hendrick’s.

En række af de større nye destillerier er Liverpool Gin’s city centre bar and distillery, The Surrey Copper Distillery i Dunsfold, John Crabbie & Co i Edinburgh, The Macallan’s nye destilleri i Speyside og Hayman’s Gin Distillery i Balham. Også en række nye besøgscentre er åbnet: Douglas Laing & Co’s Clutha distillery, Aber Falls’ visitor centre i det nordlige Wales, Manchester Gin’s city centre distillery og Ardross distillery.

