Første spanske region der godkender orangevin

DO Terra Alta er den første spanske Do til at godkende orangevin

En række nye regler er blevet introduceret i DO Terra Alta. Blandet andet er der nu lavet meget strenge regler for brugen af Garnatxa Blanca druen som er en af hovedruerne i området. Og omkring en tredjedel af alle vinmarker med Garnatxa Blanca ligger i Terra Alta.

Derudover har man godtaget orangevin som i Spanien kaldes ” vins brisats”. Brisa betyder skind og hentyder til at vinene har haft længere skindkontakt inden og også under fermenteringen. Specielt lande som Georgien, Armenien og Slovenien har været kendt for deres orangevine. Stilen er ikke ny i Terra Alta og har været produceret i mange år men man har ikke kunne klassificere vinen. Vinene bliver ofte kraftigere og får en smule tannin hvilket betyder de er velegnet til mad. Pt. er der kun en håndfuld der laver orange vine i Terra Alta, men man må forvente flere i fremtiden.