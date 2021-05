Færøerne vil have deres egen destilleri

Et nyt destilleri er planlagt Færøerne midt i Nordatlanten, og øboerne er på udkig efter whiskyentusiaster over hele verden til at blive medinvestorer

Det salte, blæsende og fugtige klima på disse isolerede øer er optimalt til whiskymodning og ikke meget forskelligt fra hvad man ser i Skotland. Det er tanken at benytte de gamle traditionelle madtørringshuse "opnahjallur" til lagringen af whiskyen på samme måde som kød og fisk er blevet gæret og tørret i århundreder på øerne. Det udnytter den specielle fugtige og salte atmosfære, som er forårsaget af den forbipasserende nordatlantiske strøm, der også sikrer den meget stabile temperatur året rundt.

Faer Isles Distillery bliver et af de nordligste whisky- og gindestillerier i verden og skal ligge ved siden af den gamle vikingelandsby Kvívík. 24.000 m2 jord er købt som skal huse produktion, lager og besøgscenter.

Crowdfundingkampagnen startede lokalt den 15. marts og der blev rejst over 4.5 mio. kr. Da 500+ nye aktionærer havde tilmeldt sig inden for 2 uger. Nu inviteres også mennesker fra resten af verden til at blive del i det færøske projekt.

Bag projektet står lokale whiskyentusiaster og forretningsfolk, herunder Heini Zachariassen, grundlægger og administrerende direktør for Vivino, verdens største online vinmarked.

