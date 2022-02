Første nye destilleri i Campbeltown i 140 år

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks største magasin om spiritus Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Campbeltown var engang en magtfaktor i skotsk whiskyindustri med over 100 destillerier, men det er i dag reduceret til mindre end en håndfuld. Mest kendte er uden tvivl Springbank destilleriet, som ligger i midten af byen, gemt væk bag den lille hovedgade. Men nu sker der noget i det sydvestlige Skotland for der er planer om et helt nyt destilleri, hvilket vil være det første i 140 år.

Det er R&B Distillers som driver Isle of Raasay Distillery som har planer om at åbne The Machrihanish Distillery i Dhurrie Farm i Campbeltown. Udover destilleriet vil der åbne et besøgscenter samt en whisky klub.

Der satses på at lave et bæredygtigt destilleri baseret på lokalt dyrket økologisk korn samt opvarmning som er co2 neutral. Planerne skal færdiggøres i år og det er planen at starte byggeriet i 2023. Kapaciteten er planlagt til at være 400.000 liter årligt.

Bill Dobbie fra R&B Distillers fortæller, at det er planen at lave en række lokale små destillerier rundt omkring i Skotland. Isle of Raasay Distillery blev grundlagt i 2015 og nu føler man sig klar til at udvide med endnu et destilleri. Derudover har man planer for et lille destilleri i Coldstream nær den skotske grænse til England.

I dag er der tre destillerier i Campbeltown: Springbank, Glen Scotia og Glengyle.