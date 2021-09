Første Destilleri åbner på Manhatten i 100 år

Artiklen er lavet i samarbejde med magasinet Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

The Great Jones Distilling Co. er netop åbnet som det første Destilleri på Manhatten i 100 år. Ikke siden forbudstiden har der ligget et destilleri på den berømte ø, som er hjemsted for New York city.

Destilleret har fire etager og egen restaurant, ikke mindre end fire barer og en butik hvor man kan købe merchandise og whisky. Det er det New Jersey-baserede Proximo Spirits som står bag det nye destilleri. Destilleriet ligger i NoHo centralt på Manhatten ikke langt fra Union Square.

Det var ikke nemt at komme i gang da man på Manhatten har strenge regler for destillering. Man må blandt ikke destillere over 2 sals højde, hvilket betød man måtte sænke en etage med 1,5 meter. Da man restaurerede den gamle bygning fandt man endvidere en hemmelig tunnel der menes at være brugt i forbudstiden til at smugle alkohol.