Fokus på spansk brandy

Artiklen er lavet i samarbejde med magasinet Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Kvantitet frem for kvalitet— sådan vil mange sikkert udtrykke deres holdning til brandy fra Spanien. For landet er storproducent, og selvom man nok står tilbage for fransk cognac i anseelse, så er eksporten kolossal, hvilket også hænger sammen med et fornuftigt forhold mellem pris og kvalitet— og så er man ikke som i Cognac hæmmet af en streng lovgivning og klassificeringer. En fordel vil nogen sige, men også en væsentlig grund til at bundniveauet godt kan være meget lavt, vil andre mene.

Langt det meste brandy stammer fra sherry-regionen i Andalusien, hvor det lagres på sherryfade og fremstilles efter solera-principperne. Solera-systemet består af en række fade placeret oven på hinanden i lag. Man tapper hele tiden en del af det øverste lag og fylder på det næste lag og så fremdeles. Således får man efter minimum tre år en brandy blandet af mange forskellige årgange. En metode, der benyttes af Carlos 1, der er et af Spaniens store mærker, og af Barbadillos Gran Reserva.

Brandyens grundmateriale er gæret druemost lavet på den lidt neutrale drue airén, som dyrkes på mere end 100.000 hektarer i La Mancha-distriktet syd for Madrid. I La Mancha finder man også de store sherryhuse Gonzalez Byass, Osborne og Domecq’s enorme destillerier, hvor der destilleres spiritus i både pot still og i column still. De fleste mindre brandy-huse køber dog råspritten fra de store og står selv for lagringen i egne fade.

Den fineste spiritus kommer fra pot still destilleringen og er typisk 60-70%. Hermed bevares de største mængder duft- og smagsnuancer fra druemosten. Denne spiritus kaldes også "holandas" med navn efter den råsprit, som sherry-området solgte i store mængder til Holland fra 1600- til 1800-tallet. Er kolonnedestillering brugt, er alkoholen noget højere og kaldes blot aguardien­te og har færre nuancer.

Den færdigdestillerede spiritus transporteres herefter til Jerez-distriktet i Andalucien, hvor den lagres på sherryfade i solera-systemet. Kun brandy lagret i det særlige solera-system i sherryregionen må betegnes Brandy de Jerez. Det færdige produkt holder oftest en styrke på 36-45 % alkohol.

Box:

Brandy de Jerez sælges i tre kvaliteter:

Brandy Solera: mindst 6 måneder på fad, men i praksis mindst et års lagring.

Brandy Solera Reserva: mindst et år på fad, men i praksis to til to et halvt år på fad.

Brandy solera gran reserva: mindst tre år på fad, men i praksis mellem 8 til 15 års fadlagring.

Grundmaterialet for Solera Gran Reserva er udelukkende den fineste råsprit "holandas". I Solera og Solera Reserva kan det være kombinationer af holandas og aguardientes.

Produktion: ca. 75 mio. flasker Brandy de Jerez.

Eksport: 25 mio. flasker til primært Filippinerne, Kina, Tyskland og Mexico. I Danmark er salget omkring 12.000 flasker.

Bodegas Tradition

Selvom sherrybodegaen Bodegas Tradicion er relativt ny, har den et unikt fokus på gammel sherry og brandy. Og de seneste år måske det sherry- og brandyhus flest taler om grundet deres høje kvalitet og ikke mindst deres anderledes tilgang. Firmaet blev grundlagt i 1998 af Joaquín Rivero, hvis familie har været i sherrybranchen siden 1600-tallet. Rivero købte en gammel lagerbygning i Jerez, og til at hjælpe med at opstøve gammel sherry og brandy hyrede han en mand kendt som “Næsen”, José Ignacio Domecq González. Sammen gik de på jagt efter antikke soleraer, de kunne opkøbe. Resultatet er blevet en række yderst spændende sherry og brandy, som de blender og modner videre i egne fade.

Bodegas Tradicion er bestemt anerkendt i dag blandt de allerbedste sherry-huse og er nu også begyndt at blive taget alvorlig, når de bedste spanske brandyer skal nævnes. Tradicion destillerer ikke selv men finder ældre fade med brandy, som de mener har en unik karakter. Ofte overfører de den til deres egne sherryfade i et solerasystem.

Bodegas Tradition Platinum

38% | Juuls | 2.985 kr.

Har en gennemsnitsalder på cirka halvtreds år! Denne brandy var allerede gammel, da Bodegas Tradicion købte den, og de lagrer den videre på fade, der har indeholdt deres egen PX-sherry. Meget mørk mahogni i farven. Modne sveske- og toffee-noter i duften. Koncentreret og sødmefuld i smagen men meget intens med rosiner, ingefær, læder, tobak og vanilje. Ender tørt med en meget lang og flot afslutning. Måske en anelse for tung, og jeg savner lidt mere syre— men stadig en imponerende brandy. 94

Bodegas Tradition Brandy de Jerez

38% | Juuls | 795 kr.

Her er det deres Solera Gran Reserva, som har en gennemsnitsalder på 25 år, lagret på fade, som har indeholdt Bodegas Tradicions egen VORS oloroso-sherry. Flot dyb mahogni i farven. Mørk krydret i næsen. I smagen rosiner, svesker, nelliker, toffee og vanilje. Sødmefuld i afslutningen og meget lang i smagen. 93