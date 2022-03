Fransk vin og spiritus brager frem

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Nye eksporttal fra Exportateurs de Vins et Spiritueux de France (FEVS) viser, at aldrig er der blevet solgt så meget fransk vin og spiritus uden for Frankrig som nu. Mere end 115 mia. kr. blev der eksporteret for i 2021, hvilket er en stigning på 28%.

Største marked er USA som står for over en fjerdedel. Især fjernelsen af den specielle skat indført af Donald Trump menes at have positiv effekt på at eksporten til USA steg med 34%. Salget til Storbritannien har ikke lidt væsentligt under brexit og steg med 20%. Også eksporten til Kina steg med 56%.

Ikke overraskende er det især Champagne (26 mia. kr.) som også er den største kategori. Herefter følger Bordeaux (17 mia. kr.), Bourgogne (9 mia. kr.), Rhône (4 mia. kr.) og Provence (2 mia. kr.).

For spiritus er det suverænt Cognac (27 mia. kr.) især drevet af LVMH, Pernod Ricard og Rémy Cointreau.