Fremragende årgang i Tyskland

2020-årgangen i Tyskland udmærker sig ved en meget høj kvalitet og er med cirka 8,6 millioner hl kun en smule under det gennemsnitlige høstudbytte set over en 10-årig periode. Høstudbyttet er 3 procent højere end i 2019, men der er store udsving mellem de enkelte vinregioner

Takket være den solrige og tørre sensommer har de tyske vinproducenter de seneste uger kunne høste velmodnede og sunde druer. De røde sorter har opnået en perfekt farve og viser et stort potentiale, mens de første hvide vine i tønderne er tilsvarende aromatiske og ekstremt frugtagtige. Det rapporterer Wines of Germany, som er Tysklands nationale vinorganisation.

Hurtig høst og gode vilkår for Ædelråd

Sensommeren i september med masser af strålende solskin og temperaturer langt over 25 grader gjorde, at sukkerindholdet i druerne steg hurtigt, og derved blev høsten fremskyndet. Dertil betød vejret, at diverse sorter var klar til høst på samme tid. Hos mange vingårde blev årets høst afsluttet på blot tre til fire uger, og det var en høst for de morgenduelige. Vinbønderne høstede i de tidlige morgentimer eller om natten for at få druerne ind i kælderen ved de køligst mulige temperaturer.

I nogle vinmarker hænger der dog stadig modne drueklaser på vinstokkene. Flere vinproducenter valgte nemlig at lade udvalgte druer hænge for at modne yderligere med henblik på at producere de ædle søde specialiteter – Beerenauslese eller Trockenbeerenauslese. Forholdene for den eftertragtede og godartede luftbårne svampevækst, Botrytis, virker nemlig særdeles gunstige for årgang 2020.

Store forskelle i høstudbytte i vinregionerne

Det forventende høstudbytte i de 13 tyske vinregioner er lige så varierende som de vejrforhold, vinområderne har oplevet i 2020. Det varme september-vejr medførte en relativ stærk fordampning i druerne, som i visse tilfælde affødte et væsentligt tab i volumen. I nogle regioner blev dette forværret af vedvarende tørke, idet den nedbør, der faldt i vinregionerne, var ekstremt varieret hen over året. Dertil har sen frost i de østligbeliggende vinområder Franken, Saale-Unstrut og Sachsen medført yderligere nedgang i afgrøderne.

Tallene spænder således fra et fald på 38 procent i Franken sammenlignet med det gennemsnitlige udbytte over 10 år til en stigning på 31 procent i Hessische Bergstrasse. I de to største vinregioner, Rheinhessen og Pfalz, forventes der en høstmængde, der ligger tæt på gennemsnittet med henholdsvis 1 procents nedgang i Rheinhessen og en stigning på 6 procent i Pfalz. De sydlige vinregioner Baden og Württemberg estimerer begge et fald i høstudbyttet på 10 procent.

Tysklands samlede høstudbytte for årgangen 2020 forventes at lande på omkring 8,6 millioner hl, hvilket er tæt på det 10-årige gennemsnit på 8,7 millioner hl og 3 procent over årsudbyttet i 2019.

