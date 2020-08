Flere huse deklarerer vintage portvin i 2018

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Det er meget usædvanligt, at der er kommet så mange fremragende årgange i træk i Dourodalen, som det er tilfældet siden 2015. Og for fjerde år i træk kommer der vintage port fra en række af de mest prominente huse, nu i 2018-årgangen. Quinta do Noval var blandt de første, som i april deklarerede 2018 for deres Quinta do Noval Vintage portvin. Dog kommer storebroderen National ikke i 2018.

2018 var kendetegnet af tørke i vinteren, men da foråret begyndte, kom der masser af regn, og vandreserve blev bygget op. Der var flere steder udfordringer med hagl i maj, men sommeren var tør og varm med op til 43-44 grader op mod høsten, og vandreserven fik stor betydning for, at vinstokkene ikke lukkede ned. Symington har netop lanceret Quinta do Vesuvio 2018 og Dow’s Quinta Senhora da Ribeira 2018. Især førstnævnte er en af de mest florale og elegante vine, der længe er kommet fra den Quinta. Dow’s er varmere og mere fyldig, men har også en dejlig friskhed, hvilket ser ud til at kendetegne årgangen.

Quinta do Vesuvio 2018

Lavet primært på tourega national samt turega franca co-fermenteret med alicante bouchet. Roser og violer i næsen. Blåbærnoter. Masser af friskhed. Ikke så koncentreret. Imødekommende. Meget floral. En af de letteste vintage port jeg har smagt fra huset. 97

Dow’s Quinta Senhora da Ribeira 2018

45% tourega franca, 40% tourega national og resten sousão og alicante bouchet. Floral, frisk i udtrykket. Fyldig med mørk chokolade, brombær og violer i smagen. Varm i udtrykket med en flot længde. 93

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Kom til Italiensk vinfestival 18+19 september - læs mere her.

Kom til Spansk Vinfestival 5+6 november - læs mere her

Kom til Whisky & Rom festival 23+24 oktober - læs mere her