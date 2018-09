Et første kig på Vintage Port 2016

De første 2016 Vintage port begynder at komme til landet. Vi tager et kig på årgangen

I sommeren 2015 rejste jeg rundt i Dourodalen og besøgte en række af de vigtige vinhuse. Snakken kom naturligt til at dreje sig om det pågældende år og muligheden for at det kunne deklareres som et vintage år. Vejret havde artet sig fra den bedste side og der var bred enighed om at 2015 ville klart blive et vintage år.

Men så kom 2016….

Ja et år som stort set var perfekt – og da man jo ikke blandt de store huse har tradition for at deklarere to årgange op af hinanden - så måtte man vælge. Og hvad der i 2015 lignede et klart vintage år blev nu i stedet 2016. Det viste de pressemeddelelser som hvert forår kommer fra de store huse. Ja selv Quinta do Noval deklaredede National – hvilket bestemt ikke sker hver år. Sidst var i 2011.

Det skal dog ikke forstås således at der ikke kommer vintage port fra 2015, men det vil være fra primært single quintas (enkeltmarker) og givet i en meget høj kvalitet. Blandt andet Graham’s The Stone Teraaces 2015. Husene bestemmer selv, men portvinen skal altid godkendes af portvinsinstituttet (IVDP), som både laver tekniske analyser og smagsprøver. Vinen skal bestå begge dele på et niveau svarende til det anmeldte og her er kravene i sagens natur ekstra strenge for Vintage Port.

Men det er nok ikke her skoen trykker, da kvaliteten hos de fleste større huse er i top. Det er derimod markedsmekanismer der styrer hvor ofte man skal deklarere en vintage port. Her skæves til udbud og efterspørgsel og ikke mindst priser. Det gælder om at sikre så høj pris så muligt og at markedet har tilpas med kvalitets vintage port men ikke for meget så priserne falder.

Det er dog blevet sværere de senere år da flere mindre quintaer dukker op med egne vintage port i en tårnhøj kvalitet. Endvidere er der fokus på langt flere enkeltmarker (quintas) fra de større anerkendte huse. Det betyder, man i hver årgang ser masser af vintage port. Måske bortset fra egentlige katastrofe år. Og nogle huse deklarer ofte mens andre holder sig til 3 max 4 pr. 10 år.

Og så er vi tilbage ved 2015 hvor mere end 60 huse deklarede det som en vintage år. Og ikke kun mindre huse men også Ramos Pinot, Quinta do Noval og Niepoort. Flere andre var givetvis tæt på men valgte i sidste ende 2016.

Og 2016 endte da også med at alle de store deklarerede inkl. Quinta do Noval som valgte at sende den ikoniske mark National på markedet, hvilket ikke sker ofte.

Rygter vil dog vide, at 2017 måske bliver endnu bedre. Om det så vil få de store klassiske huse til at erklære to år i træk, hvilket sker yderst sjældent, må tiden vise. Ligesom de tre årgange givet vil blive holdt op mod hinanden i mange år fremover.

2016 startede med et køligt forår og ikke mindst vådt, hvilket var godt da vandreservene blev opbygget. Da Douro-dal gik ind i sin typisk varme og tørre periode i juni og juli, havde vinstokke nok vandreserver. Der faldt d. 13. september en let regn, hvilket gav vinmarkerne en forfriskning, og med en høst omkring en uge tidligere end normalt kunne producenterne drage fordel af ideelle vejrforhold i oktober og plukke de senere modnesorter som touriga franca med den optimale kvalitet. Udbyttet endte markant lavere end 2011 og 2007, og det forventes derfor at priserne vil være ca. 10-20 procent højere end 2011'erne.

På baggrund af en smagning af en række 2016 Vintage Port er det min opfattelse at årgangen godt kan minde lidt om 2007 måske med en anelse mere koncentration. Men helt ligeså god som 2011 er den ikke. Dertil savner jeg mere elegance.

Calem Vintage Port 2016. 20%.

Touriga nacional (30%), touriga franca (30%), tinta roriz (30%) og sousão (10%) fra Douro Superior. Mørk, rubin rød. Lidt diskret i næsen. Rund og forholdvis blød. Pæne tanniner. Blommer, tobak, krydderier i smagen. Pæn afslutning. Savner lidt mere dybde. 88

Barros Vintage Port 2016. 20%.

Touriga franca (40%), tinta roriz (30%), touriga nacional (20%) og tinta barroca (10%) fra Quinta da Galeira, del af Cima Corgo. Sorte bær i duften. Flot koncentration og et ganske pænt bid. Blomme, lakrids, peber i smagen. Flot struktur og ganske spændende vin med pænt potentiale. 91

Kopke Vintage Port 2016. 20%.

Fra gamle vinstokke (50 år+) i Quinta de S. Luiz som er en del af Cima Corgo. Endvidere en del touriga nacional (40%). Lidt diskret i næsen. Let grønne tanniner. Blomme, peber og krydderier i smagen. Pæn koncentration men savner lidt mere kant. 90

Burmester Vintage Port 2016. 20%. Philipson Wine 250 kr. Tilbudspris.

Touriga nacional (50%) og touriga franca (50%), fra vine mere end 25 år gamle i Quinta do Arnozelo, Douro Superior. Flot struktur og ganske imponerende tanniner. Blød men alligevel med en vis dybde og power. Flot lang afslutning. Savner lidt mere i koncentrationen. 91

Vallado Vintage Port Adelaide 2016. 19,5%. Philipson Wine 350 kr. Tilbudspris.

60% blandende druer fra gamle vinmarker samt 40% touriga nacional. Tæt og koncentreret med blommer, lakrids, sort peber og vanilje. Yderst flot og moderne i udtrykket med mange lag. Lang intens afslutning. 94

Dows Vintage Port 2016. 20%. TheWineCompany 599 kr. Tilbudspris.

48% touriga franca og 31% touriga nacional og resten andre druer. Sort og meget intens i duften. Tætte mørke bærnoter, lakrids, mørk chokolade og vanilje i smagen. Masser af lag i vinen og flot balanceret især med syren. Lang afslutning. 95

Sandeman Vintage Port 2016. 20%. Vintageportvin.dk 695 kr.

40% touriga nacional. 40% touriga franca og resten andre druer. Klassisk i udtrykket med kun en let sødme. Bitre sorte bær, krydderier, lakrids og vanilje i smagen. Pæn struktur med en pæn afslutning. 92

Quinta da Romaneira Vintage Port 2016. 19,5%. Vintageportvin.dk 595 kr.

70% touriga nacional (70%) og resten touriga franca og tinto cão. Krydret og mørk i duften. Betydelig mindre sød end de øvrige jeg har smagt. Flot ren frugt med blommer, lakrids, sort peber og vanilje. Flot struktur og afslutning. 93

Smith Woodhouse Vintage Port 2016. 20%. Vintageportvin.dk 595 kr.

50% tourega franca og resten andre druer. Næsten sort og meget tæt. Blommer, lakrids, peber i smagen. Masser af intensitet og en rimelig sødme. Pæn afslutning. En stram pæn struktur. 94

