Fokus på zweigelt fra Carnuntum

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Ikke mange kender området Carnuntum, som ligger øst for Wien op mod grænsen til Slovakiet.

Når man kører mod øst fra Wien, går der ikke længe, før man kører ind i vinområdet Carnuntum, som er en del af Niederösterreich. Området ligger fordelt over de tre bakketoppe Leithagebirge, Arbesthaler Hügelland samt Hainburger Berge. Mellem bakkerne finder man byerne Göttlesbrunn, Arbesthal, Höflein, Petronell, Prellenkirchen specielt kendte for deres vinbarer, Buschenschänke, som serverer lokal mad og vinene fra Carnuntum. Et populært sted at tage til for især for de lokale fra Wien.

En stor del af vinene nydes lokalt, også fordi området er populært at besøge grundet især det nyrenoverede Marchfeld slot og Carnuntums arkæologiske park samt at Slovakiets hovedstad Bratislava ligger tæt på.

Jordbunden er præget af løss, sand, ler og mange kalksten og er derfor især velegnet til de røde druer. Man ser derfor en del zweigelt og blaufränkisch, men også internationale druer som cabernet sauvignon og merlot. Carnuntums kontinentale klima giver kolde vintre, men også varme somre med tørre vinde fra den pannoniske slette mod øst, hvilket er godt for modningen er druerne. Men også indflydelsen fra Donau og søen Neusiedlersee har stor betydning for mikroklimaet.

Men det er ikke kun rødvine, man finder. Der er ganske pæne hvidvine på grüner veltliner, pinot blanc og riesling, især plantet på de øverst beliggende marker. Men efter smagning af et stort udvalg af vinene, er det rødvinene, som er mest interessante her.

Området har fået sit navn efter den antikke romerske by, der lå i den østlige del af Carnuntum. Vartegnet er en gammel romersk triumfbue, Heidentor (Hedningeporten), opført i 300-tallet. I de seneste år har man udgravet rester af to amfiteatre her, og man har også gjort fund, der antyder udbredt vinbrug allerede på daværende tidspunkt.

Zweigelt giver i Carnuntum frugtige vine med bløde tanniner. Det er letdrikkelige vine med smag i retning af modne jordbær. De lanceres som regel under navnet Rubin Carnuntum, og Heidentor er altid gengivet på etiketten for at hylde det lokale islæt. Zweigelt er et kryds mellem druer Blaufränkisch og Sankt Laurent som blev lavet i 1920 af Professor Fritz Zweigelt og blev på det tidspunkt kaldt Rotburger. De senere år er man dog begyndt at tage druen mere alvorligt og begyndt at arbejde med hele klaser i fermenteringen samt mere brug af fade både i fermentering og modning. Det giver vine med mere struktur og dybde. Men også som med fordel kan gemmes inden de nydes.

En række vine fra området på zweigelt gav et godt indtryk af at stilen er ændret og vinene mere seriøse end tidligere. Og mens jeg primært af svoret til blaufrankisch må jeg sige at zweigelt især de sidste 2-3 år er kommet godt efter og bestemt vine der er interessante at kigge mod.

Weingut Philipp Grassl Zweigelt Ried Schüttenberg 2017

Elegant, flot struktur, noget tannin. Røde bær, krydderier. Meget frisk. Flot vin. 91

Weingut Franz & Christine Netzl Zweigelt Ried Haidacker 2017

Varm krydret i næsen. I smagen frugtig og krydret med sorte kirsebær, blåbær og peber. Pæn koncentration og struktur. Lidt tør afslutning. 89

Weingut Glatzer Zweigelt Ried Haidacker 2017

Intense sorte bær i duften. En blød, fyldig og krydret vin med sorte kirsebær, peber og urter i smagen. Pæn dybde og rimleig friskhed. En smule jammy specielt i eftersmagen. 90

Weingut Lukas Markowitsch Zweigelt Ried Haidacker 2017

Intens næse med sorte kirsebær. Mineralsk og lidt medicinsk i udtrykket med frugtige noter. En fyldig vin med en flot struktur og længde. 90

Weingut Familie Pitnauer Zweigelt Ried Haidacker 2017

Fyldig, krydet, rank og elegant. Let fadpræg. Sorte kirsebær. 90

Weingut Taferner Zweigelt Ried Bärnreiser 2017

Anelse volatile, og parfumeret i duften. En fyldig krydret vin med en hel del fadpræg. Vil meget måske for meget. Lidt stikkende syre. 86

Weingut Pimpel Zweigelt Ried Bärnreiser 2017

Intens og koncentreret. Masser af sorte bær i duft og smag. Anelse mælket i udtrykket med tørhed. Fadet smages tydeligt. Jammy og lidt tung men god smag. 89

Weingut Artner Zweigelt Ried Steinäcker 2017

Imødekommende, frugtig, røde bær. Let mineralsk. Flot struktur. 91

Weingut Robert Payr Zweigelt Ried Steinäcker 2017

Masser af sort bær i næsen. Frugtig og imødekommende i stilen med jordbær, kirsebær og varme krydderier i smagen. Flot struktur og en krydret afslutning. 89

Weingut Gerhard Markowitsch Zweigelt Ried Kirchweingarten 2017

Flot intens duft. Fyldig, elegant. Mineralsk. Sorte kirsebær, krydderier og sort peber. Stram flot struktur. 91

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Kom til Spansk Vinfestival 5+6 november - læs mere her AFLYST

Kom til Italiensk vinfestival 18+19 september - læs mere her. AFLYST

Kom til Whisky & Rom festival 23+24 oktober - læs mere her AFLYST