Fokus på Vino Nobile di Montepulciano

Montepulciano ligger i det sydøstlige Toscana og er måske en af de smukkeste byer i Italien. Rundt om byen finder man vinmarkerne, der danner området Vino Nobile di Montepulciano (DOCG). Det er et forholdsvist lille distrikt med knap 100 vinbønder, som tilsammen dyrker godt 2.000 hektarer vinmarker. Hovedparten af vinmarkerne til Vino Nobile ligger i den vestlige og højeste del af distriktet i op til 600 meter. De bedste marker ligger omkring 300 meter over havets overflade på sydøstvendte skråninger med en jordbund, som overvejende består af sand, grus og ler. Især underområdet Cervognano er anerkendt for sine vine. Klimaet varierer med vinmarkernes beliggenhed og er køligere, jo længere man kommer over havets overflade.

Trods sit historiske ry som en af Toscanas store vine har både område og vine siden 1970’erne stået i skyggen af naboen, nemlig Brunello di Montalcino. Dels er antallet af producenter i Montalcino meget højere, og dels har gruppen af eliteproducenter været konstant stigende i Montalcino. I Montepulciano er eliten en mindre gruppe bestående af nogle få kendte producenter samt en lille håndfuld nye, stilsættende gårde, der er kommet frem siden midten af 90’erne. Men der er også klimatiske forskelle mellem de to områder. Vino Nobile er køligere, og modningstiden for sangiovese er kortere end i Montalcino. Det betyder, at man i køligere år kæmper mere med grønne noter i vinene, samt at tanninerne godt kan blive strammere end i Brunello-vinene.

Reglerne

Reglerne foreskriver, at en Vino Nobile di Montepulciano minimum skal indeholde 70% sangiovese, som her kaldes prugnolo gentile. Her adskiller vinene sig markant fra Brunello, som altid er 100% sangiovese. Høstudbyttet må højst være otte tons per hektar. Endvidere er en række andre druer tilladte som hjælpedruer. Udviklingen går dog mod en højere andel af sangiovese, og flere af de bedre producenter benytter i stigende grad merlot, cabernet sauvignon og syrah i stedet for canaiolo, som tidligere var den foretrukne drue ved siden af sangiovese. De internationale druer benyttes ofte for at give farve, struktur og flere sorte bæraromaer. Canaiolo benyttes ofte for at give blødhed, colorino for farve, mammolo for florale noter og malvasia nera for mørke bæraroamer. Vinene skal lagre i to år, før de frigives, og i tre år for riserva. Endvidere skal alkoholprocenten for en riserva mindst være en halv procent højere og er derfor 13%.

En ny kategori er i år blevet introduceret, nemlig Vino Nobile di Montepulciano Pieve; som er vin fra 12 sub-områder rundt om Pieve. Her skal minimum 85% være sangiovese, og resten skal være andre lokale italienske druer som canaiolo, mammolo, ciliegiolo og colorino (max. 5% af denne). Endvidere skal den modne 36 måneder, hvoraf minimum 12 skal være på fad samt 12 på flaske. Den frigives altså samtidig med riserva, og vi vil se de første vine i 2024.

Der benyttes altid fade i vinene men af mange forskellige typer. Poliziano benytter f.eks. både franske barriques, de større tonneaux (600 liter) samt de slavonske botti, som indeholder 2-3.000 liter. Oftest benyttes dog ikke nye fade i de gængse Vino Nobile vine. De nye fade bruges oftest i de specialcuvéer, som en række huse laver.

Økologi

Flere har omlagt produktionen til økologisk eller biodynamisk. Den første var Avignonesi, som i 2009 begyndte processen med at blive biodynamisk og i dag er blandt de ti største biodynamiske huse i verden med 165 hektarer. Men også Salcheto er anerkendt for sine økologiske vine og minimale brug af svovl.

Vino Nobile di Montepulciano er normalt en kraftigere vin end Chianti Classico. Den har mere hård frugt, mere tannin og ofte en livlig syre. På mange måder minder den om Brunello-vinene men er oftest mere rustik i udtrykket. Det er derfor også en vin, som med fordel kan lagres otte-ti år eller længere. Det betyder også, det måske er den sværeste at smage, når de nye årgange frigives. Ofte er vinene lukkede, har hårde tanniner og kan også virke en smule reduktive.

2018-årgangen

Et lidt usædvanligt år med en mild januar efterfulgt af en køligere og våd februar og marts. Der faldt så meget regn, at vandreserverne blev fyldt rigtigt godt op. Foråret og juni var meget gennemsnitligt omend altså mere vådt end normalt. Blomstringen skete omkring 23. maj og skete hurtigt grundet varmen i denne periode. I juli kom varmen og en tør periode men med en del vind. Det fortsatte ind i august og efteråret med temperaturer højere end normalt. September måned var perfekt med solrigt, tørt vejr. Høsten startede omkring 24. september og fortsatte til midt i oktober. Høstudbyttet var lavere end året før, og i forhold til gennemsnittet var man 15% under normalen.

Smagningen viste, at man på trods af et vanskeligt år endte med ganske pæne vine og et niveau over 2017-årgangen. Vinene rt generelt flot balancerede med en lidt over medium koncentration og en flot syre. Specielt sidstnævnte betød, at vinene fremstod friske og ranke, og mange var overraskende drikkemodne nu. Alt i alt en god årgang, som måske ikke har potentialet til lang lagring, men som vil være en nydelse fra nu og de næste 5-7 år.

2017–årgangen

Det var 2017, som blev præsenteret for riserva-vinene. På mange måder et ekstremt år: En tør, kølig vinter, hvor vandreserverne ikke blev fyldt op som normalt. En del frost i april ødelagde knopskydningen og betød blandt andet, at høstudbyttet var markant lavere end normalt— og det laveste i 70 år. Resten af foråret var lunt og tørt. Blomstringen var derfor optimal. Sommeren var varm og tør, men først i september faldt temperaturerne, og man fik fem-seks dage med nedbør. Høsten begyndte i midten af september og fortsatte ind i oktober. Det var forholdsvist små druer med et medium til højt sukkerindhold, med lidt lav syre men en god fenolisk modning. En meget lille høst men med en ganske flot kvalitet, tæt på det optimale. Jeg skal være ærlig at sige, at jeg ikke er den store fan af denne kategori, hvor jeg synes, at man maskerer sangiovese med for meget fad, som den kun sjældent tåler. Men der var dog flere ganske flotte vine iblandt, men også mange hvor man kan se urene noter eller brettanomyces fra fadene.

6 gode vine

Boscarelli Vino Nobile di Montepulciano 2018

Otto Suenson | 239 kr.

85% sangiovese og 15% colorino, canaiolo og mammolo. Jordbær i næsen. Flot og ren frugt med en pæn koncentration og intensitet. Røde bær og krydderier. Lang afslutning. 94



Poliziano Vino Nobile di Montepulciano 2018

Domaine Brandis | 199 kr.

85% sangiovese og 15% colorino, canaiolo og mammolo. Intense mørke bærnoter i næsen. Flot koncentration, yderst velbalanceret. Især syren fremstår flot. Flot dybde og længde. 94



Bindella Vallocaia Vino Nobile di Montepulciano 2018.

Nobile Vin | 169 kr.

85% sangiovese og 15% colorino, canaiolo og mammolo. Røde bær i næsen. Saftig og imødekommende. En seriøs vin med en flot struktur og længde. 94



Tenuta Trerose Vino Nobile di Montepulciano Simposia Riserva 2017

Best Selection | 279 kr.

100% sangiovese. Masser af intensitet af røde bær i duften. Flot balance og intensitet. Meget imødekommende. 93

Dei Vino Nobile di Montepulciano 2018

Vin & Vin | 239 kr.

90% sangiovese og 10% canaiolo. Rigtigt flot næse. Koncentreret men velbalanceret med masser af sorte bær. Pæn afslutning. 93

La Braccesca Vino Nobile di Montepulciano 2018

Vinspecialisten | 189 kr.

Sangiovese og merlot. Intens næse med sorte bær. Flot frugt og balance. Sorte bær, lakrids og vanilje og en saftig, lang afslutning. 92

De andre

Bindella Vino Nobile di Montepulciano 2018 93

Fassati Salarco Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2017 93

Dei Bossona Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2017 93

Il Molinaccio La Spinosa Vino Nobile di Montepulciano 2018 92

Boscarelli Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2017 92

Argo Vino Nobile di Montepulciano 2018 92

Poggio Ulivelo Vino Nobile di Montepulciano 2018 92

Cesiro Vino Nobile di Montepulciano 2018 92

Gattavecchi Vino Nobile di Montepulciano Dei Padri Serviti Riserva 2017 92

Gattavecchi Vino Nobile di Montepulciano 2018 91

Lombardo Vino Nobile di Montepulciano 2018 91

Le Bèrne Vino Nobile di Montepulciano 2018 91

Fattoria Svetoni Vino Nobile di Montepulciano 2018 91

Tenuta Trerose Vino Nobile di Montepulciano Santa Caterina 2018 91

Lunadoro Vino Nobile di Montepulciano Quercione Riserva 2017 91

Tenuta di Gracciano della Seta Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2017 91

Icario Vitaroccia Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2017 91

Lunadoro Pagliareto Vino Nobile di Montepulciano 2018 91

Salcheto Vino Nobile di Montepulciano 2018 91

Cesiro Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2017 91

De’ Ricci Vino Nobile di Montepulciano 2018 90

Tenuta Valdipiatta Vigna d’Alfiero Vino Nobile di Montepulciano 2018 90

Carpineto Vino Nobile di Montepulciano Riserva2017 90

Il Molinaccio La Poiana Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2017 90

Le Bèrne Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2017 90

Cantina del Giusto San Claudio II Vino Nobile di Montepulciano 2018 90

Icario Vino Nobile di Montepulciano 2018 89

Gattavecchi Vino Nobile di Montepulciano Parceto 2018 89

Fattoria della Talosa Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2016 89

Franetti Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2017 89

Cantina Chiacchiera Vino Nobile di Montepulciano 2018 88

Antico Colle Vino Nobile di Montepulciano 2018 88

Vecchia Vino Nobile di Montepulciano 2018 88

Le Bertille Vino Nobile di Montepulciano 2018 88

Tenute Valdipiatta Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2017 88

Tenuta di Gracciano della Seta Vino Nobile di Montepulciano 2018 87

La Braccesca Vigneto Santa Pia Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2017 87

Tenuta Abbadia Vecchia Vino Nobile di Montepulciano 2018 87

Silineo Vino Nobile di Montepulciano 2018 87

Tenute Valdipiatta Vino Nobile di Montepulciano 2018 80