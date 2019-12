Frederiksdal – det danske kirsebæreventyr

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Fremtiden kan se lys ud for frugtvinene herhjemme, for her har vi mulighed for at sætte os på en niche i vinproduktionen, og vi har en god historie. Dels har vi en række klassiske, ædle og ældre sorter, både bær og frugter. Og med en lang historie for destillering i landet, især gennem spritfabrikkerne, er det oplagt at dyrke både frugtbrændevin og frugtvine, mere end vi gør nu. Og da konkurrencen internationalt på frugtvine ikke er nær så stor som konventionelle vine, er her måske en større mulighed for at kunne konkurrere på kvalitet og pris med udlandet.

Flere har kastet sig over kirsebærrene herhjemme. Mest kendte er uden tvivl Frederiksdal gods på Lolland.

Det var lidt af en tilfældighed, der gjorde, at man i dag står med godt og vel en årlig produktion på en kvart million flasker kirsebærvin på slottet Frederiksdal på Lolland. Det var under en privat frokost i 2006, at de nu tre drivkræfter bag projektet mødtes, og idéen om at skabe en vin på kirsebær fødtes. De tre er godsets ejer, Harald Krabbe, kokken og restauratøren Jan Friis-Mikkelsen samt journalisten Morten Brink Iwersen.

Frederiksdal Gods har altid været kendt for sine kirsebær, som gennem mange år er blevet solgt som frugt af høj kvalitet. Men netop den høje kvalitet af stevnskirsebærret og den høje syre, som findes i bærere, mente især Jan og Morten ville gøre dem velegnet til vin. Og de tre besluttede at hoppe ud i projektet med målet om at skabe den bedste vin på kirsebær i verden.

Frederiksdals vin fremstilles først og fremmest af stevnskirsebærret Birgitte, som oprindelig er udviklet til most og vin. Bærret er rigt på farve, sukker og syre. Det suppleres med sorterne Vester Skovgård og Poul Ejvind, og bærrene kommer fra i alt fem plantager af kirsebærtræer på i alt 44,7 hektar tæt på godset, som ligger helt vest på Lolland, ikke langt fra Tårs og færgelejet. En af de mest solrige og varmeste dele af Danmark i et klima specielt velegnet til de røde bær.

Under høsten, som normalt sker først i september, bliver kirsebærrene manuelt selekterede efter den maskinelle høst. I øvrigt en maskinel høst, som minder meget om olivenhøsten, hvor træet rystes, og de modne bær fanges i et net og dermed ikke skades.

Herefter spontangæres bærrene tre til fem dage i en stor ståltank, hvor bærrene dagligt pumpes fra bund til top for at sætte yderligere gang i gæringen og ekstraktionen. Herefter kommes kirsebærrene i den specielle båndpresse lavet til bær, som skånsomt presser uden at få for meget pres af stenene med i saften. Den færdige saft gærer videre i rustfrie ståltanke til 8-14 procent alkohol, afhængigt af årgang og i enkelte år justeres der med alkohol og sukker - alt afhængig af det naturlige sukker- og syreniveau i årgangens kirsebær.

Der bruges forskellige metoder til at lave de forskellige vine. Standardvinen laves på ståltanke og flaskes direkte herfra efter en lang fermentering på omkring 2 måneder. Sur lie lagres på bundfaldet, hvilket giver en fyldigere vin. Reserve lagres på egetræsfade i op til 30 måneder. Og så laves der vin på solera-systemet, hvor der blandes af flere årgange og lagres i længere tid. Endelig laves en vin i rancio-stilen, hvor vinen står ude i den frie natur i store glasbeholdere året rundt. Her kommer det lokale klima til sin ret - en metode som især bruges i Sydfrankrig, hvor man bl.a. bruger den til de røde dessertvine Maury og Banyuls.

Køber man en flaske kirsebærvin, behøver man ikke drikke hele flasken med det samme. Den kan uden problemer holde sig en måneds tid, og især hvis man sætter den køligt.

Prøv evt. disse:

Frederiksdal Vermouth. 88

Frederiksdal | 189 kr.

Vermouth er på vej frem igen og det er et frisk pust at kaste sig ud i en variant baseret på kirsebærvin. Yderst krydret i næse og smag. Meget koncentreret med kirsebær, appelsin, citrus og den klassiske malurt i smagen. Flot balanceret men en anelse for tung og efter et glas har man fået nok. Alc.: 15,5%

Frederiksdal Kirsebær Likør. 92

Frederiksdal | 249 kr.

En meget tæt og yderst flot kirsebærlikør hvor koncentrationen opvejes af den friske syre. Sødmefuld og intens i smagen. Et pletskud i min optik fra Frederiksdal. Alc.: 17%

Frederiksdal Kirsebær 2018 Lot 19-09. 90

Frederiksdal | 140 kr.

Fermenteret og lagret på ståltanke. Masser af kirsebær i duften. Flot koncentration og pakket ind i en flot syre. Intens og frugtig i smagen og en pæn afslutning. Meget pleasende på den gode måde. Alc.: 14%

Frederiksdal Sur Lie Lot 19-10. 93

Frederiksdal | 189 kr.

Lagret på bundfald og blended fra flere forskellige årgange. Helt sort og en yderst tæt med tyedelig fadnoter. I smagen syltede bær, kaffepunch, sort lakrids, peber og vanilje. En rund og blød vin med lang eftersmag. Server den til vildtretter eller oste. Bedste vin jeg indtil dato har smagt fra Frederiksdal. Alc.: 14%

Frederiksdal Rancio Lot 19-11. 92

Frederiksdal | 279 kr.

Denne vin er modnet på store glasbeholdere, som står ude hele året rundt. Herefter lagret på store cognacfade. Dette giver en oxideret stil og en mere brunlig vin med smag af overmodne kirsebær, læder, tobak og krydderier. Spændende vin til nøddedesserten. Alc.: 14,5%

