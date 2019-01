Første skotske rye whisky i 100 år

Arbikie Highland Estate har lanceret en rye whisky, som påstås at være den første i 100 år i Skotland

998 flasker er der blevet lanceret af Arbikie’s Highland Rye Single Grain Scotch Whisky. Flasket ved 46% og med en pris på lidt over 2000 kr. Kornet som er benyttet er fra lokale producenter og er Arantes rug (52%), Odyssey malted byg (33%) og Viscount hvede (15%)

Arbikie er et familiedestilleri som har destilleret i mere end 200 år. Rye whisky er især kendt fra USA, men der benyttes majs sammen med rug til at lave spiritussen, hvor man i Skotland benytter hvede og malt sammen med rug.

