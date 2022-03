Fokus på Eisenberg

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Sydligst i Burgenland finder man formodentlig det mest uspolerede vinlandskab i Burgenland, med cirka 500 hektarer vinmarker, der strækker sig fra byen Rechnitz i nord til Güssing i syd. Opkaldt efter bjerget Eisenberg på 415 meter, som ligger ved byen af samme navn. Det er stort set udelukkende blaufränkisch, der benyttes, og skal man deklarere sin vin DAC Eisenberg, er det kun denne drue, som er godkendt. Men der produceres også en del welschriesling. Området er tidligere kendt som Südburgenland men skiftede navn for få år siden. Mest særpræget ved området er de mange hobby-vinmagere, som laver vin. Med 654 vinbønder om 505 hektarer siger det sig selv, at de fleste laver ganske små mængder. Derfor sælges hovedparten af vinene da også lokalt, især på de mange lokale restauranter.

Området er kendt for sine rullende skråninger og stejle hældninger. Den stejle hældning har overvejende skiferjord og kvarts, og der produceres meget klare, frugtige og mineralske vine. Ved foden af bakkerne er jorden præget af ler, som giver tungere vine med en anderledes tanninstruktur. Men generelt har man en meget varieret og kompleks jordbund i Eisenberg.

Området er inddelt i 6 underområder: Rechnitz (70 ha); Hannersberg-Königsberg (20 ha); Eisenberg (110 ha); Csaterberg (60 ha); Deutsch Schützen (80 ha) og Pimkatal (70 ha).

Klimaet er blandt Østrigs varmeste, og der satses logisk på rødvinene i forhold til at gøre området kendt. Vinene er en anelse varmere end i Leithaberg og i gennemsnit en ½% højere i alkohol. Meget frugtige i udtrykket, men flere har desværre en tendens til at overgøre brugen af egetræsfade, hvilket kan fungere, men det er en svær balance, da blaufränkisch druen er meget let og frugtig og hurtigt mister sin karakter med for meget fad.

Gode vine fra Eisenberg

Kopfensteiner Ried Reihburg* Blaufränkisch 2019 93

Wachter-Wiesler Ried Ratschen Blaufränkisch 2018 93

Weingut Stubits Ried Opal Hochcsater Blaufränkisch 2017 92

Kopfensteiner Ried Szapary Blaufränkisch 2018 92

Kopfensteiner Ried Saybritz Blaufränkisch 2018 92

Wachter-Wiesler Ried Saybritz Blaufränkisch 2018 92

Wachter-Wiesler Ried Reihburg Blaufränkisch 2018 92

Krutzler Ried Weinberg Blaufränkisch 2018 92

Weingut Stubits Ried Kleincsater Blaufränkisch 2018 91

schiefer.kilger.pur Ried Reihburg Blaufränkisch 2017 91

Wachter-Wiesler Ried Weinberg Blaufränkisch 2018 91

Straka Ried Prantner Blaufränkisch 2018 90

Jalits Ried Szapary Blaufränkisch 2018 90

Weine Thom Wachter Ried Saybritz Blaufränkisch 2018 90

Jalits Ried Fasching Blaufränkisch 2018 90