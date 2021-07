Fokus på Chambord

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

I denne nye serie sætter vi fokus på andre former for spiritus eller likør, som ikke er så kendte. I hvert nummer vil vi sætte fokus på en specifik spiritus eller likør, og vi lægger ud med likøren Chambord.

Chambord er intet mindre, end hvad vi vil kalde en Ultra Premium fransk likør. Historien starter for mere end 300 år siden, hvor Kong Ludvig den 14. besøgte Chambord-slottet i 1685. Her nød han en likør på vilde hindbær, hvilket har inspireret til kreationen af Chambord Liqueur Royale de France.

I dag fremstilles Chambord ved slottet La Sistière, der også ligger i Loire-området et par timer sydvest for Paris; og stadig efter den 300 år gamle opskrift.

Først udvindes saft fra hele friske hindbær og brombær. De ligger i fire uger i en neutral spiritus, og herefter kommes bærrene i endnu et lag af fransk spiritus i to uger for at udtrække yderligere smag og nuancer. Først efter seks uger er man klar til næste proces, da man har fået udtrukket al den naturlige saft og sukker.

Herefter filtreres bærsaften og blandes med ekstrakter af helt naturlige sorte hindbær, solbær og andre hindbærsorter af høj kvalitet. Derefter med en blanding af fransk cognac, ekstrakter af Madagaskar-vanilje og andre aromatiske urter. Endelig balanceres smagsprofilen for at sikre produktets karakter, ensartethed og kvalitet. Den færdige likør er 16,5% i alkoholstyrke.

Chambord er mørk og tyktflydende med en intens smag af modne hindbær og honningnoter. Alkoholen er mild, og man mærker den næsten ikke. Pænt balanceret men man skal være glad for søde sager, hvis man skal nyde den alene. Den fungerer derimod rigtigt godt i cocktails og drinks.

Sådan kan man bruge Chambord

Cham-Cham

Kom Chambord i et champagneglas og top med mousserende vin. Pynt med et hindbær.

Chambord Cosmo Royale

40 ml vodka

20 ml Chambord

25 ml tranebærjuice

15 ml frisk limejuice

Shake ingredienserne med is, og kom dem i et martiniglas. Pynt med hindbær og citronskal.

Chambord French Martini

40 ml vodka

15 ml Chambord

60 ml ananasjuice

Shake ingredienserne med is, og kom dem i et martiniglas. Pynt med et hindbær.

