Første nye vine på vej i den nye Rueda klassificering

Spaniens største hvidvinsområde Rueda besluttede i 2019 nye regler. Blandt andet en helt betegnelse for Premium vine: ‘Gran vino de Rueda’. I henhold til de nye DO-reglerne vil nye vine Gran vino de Rueda være fremstillet fra vinstokke, der er mindst 30 år gamle og har et lavt udbytte – højst 6.500 kg druer pr. hektar.

Den første årgang som den nye klassificering kunne benyttes fra var 2020. I alt 14 vinhuse har lanceret en Gran Vino de Rueda og flere er på vej. Oftest er det fra gamle vinstokke og vinene vil da også have et langt lagringspotentiale. De nye regler er kommet for på sigt at hæve anseelsen af vinene fra Rueda.

I Spanien udgør Rueda 41% af al hvidvin solgt i Spanien og eksporten udgør ca. 15% af produktionen.