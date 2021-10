Fire døde midt under vinproduktionen i Italien

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

En tragisk ulykke ramte to familier i Paola i Calabrien. Her arbejde de fire med fermenteringen af druerne i vinkælderen, da de blev fundet livløse. Det er Santino og Massimo Carnevale på 70 og 45 samt Giacomo og Valerio Scofano på 70 og 50. Dødsårsagen menes at være kulilteforgiftning. Der dannes store mængder af kulilte under fermenteringen og det er derfor essentielt at have en god udluftning, hvilket menes at være problemet.