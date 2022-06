Fokus på vermouth

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Vermouth er ved at få en renæssance igen efter i nogle årtier at være næsten glemt. Men hvad er vermouth?

Vermouth, af tysk Wermut, er en krydret hedvin. Drikken blev opfundet af Antonio Benedetto Carpano fra Torino i 1786 til medicinsk brug. Han valgte navnet vermouth, fordi han var inspireret af en tysk hedvin med malurt, en krydderurt som også indgår i absint. Oprindelig tilsatte man malurt, sukker og andre krydderier for at skjule den rå smag af alkohol i billig vin, men med tiden er urterne det, som giver vinen kompleksitet. De fleste vermouth-producenter holder deres opskrifter hemmelige, men krydderier såsom nelliker, kanel, kinabark, skal af citrusfrugter, kardemomme, merian, enebær og ingefær er typiske ingredienser i en vermouth. Og ved at arbejde med urter, krydderier, vinens friskhed, sødme og kvalitet kan man skabe sin helt egen signatur.

Vermouth er en forstærket vin, hvilket betyder, at man tilsætter druesprit under fermenteringen af vinen, hvilket får gæringen til at stoppe, og man får dermed en sødmefuld vin med en høj alkohol. Samme metode som man laver portvin.

I dag er der ikke noget krav om, at der skal være malurt i en vermouth, men mange håndværksproducenter holder fast i malurt som en del af ingredienslisten. Nogle producenter tilsætter urterne til den ikke forstærkede vin, andre til vinen, når den er blevet forstærket, mens en tredje gruppe udelukkende tilsætter dem til spritten for derefter ofte at gendestillere, inden den blandes med basisvinen. At en vermouth er forstærket, har også den fordel, at den kan holde sig i længere tid, efter den er blevet åbnet– typisk tre-fire måneder, hvis den opbevares i mørke, kølige omgivelser.

Der findes både tør og sød vermouth. Den oprindelige udgave er en tør hvid vermouth, og det ses på etiketten, hvor der står “extra dry”. Denne er en vigtig ingrediens i cocktails med gin eller vodka. Rød vermouth (rosso) er en sødere type med udtalt bitterhed, der ofte benyttes som aperitif. Sød, hvid vermouth (bianco) anvendes i drinks eller som aperitif.

I kølvandet kom nye producenter til som franske Noilly Prat i 1813 og Dolin i 1821; og siden kom Martini og Cinzano til. Vermouth var, er og vil altid være hoved-ingrediensen i de mest populære cocktails som Negroni, Martini og Manhattan.

Der sælges ifølge Grand View Research vermouth for over 60 milliarder kroner årligt. Men det tal mener man vil fordobles inden for de næste otte år. Det skyldes blandt andet, at markedet for drikke med lavt alkoholindtag generelt er stigende, og med en procentsats på 15-20% passer vermouth godt ind i den tendens.

Vermouth bruger man oftest i drinks eller cocktails– og alle, der kender til James Bond universet, vil have hørt om en Dry Martini, som er gin og hvid vermouth. Men man kan også sagtens servere den på is. En varm sommerdag er det bestemt ikke noget at kimse ad.

Vi har testet 44 vermouth

Bianco

Sacred Vermouth Amber, England BEDSTE BIANCO

21,8% | Vinoble | 299 kr.

Masser af krydderier i duften. Flot og koncentreret med masser af vanilje, orange og urtede noter i smagen. Velbalanceret og den høje alkohol velintegreret. Flot afslutning, fremstår helstøbt. 92

Del Professore Vermouth Bianco, Italien

18% | Sprit&Co | 229 kr.

Mørk og lidt sprittet i næsen. Meget stilren med citrus, orange og urtede noter. Pæn viskositet og intensitet. Lang i smagen. 91

Chazalettes & Co Vermouth della Regina Bianco, Italien

16,5% | Juuls | 199 kr.

Frisk og imødekommende med citrus, rabarber, stødt kardemomme og malurt-noter. Velbalanceret sødme og en vellavet, frugtig vermouth. Sprød og syrlig afslutning. 90

Yerbasanta Vermut Blanco Andino, Bolivia

16% | Juuls | 299 kr.

Tropiske frugtnoter i duft og smag. Frisk og meget umiddelbar– meget frugtig, mere end krydret. Anderledes udtryk men ikke ueffen. 89

La Quintinye Vermouth Royal Blanc, Frankrig

16% | Vinoble | 199 kr.

Varme, krydrede noter. Sødmefuld i smagen med masser af krydderier og urter. Blød og rund med en lang afslutning. Prøv den i en Vesper. 89

Berto Vermouth Bianco, Italien

17% | Sprit&Co | 149 kr.

Sødmefuld i næsen med intense urtede noter, som fortsætter i smagen. Pæn intensitet og vellavet med en pæn afslutning. 89

Oliver Matter Vermouth Bianco, Schweiz

16% | Juuls | 199 kr.

Abrikos i duften. Sødmefuld og meget klassisk med citrusfrugter, urter og lyse krydderier. Pæn og ligefrem. 89

Drapò Vermouth Bianco, Italien

16% | Strandgaarden | 130 kr.

Sødmefuld med et let urtet præg i næsen. Meget sød i smagen med lette krydderier og urter. Lidt endimensionel. Krydret afslutning. 88

Sole-Luna Vermouth Binaco, Italien

16% | Vinoble | 179 kr.

Mandarin i duften. Meget sødmefuld med citruspræg, varme krydderier og lyse urter. Sødmen lidt overvældende men de krydrede noter kommer pænt frem. 88

Lehmann Vermouth Blanco, Spanien

15% | MacY | 125 kr.

Pæn næse med lyse urter. Medium koncentration og meget ligefrem i udtrykket, drevet af især citrus og urtede noter. Lidt kort i smagen dog. 87

Dolin Vermouth Blanc, Frankrig

16% | Sprit&Co | 99 kr.

Citrus i næsen. Sødmefuld og noget vandet i smagen. Lette urter og krydderier men den er generelt kort og enstrenget. 86

Rosso

Freimeister Kollektiv Wermut Uhudler, Tyskland BEDSTE ROSSO

21,9% | Juuls | 199 kr.

Rabarber i duften. Meget intens med masser af røde bær, urter og lyse krydderier. Virkelig flot balanceret og har utrolig meget at byde på. Nyd den alene. 95



Ataman Vermut, Spanien

17% | Juuls | 195 kr.

Flot og intens næse med malurt og appelsiner. Dyb og kompleks med masser af orangeskal, urter og mørke krydderier. Flot balance og bør næsten nydes alene med is. 94



Del Professore Vermouth Barolo Superiore Rosso, Italien

18% | Sprit&Co | 329 kr.

Flot og intens næse med masser af malurt og urtede noter. Koncentreret med orange, krydderier og vanilje. Velbalanceret, især med sødmen. En flot vermouth. 93



Volata Vermouth Rosso, Italien

16% | Juuls | 199 kr.

Mørk og dyb rød med grønne urtede noter i duften. Flot balance og meget klassisk, velbalanceret. Flot intensitet, hvor urterne dominerer. Lang og frisk afslutning. 92



Sacred Vermouth Spiced, England

21,8% | Vinoble | 299 kr.

Medicinskab i næsen. Intense malurt-noter og en meget kraftig og intens vermouth på alle måder. Men den er dyb og kompleks med en meget lang smag. Flot, lang afslutning. 92



Drapò Tuve Gran Reserva Vermouth Rosso, Italien

18% | Strandgaarden | 180 kr.

Mørk og brunlig med medicinske noter i duften. Noget dybere end de andre fra serien med masser af malurt, koriander og andre urter i smagen. Vellavet med en lang afslutning. 91

Sibona Civivo 10 Vermouth Rosso, Italien

18% | Holte Vinlager | 249 kr.

Granatæblerød med masser af urter. Sødmefuld med masser af medicinske noter, røde bær og bagte krydderier. Fin balance og meget lang i smagen. Ganske flot, måske lige til den søde side. 91



La Quintinye Vermouth Royal Rouge, Frankrig

16,5% | Vinoble | 199 kr.

Mørk, krydret og nærmest som en bitter i næsen. Rund og vinøs med intense, mørke, krydrede noter i smagen. Pæn afslutning. Prøv den i en Negroni. 90



Fot-Li Vermut Formula Antigo, Spanien

16% | Juuls | 189 kr.

Brunlig med friske orangenoter i duften. Flot balance og meget vinøs i udtrykket, balanceret vel med sødmen. Pæn, lang afslutning. 90



Del Professore Vermouth Rosso, Italien

18% | Sprit&Co | 249 kr.

Mørk og krydret med en flot intensitet i smagen. Mørke krydderier, malurt- og timiannoter. Flot kompleksitet, velbalanceret med en lang, fin afslutning. 90



Lehmann Vermouth Tradition, Spanien

15% | MacY | 155 kr.

Varm og urtet næse. Pæn intensitet med malurt, timian, lakrids og syltet appelsinskal i smagen. Pæn dybde og længde i smagen. 90



Berto Vermouth Rosso, Italien

17% | Sprit&Co | 149 kr.

Masser af malurt i duften. Meget mørk i smagen med krydrede noter og syltet appelsin. Flot intensitet og en mellemlang afslutning. 89

Yerbasanta Vermut Rosso Amazonico, Bolivia

16% | Juuls | 299 kr.

Masser af skovbær i duften. Som i den hvide udgave meget vinøs, drevet af røde bærnoter, urter og bagte krydderier. Frisk og ligefrem men savner mere dybde, prisen taget i betragtning. 89



Lucano Vermouth del Cavaliere, Italien

18% | Juuls | 149 kr.

Noter af modne ribs i duften. Intens og den højere alkohol fornemmes. Masser af urter, især malurt dominerer. Flot bitterhed og lang afslutning. 89



Chazalettes & Co Vermouth della Regina Rosso, Italien

16,5% | Juuls | 199 kr.

En del malurt i duften. Generelt meget urtet med især oregano og koriander. Medicinsk med en pæn syre og dermed friskhed. Sødmen flot balanceret. Lidt tør afslutning. 89

Oliver Matter Vermouth Rosso, Schweiz

16% | Juuls | 199 kr.

Malurt i duften. Meget intens med masser af urter og mørke krydderier. Sødmefuld men balanceret. Pæn, lang afslutning. Meget klassisk. 89



Discarded Sweet Cascara Vermouth, Skotland

21% | Hans Just | 200 kr.

Sødmefulde, krydrede noter i duften. Meget sød lige i starten, hvorefter bitterheden tager over. Ikke voldsomt intens. Spændende og anderledes vermouth med en lang afslutning. 89



Tramonto Vermouth Rosso, Italien

16% | Vinoble | 179 kr.

Masser af røde bær i duften. Flot intensitet med masser af frugtige noter, urter og krydderier. Velbalanceret. Ikke voldsomt dyb men fungerer flot. 89



Drapò Vermouth Rosso, Italien

16% | Strandgaarden | 130 kr.

Let malurt i duften. Klassisk med en fin afstemt sødme. Masser af urter, let medicinsk i udtrykket. Fin, krydret afslutning. 89

Frederiksdal Vermouth, Danmark

15,5% | Frederiksdal | 189 kr.

Det er et frisk pust at kaste sig ud i en variant baseret på kirsebærvin. Yderst krydret i næse og smag. Meget koncentreret med kirsebær, appelsin, anis, citrus og den klassiske malurt i smagen. Flot balanceret og bedre end tidligere år. 89

Guerra Vermouth Blanco, Spanien

15% | Skjold Burne | 160 kr. (1 l)

Masser af julekrydderier i duften. Sødmefuld og meget krydret, nærmest som en hvid gløgg. Pæn syre men sødmen og krydringen er måske lige i overkanten. Savner lidt elegancen. 88

Fot-Li Vermut Rojo, Spanien

16% | Juuls | 119 kr.

Brunlig med masser af urter i duften. Sødmefuld med en høj viskositet. Intens i smagen, domineret af malurt og orangenoter. Pæn og ligefrem. 88



Lehmann Vermouth Rojo, Spanien

15% | MacY | 125 kr.

Krydret næse med let urtepræg. Ikke voldsomt intens i smagen men fungerer pænt, omend der ikke er megen dybde. Krydret afslutning. 87

Barquero Vermouth, Spanien

15% | Juuls | 99 kr.

Mørk og brunlig med varme krydderier i duften. Noget simpel og brændt i smagen med karamelnoter. Savner bitterheden og friskheden. 86

Dolin Vermouth Rouge, Frankrig

16% | Sprit&Co | 99 kr.

Meget let og sødmefuld. En anelse vandet og meget simpel. Krydderier og urter ikke nok integreret, fremstår lidt klodset. 84

Dry

Freimeister Kollektiv Vermouth Extra Dry, Tyskland BEDSTE TØRRE

19% | Juuls | 189 kr.

Flot og spændende med kardemomme og masser af andre urter i smagen. Tør men med masser af intensitet. Den høje alkohol velintegreret. Lang afslutning. Skiller sig ud på den gode måde. 93



La Quintinye Vermouth Royal Extra Dry, Frankrig

17% | Vinoble | 199 kr.

Ikke tilsat sukker. Masser af urter i duften. Meget vinøs i smagen med urtede noter. Tør med en pæn balance og afslutning. Et spændende bud til en Dry Martini. 89

Sacred Vermouth Dry, England

21,8% | Vinoble | 299 kr.

Bitternoter i duften. Ret intens med timian, citronskal og malurt i smagen. Meget bitter og alkoholen brænder noget, især når den ikke kan skjule sig i sødmen. 88

Mezzanotte Vermouth Dry, Italien

18% | Vinoble | 179 kr.

Flot og intens i duften. Savner lidt mere i smagen, men den fremstår elegant og frugtig med urtede noter. Tør, let krydret afslutning. 88



Oliver Matter Vermouth Bianco, Schweiz

16% | Juuls | 199 kr.

Citrus i næsen. Tør og en anelse vandig i smagen. Citrus, urter og lyse krydderier. Er pænt balanceret. Mellemlang i smagen. 88

Drapò Vermouth Dry, Italien

18% | Strandgaarden | 130 kr.

Lette krydderier i næsen. Meget tør og nærmest sherryagtig i udtrykket. Savner lidt mere koncentration men ellers fin krydret. Let, sprød afslutning. 87

Berto Vermouth Dry, Italien

19% | Sprit&Co | 149 kr.

Fine, let urtede noter. Ikke specielt intens, en vermouth til den lettere side. Vellavet med citrus, malurt og lyse krydderier i smagen. 87



Chazalettes & Co Vermouth Extra Dry, Italien

18% | Juuls | 199 kr.

Frisk og let urtet næse. Tør med citrus og urter. Den virker noget vandet og ikke så intenst krydret i smagen. Kort afslutning. 85

Dolin Vermouth Dry, Frankrig

17,5% | Sprit&Co | 99 kr.

Citrus i næsen. Noget vandet i smagen. En simple vermouth med meget umiddelbare urter og krydrede noter. Kort afslutning. 85