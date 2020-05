Forskere avler designerhvede til whiskydestillerier

Et hold forskere fra Rothamsted Research har avlet en type hvede specielt til at forbedre whiskyproduktion

Den nye hvede skulle efter sigende reducere forarbejdningsproblemer, energiforbruget og slid på pumper forårsaget af at bruge nuværende hvede sorter. Bl.a. er det et problem for destillerier, når hvedekorns klæbrige rester medfører, at hele destilleriet skal lukkes ned for rengøring.

Den nye hvede er designet til at være korn med lavere niveauer af opløselige kostfibre. Dette løser en stor del af de udfordringer der er i dag i produktionen. Perfekt til at lave whisky, men det modsatte af, hvad der kræves af bagere."

Denne nye hvede er en af de første hvedesorter i verden, der er udviklet ved hjælp af "omvendt genetik" - hvor forskerne starter med viden om, hvad et gen gør, i stedet for screening for træk i en plante først og derefter leder efter, hvilke af dens gener der er ansvarlige.

Ved hjælp af traditionelle planteavlsmetoder skabte de hvedelinjer, hvor disse gener var holdt op med at fungere. Hvede som både er kortere og med færre antal, hvilket fører til en whisky-venlig hvede.

Forskerne har et patent på brugen af genet til denne anvendelse og arbejder nu med selskabet Limagrain, som arbejder med planteavl om at udvikle en ny kommerciel sort. Nu skal den nye sort pilottestes på et destilleri og man regner med, hvis forsøget går godt at have den nye sort klar i løbet af 5 år.

