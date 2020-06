Fremragende vinhøst i New Zealand

Høsten i år var fremragende i New Zealand på trods af Covid-19 udfordringer

På trods af at høsten i år var midt i Covid-19 krisen ser både kvantitet og kvaliteten af høsten ud til at være særdeles god. Man har høster 457.000 tons hvilket er 11% mere end i 2019 og det højeste i flere år. Især Pinot Gris og Pinot Noir har haft gode vilkår i år og produktionen af vine på disse druer er steget med henholdsvis 38% og 27%. Den absolut mest plantede drue Sauvignon Blanc, som udgør næsten 75% af alle druer, er vokset med 8%. Stort set alle områder har set fremgang dog er især Hawkey’s Bay vokset med 16%. Central Otago er dog faldet med 28%.

Vinområderne i New Zealand strækker sig over 1.600 km, fra de subtropiske vinmarker nær Auckland på nordøen til de kølige, bjergrige marker i Central Otago på sydøen. Men stilmæssigt er forskelligheden ikke så stor. Landet er kendt for de kølige vine, og de fleste forbinder primært landet med de sprøde Sauvignon Blanc vine fra især Marlborough samt de kølige, aromatiske Pinot Noir vine.

